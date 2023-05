Shanghai enregistre le 1er mai le plus chaud depuis 100 ans

Shanghai a enregistré lundi son jour de mai le plus chaud en 100 ans, a annoncé le service météorologique de la ville, brisant le record précédent d’un degré complet.

« À 13 h 09, la température à la station Xujiahui a atteint 36,1 degrés Celsius (97 degrés Fahrenheit), battant un record vieux de 100 ans pour la température la plus élevée en mai », lit-on sur le compte officiel Weibo du service.

Les scientifiques affirment que le réchauffement climatique exacerbe les conditions météorologiques défavorables, un récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies avertissant que « chaque augmentation du réchauffement climatique intensifiera les risques multiples et simultanés ».

Plus tard dans l’après-midi, la température à la station de métro du centre de Shanghai a encore grimpé à 36,7 degrés Celsius, a indiqué le service météorologique de la ville de l’est de la Chine.

Cela le place un degré complet au-dessus de l’ancien record, 35,7 degrés Celsius, qui a été enregistré quatre fois auparavant – en 1876, 1903, 1915 et 2018, selon le service météorologique.

En mai, les Nations Unies ont averti qu’il est presque certain que 2023-2027 sera la période de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée, car les gaz à effet de serre et El Niño se combinent pour faire grimper les températures.

Il y a deux tiers de chances qu’au moins une des cinq prochaines années verra les températures mondiales dépasser l’objectif plus ambitieux fixé dans les accords de Paris sur la limitation du changement climatique, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

