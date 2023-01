Steph Curry défile jusqu’au bord et les Warriors écrasent les Raptors à la maison

SAN FRANCISCO – Les trois premières réalisations de Steph Curry vendredi soir contre les Raptors étaient toutes au bord de la porte dérobée. Toronto, comme d’habitude, a surjoué Curry, l’a verrouillé sur le périmètre et a tenté de lui retirer son 3.

“Ils jouent un certain style de défense qui … J’ai utilisé quelques adjectifs à l’époque”, a déclaré Curry.

Jonque. C’en était un, faisant principalement référence au box-and-one que Nick Nurse a mis sur Curry lors de la finale de la NBA 2019.

“Gimmicky”, a déclaré Curry, se souvenant d’un autre.

Les Warriors ont prévu les tendances de Nurse et Curry a eu les premiers compteurs. Ces deux premiers layups de porte dérobée sont survenus dans les trois premières minutes. Voici le premier. Le longiligne Scottie Barnes est sur Curry et est clairement le plus préoccupé par le fait que Curry se précipite vers le périmètre, lui laissant une voie facile pour couper dans un lay-up, mis en place par Draymond Green.

D’autres équipes surjouent Curry de la même manière. Les Grizzlies en font partie. Mais Memphis a Jaren Jackson Jr. et Steven Adams errant derrière dans la peinture, prêts à laisser les non-tireurs des Warriors et à fermer la jante.

Les Raptors n’ont pas ce genre de protection de jante. Pascal Siakam était leur centre de départ de facto vendredi soir. Alors Curry est entré en jeu avec un plan délibéré d’atteindre la jante contre un schéma de commutation conçu pour fermer le périmètre mais vulnérable au milieu.

“Si nous sommes stables avec le ballon, les entraînements directs, entrer dans la peinture, trouver des gars ouverts ou atteindre la jante, vous devez pouvoir utiliser cela à votre avantage”, a déclaré Curry. «Surtout avec une défense de type commutation. Vous les faites fermer, conduire les clôtures, arriver à la jante. J’ai eu un coup bloqué, mais sinon il y avait beaucoup d’occasions. C’est une bonne attention au plan de match pour une équipe qui nous joue d’une certaine manière.

Curry a terminé avec 18 points dans la peinture. C’est le sommet de la saison. Les Warriors ont terminé avec 62 points dans la peinture. C’est le deuxième meilleur qu’ils aient eu en équipe dans un match cette saison. C’est généralement une zone problématique. Ils sont 29e parmi les 30 équipes aux points de peinture.

Mais le match de vendredi avec les Raptors a fourni l’occasion de modifier leur mode d’attaque normal, et ils ont exécuté avec détermination. Cela comprenait une stratégie offensive plus délibérée au quatrième trimestre. Donte DiVincenzo a mentionné l’action d’écran garde à garde qui a bien fonctionné en seconde période. Ils auraient également des possessions, comme celle ci-dessous, où ils ont ciblé un certain défenseur, l’ont amené à l’action à l’écran et ont créé un avantage.

Dans cette séquence, avec les Warriors seulement quatre avec moins de six minutes à jouer, Kevon Looney vient à l’écran pour Curry. Fred VanVleet est sur Curry. Gary Trent est sur Looney. L’écran provoque une double équipe et une passe facile au-dessus d’un Looney coupant. VanVleet essaie de récupérer, mais il est trop petit pour déranger la passe ou Looney. Barnes n’est pas un vrai protecteur de jante. Looney se glisse pour un lay-up.

Il y a un autre aspect de ce clip qui est notable. Au début. DiVincenzo demande à Looney de monter l’écran. Steve Kerr a donné 33 minutes à DiVincenzo contre les Raptors et il a produit un autre effort constant. DiVincenzo a récolté 12 points, un sommet en carrière de 11 passes décisives et deux interceptions. Cela lui a valu des fonctions de clôture sur Jordan Poole. DiVincenzo était un plus-24.

“Je n’avais aucune idée que j’étais plus-24”, a déclaré DiVincenzo. “Je ne sais pas. Je pense que parfois c’est biaisé quand je joue avec deux des meilleurs tireurs de tous les temps et ça aide beaucoup quand cette situation se produit.

“Donte était fantastique”, a déclaré Kerr. «Il a eu un si bon étirement au cours des six ou huit dernières semaines. Il fait juste de la compétition. Il n’est qu’un gardien. Ce n’est pas un meneur de jeu, pas un double garde, c’est juste un basketteur. Il a récolté 11 passes décisives. Déplacé la balle magnifiquement. Concourt défensivement. Et nous les avons mis sur VanVleet après que VanVleet ait démarré à chaud et, oui, Donte a été incroyable pour nous.

Jonathan Kuminga était une autre main de confiance pour Kerr en seconde période. Il continue d’émerger comme une pièce de banc stable. Kuminga – dans une surprise, compte tenu de ses compétences en descente et du volume élevé de points de peinture des Warriors – a en fait fait ses dégâts offensifs derrière l’arc. Kuminga a changé le teint du match à la fin du troisième quart quand il a fait quatre 3 consécutifs sur une séquence de trois minutes, égalant son sommet en carrière pour les marques de profondeur.

Klay Thompson imite la forme de tir de Jonathan Kuminga sur le podium. Kuminga a fait quatre troisièmes quarts consécutifs ce soir. «JK a vraiment une excellente forme. C’est fluide. Il s’est verrouillé le coude. Cela semble très bien.” pic.twitter.com/YD1nf5HtY6 —Anthony Slater (@anthonyVslater) 28 janvier 2023

Mais l’histoire globale était ces 62 points de peinture, et la raison principale en était Curry.

“Il avait l’air d’avoir retrouvé sa pop”, a déclaré Kerr. “Passer à côté des gens qui entrent dans la peinture et ensuite la déplacer à partir de là.”

Son retour d’avant sa blessure à l’épaule ?

“Juste du road trip”, a déclaré Kerr. “Je ne pensais pas qu’il était aussi vif que d’habitude lors de ce voyage. Je pense que rentrer à la maison toute la semaine, se reposer, dormir dans son propre lit, je pense que c’était utile. Il avait l’air très rapide là-bas, sous contrôle.

“Ouais,” dit Curry. «Je veux dire que je me sentais bien, que je bougeais bien. Je fais ça depuis quelques jeux maintenant. Juste tout étant synchronisé en termes de ce que j’essaie d’atteindre du côté offensif. Que personne ne le dise (Kerr) mais j’ai joué beaucoup de minutes et je me sentais vraiment bien pour les 39. Donc je veux continuer comme ça. On ne m’a pas beaucoup posé cette question cette saison, ce qui est bien.

La victoire déplace les Warriors à 25-24, un coup de pouce au-dessus de 0,500 avant ce qui devrait être un voyage révélateur la semaine prochaine. Ils affronteront le Thunder à Oklahoma City lundi, puis les Timberwolves et les Nuggets dans un match consécutif au Minnesota et à Denver. Ce sont deux équipes près d’eux dans le classement bondé de la conférence et la tête de série de l’Ouest sur le côté difficile d’un dos à dos.

(Photo de Stephen Curry allant au panier contre Fred VanVleet lors de la première mi-temps vendredi : Jed Jacobsohn / Associated Press)