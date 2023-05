Un homme de Surrey admet avoir étouffé son beau-fils lors d’un voyage de camping à Manning Park

Un homme de Surrey qui a admis avoir jeté son ex-femme au sol et étouffé son beau-fils adolescent lors d’un voyage de camping alcoolisé à Manning Park a été condamné à 12 mois de prison avec sursis devant le tribunal de circuit de Princeton le 18 mai.

L’homme, qui n’a pas été identifié en raison de l’âge de la jeune victime, a plaidé coupable à un chef de voies de fait, tandis qu’un deuxième chef a été suspendu.

Le tribunal a appris que l’incident s’était produit en juin 2022 vers 22 h 15.

L’homme campait et buvait de l’alcool avec son ex-femme et d’autres membres de la famille, lorsqu’une dispute a éclaté et il a poussé la femme au sol, selon des faits convenus présentés par la Couronne et la défense.

Son fils a tenté d’intervenir et de protéger sa mère, lorsque l’homme l’a étranglé, laissant des marques visibles sur son cou.

L’accusé, qui n’avait pas de casier judiciaire, a déclaré: « Je regrette ce jour et la situation qui s’est produite et je ferai tout, de mon mieux, pour que cela ne se reproduise plus jamais. »

Il a déclaré au tribunal qu’il avait cessé de boire de l’alcool après l’incident et que sa famille « signifiait tout pour moi ».

Selon la documentation présentée au tribunal, l’accusé a reçu des conseils et a fait des efforts pour améliorer sa vie.

L’avocat de la défense a demandé une libération conditionnelle, tandis que la Couronne a demandé une peine de 18 mois avec sursis en probation.

En prononçant la peine, le juge Greg Koturbash a noté la gravité de l’accusation admise.

« Les enfants sont dans une position vulnérable… Les tribunaux doivent traiter la maltraitance des enfants, en général, de manière sévère pour s’assurer que le public reçoive le message que cela ne peut tout simplement pas être toléré.

Koturbash a continué à dire à l’homme que ce qu’il avait fait était un grave abus de confiance.

« Un enfant devrait se sentir en sécurité et avoir le sentiment que sa mère est en sécurité, mais vous avez en quelque sorte jeté cela par la fenêtre. »

agressionTribunalCrimePrinceton