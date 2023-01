Un ex-détenu accusé dans le comté de Will de possession illégale d’un convertisseur catalytique – Shaw Local

Un homme Kankakee en liberté conditionnelle de prison a été arrêté sur une accusation l’accusant de possession illégale d’un convertisseur catalytique à Beecher.

Tony Adams, 31 ans, de Kankakee, a été incarcéré à la prison du comté de Will vers 10 heures mercredi sur un mandat d’arrêt signé par le juge Donald DeWilkins. Le mandat portait une caution de 100 000 $.

Adams fait face à une accusation de délit de possession illégale d’un convertisseur catalytique à Beecher, un petit village situé à plus de 30 miles au sud-est de Joliet et à proximité de la frontière de l’Indiana.

Un convertisseur catalytique est un dispositif qui fait partie du système d’échappement d’un véhicule et contient des métaux rares qui peuvent valoir plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars, selon State Farm, une compagnie qui fournit une assurance automobile. La société a publié un rapport l’an dernier sur la vague de réclamations concernant les vols de pots catalytiques.

L’accusation contre Adams alléguait qu’il était en possession d’un convertisseur catalytique sans licence en tant que recycleur automatique de pièces ou processeur de ferraille. L’accusation a également allégué qu’il n’avait aucune documentation sur la propriété de l’appareil.

Le sergent de police Beecher. Aaron DaCorte a déclaré qu’Adams avait été arrêté en lien avec l’infraction de conduite avec un permis suspendu après un contrôle routier pour une violation d’équipement.

Au cours d’une fouille de l’inventaire du véhicule d’Adams, plusieurs articles suspects ont été vus, notamment des convertisseurs catalytiques coupés, une scie alternative à piles, plusieurs lames de scie à métaux et d’autres articles « compatibles avec le vol/cambriolage du convertisseur catalytique au véhicule à moteur, », a déclaré DaCorte.

Adams a été libéré sur parole le 17 juin 2021, selon le Département des services correctionnels de l’Illinois.

Il purgeait 50% d’une peine de 10 ans de prison après avoir plaidé coupable en 2016 de cambriolage résidentiel et de possession aggravée d’une arme à feu volée dans le comté de Livingston, selon les archives judiciaires. Il purgeait également six ans de prison pour une condamnation pour utilisation illégale d’une arme par un criminel en 2015 dans le comté de Will.