Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du vendredi 27 janvier 2023

Jackson Martucci a renversé huit 3 points sur son chemin vers un sommet de 27 points pour mener Jacobs à une victoire de 66-58 contre l’hôte McHenry vendredi lors de l’action de la Fox Valley Conference.

Les Golden Eagles ont frappé 14 3 en équipe. Martucci a réussi cinq de ses huit 3 au premier quart-temps. Ben Jurzak a ajouté 11 points.

Marko Visnjevac a mené McHenry avec 23 points, Zach Maness a ajouté 12 points et Hayden Stone en a marqué 10.

Woodstock Nord 74, Marengo 46 : À Marengo, le Thunder a ouvert une avance de 46-17 à la mi-temps et a remporté une victoire de la Kishwaukee River Conference.

Cesar Ortiz a mené North avec 14 points, et Isaac Salas a suivi avec 11 points. Riley Weiss a mené Marengo avec 16 points.

Huntley 62, Cary Grove 56 : Chez Cary, Noah Only a drainé sept 3 points pour terminer avec 21 points dans une victoire FVC pour les Red Raiders. Lucas Crosby a fourni 16 points.

Zach Bauer a mené CG avec 18 points. Jake Hornok a suivi de près avec 16 points et Reece Inenacho en a marqué 12.

Hampshire 57, Dundee-Crown 51 : Au Hampshire, Gavin Khounnoraj a marqué 15 points et frappé trois 3 pour mener les Whip-Purs (10-14, 6-6) devant les Chargers (8-13, 4-8) dans leur match FVC.

Joey Costabile a marqué 12 et a frappé trois 3 pour les Whips et Sam Ptak a ajouté 11 points.

Kuba Senczyszyn a mené DC avec 14 points et Josh Valera en a ajouté neuf.

Burlington Central 70, Crystal Lake Central 55 : À Burlington, les Rockets (21-4, 11-1) ont battu les Tigers (4-18, 1-11) dans leur match FVC alors que Drew Scharnowski a marqué 24 points pour dépasser les 1 000 pour sa carrière.

Nic Gouriotis a récolté 14 points, tandis que Matthew Lemon et Nolan Milas en ont chacun marqué 11 pour les Rockets.

Johnsburg 60, Harvard 43 : À Johnsburg, Dylan Schmidt a inscrit 16 points alors que les Skyhawks (13-12, 5-1) ont battu les Hornets (4-18, 1-6) dans leur match KRC.

Ian Boal a ajouté 11 points avec trois 3 et JT Schmitt a marqué 11.

Myles Brincks a mené Harvard avec 11 points et Ryan Bennett en a marqué 10.

Richmond-Burton 46, Woodstock 34 : À Richmond, le recrue Luke Robinson a inscrit 14 points et capté 10 rebonds alors que les Rockets (6-17, 3-2) battaient les Blue Streaks (9-13, 5-2) dans leur match KRC.

Joe Miller a mené RB avec 15 points. Spencer Cullum a dominé les séries avec 12 points.

BASKET FILLES

Johnsburg 68, Harvard 22 : À Johnsburg, Payton Toussaint a établi un sommet en carrière avec 26 points tout en établissant un record scolaire avec huit tirs à 3 points dans une victoire du KRC pour les Skyhawks (13-13).

McHenry 34, Jacobs 25 : Chez McHenry, Maddi Friedle et Peyton Stinger ont inscrit 13 points chacun pour mener les Warriors (4-19, 2-10) devant les Golden Eagles (3-21, 1-11) dans leur match FVC.

Prairie Ridge 41, Crystal Lake Sud 35 : À Crystal Lake, les Wolves en visite ont remporté la victoire du FVC contre les Gators.

Grace Koeppen 11 et Addie Meyer ont récolté 11 points chacune pour Prairie Ridge (14-8, 8-4). Laken LePage et Nicole Molgado ont mené Sud (6-15, 3-9) avec 10 points chacune.

Hampshire 49, Dundee-Crown 31 : Au Hampshire, Whitney Thompson a drainé cinq points à 3 points pour terminer avec 15 points dans la victoire du FVC. Sophie Oleferchik a ajouté 11 points pour les Whip-Purs (17-8, 11-1).

Marrasia Harthrone a frappé quatre 3 et a terminé avec 14 points pour mener DC (7-16, 3-9).

Huntley 48, Cary Grove 21 : Chez Cary, Jessie Ozzato avait 16 points pour les Raiders lors de leur victoire FVC contre les Trojans.

Sammi Campanelli avait 12 points pour Huntley (21-4, 12-0) et Anna Campanelli en avait huit.

Kennedy Manning et Ellie Mjaanes ont récolté six points chacun pour CG (10-13, 5-7).

Marian Central 56, Résurrection 49 : À Chicago, Madison Kenyon a marqué 18 points en seconde période pour mener les Hurricanes (21-7) à une victoire sans conférence contre les Bandits.

Ella Notaro avait 15 points et Juliette Huff en a ajouté 12 pour Marian Central, qui traînait de 17 points à un moment donné.

Subvention 41, Woodstock Nord 34 : À Woodstock, Addy Saunders a marqué 13 points et Addy Crabill en a ajouté 11, mais le Thunder (10-13) a perdu un match hors conférence contre Grant.

DANSE COMPÉTITIVE

Rencontre d’État IHSA : Au Grossinger Motors Arena de Bloomington, Huntley a terminé à la 15e place de la rencontre d’État de classe 3A avec un score d’équipe de 85,26.

Les 12 meilleures équipes se qualifieront pour la ronde finale de samedi. Lake Park a mené le peloton après les préliminaires de vendredi avec une note de 97,68. Lincoln-Way East (86,34) a pris la 12e et dernière place de qualification.

En classe 2A, Burlington Central a pris la 15e place avec un score de 82,08. Crystal Lake Central (79,88) et Crystal Lake South (78,04) ont respectivement terminé 25e et 30e. Genève mène le peloton à 93,38 et Oak Forest a pris la dernière place à 84,46.

En classe 1A, Woodstock North a pris la 26e place (71,57) et Woodstock a terminé 30e (68,58).

QUILLES DE GARÇONS

Rencontre d’État IHSA : Au St.Clair Bowl à O’Fallon, Huntley a terminé à la 17e place après le premier jour de compétition et ne s’est pas qualifié pour le jour 2.

Menés par le total de 1 273 quilles d’Austin Tenglin en six matchs, les Red Raiders ont obtenu un score d’équipe de 5 707. Ils avaient 705 quilles derrière le leader O’Fallon (6 412).

Individuellement, Tenglin occupe la 28e place. Braden Schuld de Harlem mène le peloton avec 1 431. Caleb Vergona de Huntley a joué une série de 1 167 et Joshua Waters a eu 1 126.