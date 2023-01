Un jeune russe remporte le titre junior de l’Open d’Australie

Alina Korneeva a battu Mirra Andreeva lors d’une finale entièrement russe à Melbourne

La Russe Alina Korneeva est devenue la dernière championne junior du Grand Chelem de son pays natal avec une victoire âprement disputée sur sa compatriote Mirra Andreeva lors de la finale du simple filles de l’Open d’Australie samedi.

Apparaissant à un tout premier événement junior du Grand Chelem de sa carrière, Korneeva s’est assurée qu’elle quitte Melbourne avec le titre en remorque après une victoire 6-7 6-4 7-5 sur sa compatriote de 15 ans Andreeva. Une compétition épique entre les deux jeunes Russes – qui sont également partenaires de double – a duré trois heures et 18 minutes à la Rod Laver Arena.

La neuvième tête de série Korneeva a eu raison de sa rivale, septième tête de série, devenant la première jeune russe à remporter le titre junior féminin à Melbourne depuis Elizaveta Kulichkova en 2014. Parmi les autres anciens vainqueurs russes du titre, citons la double championne Anastasia Pavlyuchenkova, qui a depuis, il a mené une carrière professionnelle réussie et a atteint une finale du Grand Chelem à Roland-Garros en 2021.

“C’est mon premier Grand Chelem et j’espère pas le dernier” Korneeva a parlé de son succès, cité par le site Web de la WTA. “Je suis tellement fier de moi, de mon jeu mental.”

Korneeva et Andreeva étaient allées jusqu’aux demi-finales du double féminin à Melbourne, et Korneeva a décrit le duo comme l’amie la plus proche – comme en témoigne sa consolation d’Andreeva en larmes sur le terrain après leur finale en simple.

« Sur le terrain, bien sûr, je ne peux pas lui donner les points. Nous sommes les adversaires sur les terrains », dit Korneeva. “En dehors du terrain, nous sommes les meilleurs amis. Je l’aime tellement. C’est ma copine, je ne sais pas, ma personne que je peux tout lui dire. J’espère que nous aurons une bonne relation ensemble.

La finale féminine se disputera plus tard samedi à la Rod Laver Arena et voit la Russe Elena Rybakina – qui représente le Kazakhstan depuis 2018 – viser à remporter son deuxième titre du Grand Chelem après son succès à Wimbledon la saison dernière. Classée 22e, Rybakina affronte la première finaliste du Grand Chelem Aryna Sabalenka, de Biélorussie, qui est la cinquième tête de série à Melbourne.