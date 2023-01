Un groupe israélien extrême prend racine aux États-Unis avec une offre de financement

JERUSALEM (AP) – Un groupe israélien collectant des fonds pour les extrémistes juifs reconnus coupables de certains des crimes de haine les plus notoires du pays collecte des dons exonérés d’impôt auprès d’Américains, selon les conclusions de l’Associated Press et de la plateforme d’enquête israélienne Shomrim.

Les archives de l’affaire suggèrent que l’extrême droite israélienne est en train de prendre pied aux États-Unis.

Le montant d’argent collecté par le biais d’une organisation à but non lucratif aux États-Unis n’est pas connu. Mais l’AP et Shomrim ont documenté la piste de l’argent du New Jersey aux radicaux israéliens emprisonnés, dont l’assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin et des personnes condamnées dans des attaques meurtrières contre des Palestiniens.

Cet accord de collecte de fonds à l’étranger a permis au groupe israélien Shlom Asiraich de collecter plus facilement de l’argent auprès des Américains, qui peuvent apporter leurs contributions via l’association américaine à but non lucratif avec une carte de crédit et demander une déduction fiscale.

De nombreuses causes israéliennes, des hôpitaux aux universités en passant par les organisations caritatives, collectent des fonds grâce à des armes basées aux États-Unis. Mais faire adopter la stratégie par un groupe aidant les radicaux juifs soulève des questions juridiques et morales.

Cela survient également dans le contexte d’un nouveau gouvernement d’extrême droite en Israël dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, où les ultranationalistes et les législateurs extrémistes ont acquis un pouvoir sans précédent.

Selon les brochures promotionnelles de Shlom Asiraich, ses bénéficiaires incluent Yigal Amir, qui a assassiné Rabin en 1995 ; Amiram Ben-Uliel, reconnu coupable du meurtre en 2015 d’un bébé palestinien et de ses parents dans un incendie criminel ; et Yosef Chaim Ben David, reconnu coupable de l’enlèvement et du meurtre d’un garçon palestinien de 16 ans à Jérusalem en 2014. Le groupe assiste également un homme extrémiste ultra-orthodoxe qui a mortellement poignardé une Israélienne de 16 ans lors du défilé de la fierté gay de Jérusalem. en 2015.

Shlom Asiraich, ou « Le bien-être de vos prisonniers », collecte des fonds en Israël depuis au moins 2018 et a été officiellement enregistrée en tant qu’association à but non lucratif en 2020 par un groupe composé principalement d’Israéliens de colonies dures en Cisjordanie. Au moins cinq des sept fondateurs du groupe ont eux-mêmes été interrogés par les autorités israéliennes pour des crimes liés à leurs activités contre les Palestiniens. Certains ont été arrêtés et inculpés.

Les bénéficiaires de ses largesses ont salué le groupe pour avoir traversé des moments difficiles.

“Vous n’avez aucune idée à quel point vous nous aidez”, a écrit la famille de Ben-Uliel, qui purge trois peines d’emprisonnement à perpétuité, dans une lettre manuscrite publiée sur la page Facebook du groupe.

Étant une organisation relativement nouvelle, le dépôt officiel de Shlom Asiraich auprès du registre à but non lucratif d’Israël fournit peu de données et n’indique pas combien d’argent il a collecté. Mais dans ses dépliants promotionnels, récemment diffusés par la Treizième chaîne israélienne, l’organisation a indiqué qu’elle avait collecté 150 000 shekels (environ 43 000 dollars).

Les organisations à but non lucratif israéliennes recherchent depuis longtemps des financements à l’étranger, les États-Unis étant une source majeure. Selon les chiffres publiés par Noga Zivan, consultant pour des organisations à but non lucratif en Israël, entre 2018 et 2020, les organisations juives américaines ont fait don à elles seules de 2 milliards de dollars à Israël chaque année.

Les groupes israéliens de droite collectent depuis longtemps des fonds aux États-Unis. Mais Dvir Kariv, un ancien responsable du département de l’agence de sécurité intérieure israélienne Shin Bet qui s’occupe de la violence juive, a déclaré qu’il était inhabituel pour les Juifs extrémistes tels que ceux qui dirigent Shlom Asiraich faire cela.

Il a déclaré que le groupe semble s’être inspiré d’autres groupes israéliens d’extrême droite, en particulier Kach, un groupe raciste anti-arabe qui a déjà été interdit en tant qu’organisation terroriste aux États-Unis, mais qui, selon Kariv, était habile à collecter des fonds il y a des décennies. .

Itamar Ben-Gvir, haut ministre du nouveau gouvernement d’extrême droite israélien, est un disciple du fondateur de Kach, le rabbin Meir Kahane, qui a été jadis exclu de la politique israélienne.

On ne sait pas quand Shlom Asiraich a commencé à travailler avec World of Tzedaka, une organisation à but non lucratif basée dans le New Jersey, qui dit que cela fonctionne “pour permettre à tout individu ou organisation de collecter des fonds pour sa cause spécifique”.

Les donateurs aux États-Unis peuvent accéder au site Shlom Asiraich et cliquer sur un lien qui les amène à une page de dons hébergée par World of Tzedaka. Ils peuvent également faire un don directement depuis le site de World of Tzedaka.

Selon une vidéo pédagogique sur le site World of Tzedaka, les collecteurs de fonds doivent citer un rabbin comme référence et recevoir l’approbation d’un comité religieux de Lakewood. World of Tzedaka facture 28 dollars par mois et des frais de traitement de 3 % pour le transfert de fonds sur un compte bancaire israélien, indique le site.

World of Tzedaka soutient d’autres projets caritatifs, dont la plupart visent à aider les familles juives en détresse, selon son site Internet.

Ellen Aprill, experte en fiscalité et en organismes de bienfaisance à la Loyola Law School de Los Angeles, a déclaré que les criminels condamnés et leurs familles pourraient être considérés comme ayant besoin d’aide et être considérés comme une fin de bienfaisance autorisée.

Bien que soutenir une personne reconnue coupable d’actes de terrorisme puisse être considéré comme encourageant une activité criminelle, cela devrait être prouvé, a-t-elle déclaré.

Marcus Owens, un avocat qui dirigeait l’unité à but non lucratif de l’IRS dans les années 1990, a adopté une position plus ferme.

“Le ministère américain de la Justice considère l’aide aux familles des terroristes comme une forme de soutien matériel au terrorisme”, a-t-il déclaré.

Afin de devenir un groupe exonéré d’impôt reconnu par l’IRS, une organisation doit fonctionner exclusivement à des fins caritatives, religieuses ou éducatives.

Les tentatives répétées pour joindre les représentants de Shlom Asiraich ont été infructueuses. Une personne qui a répondu au numéro de téléphone du groupe a raccroché au nez d’un journaliste de l’AP. Moshe Orbach, dont l’adresse dans l’implantation radicale d’Yitzhar en Cisjordanie est répertoriée comme siège du groupe, a refusé par l’intermédiaire d’un avocat d’être interviewé.

Un représentant de World of Tzedaka a raccroché lorsqu’on lui a demandé un commentaire.

L’IRS a refusé de répondre aux questions sur le groupe, affirmant que “la loi fédérale interdit à l’IRS de commenter”.

Selon des documents obtenus par l’AP, Shlom Asiraich a été enregistrée en tant qu’association à but non lucratif auprès des autorités israéliennes par Chanamel Dorfman, une avocate et une des principales assistantes de Ben-Gvir, le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale.

Dorfman est également répertorié comme « avocat/conseiller juridique » du groupe sur Guidestar, le site officiel du registre à but non lucratif.

Dans un message texte, Dorfman a nié avoir jamais été le conseiller juridique du groupe et n’a pas répondu aux questions supplémentaires. Dorfman a récemment déclaré au quotidien conservateur Israel Hayom qu’il agissait simplement en tant qu’avocat et que “si j’avais su que c’est ce que fait cette organisation, je ne l’aurais pas enregistrée”.

En octobre, à la veille du Nouvel An juif, Shlom Asiraich a tweeté une photo de collations qu’il offrait à des suspects juifs assignés à résidence et à des familles d’Israéliens condamnés ou accusés de crimes contre des Palestiniens. Une note accompagnant le vin et d’autres biens fournis par l’organisation à but non lucratif qualifiait les hommes de “héros bien-aimés”.

“Restez forts et restez fidèles au peuple d’Israël et à la sainte Torah et ne cessez pas d’être heureux !” la note lue.

___

Cet article a été publié en partenariat avec Shomrim, le Centre pour les médias et la démocratie en Israël.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que l’année de l’assassinat de Rabin était 1995 et non 2005.

Uri Blau de Shomrim et Tia Goldenberg de, The Associated Press