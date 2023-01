Selon une étude, entendre des histoires de vapotage peut dissuader les jeunes d’utiliser des cigarettes électroniques

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université Western a révélé que montrer les risques pour la santé du vapotage grâce à des conseils d’experts et à des témoignages personnels peut aider à dissuader les étudiants d’utiliser eux-mêmes des cigarettes électroniques.

Publiés vendredi dans le Journal of Health Psychology, les chercheurs ont réuni en ligne 77 étudiants de premier cycle de six provinces, qui ont tous constamment vapoté des cigarettes électroniques ou d’autres produits et dispositifs pour fumeurs au moins cinq à 15 fois par mois.

Les participants ont ensuite été divisés en groupes pour visionner l’une des deux vidéos. La première vidéo discutait de l’importance d’avoir un mode de vie sain avec des conseils sur la nutrition générale et l’exercice, tandis que la deuxième vidéo expliquait ce qu’est le vapotage et les risques potentiels pour la santé évoqués par les experts de la santé et d’autres utilisateurs de cigarettes électroniques.

Au cours de 45 jours, les chercheurs ont suivi les participants pour voir comment leurs sentiments vis-à-vis du vapotage avaient changé et ont constaté que ceux qui avaient visionné la deuxième vidéo étaient plus susceptibles d’exprimer leur intention d’arrêter ou de réduire leurs habitudes de vapotage.

Les participants ont été interrogés sur leurs intentions et leur comportement de vapotage et bien que l’action globale du vapotage n’ait pas radicalement changé, les chercheurs ont émis l’hypothèse que l’intention d’arrêter de vapoter peut se traduire par des comportements de vapotage qui conduisent à l’arrêt.

Au cours des dernières années, on s’est de plus en plus préoccupé de son utilisation chez les adolescents et les jeunes.

“C’est ce même modèle d’incompréhension ou d’idée fausse du produit qui, je pense, finira par suivre le même chemin linéaire que les cigarettes, au cours des 30 prochaines années”, a déclaré le chercheur principal, Babac Salmani dans un communiqué de presse.

Santé Canada et les défenseurs ont appelé à davantage de méthodes interventionnelles au-delà des étiquettes d’avertissement sur les produits pour devenir moins accessibles aux jeunes, en particulier en ce qui concerne les ventes en ligne qui peuvent être difficiles à réglementer pour les adolescents.

Selon Statistique Canada, le vapotage est le plus répandu chez les Canadiens âgés de 15 à 24 ans et a considérablement augmenté depuis la légalisation des cigarettes électroniques avec nicotine en 2018. Cependant, les taux de vapotage chez les 15 à 17 ans sont près de quatre fois plus élevés. que ceux âgés de 12 à 14 ans, selon les données de 2019.

Les données sur les risques pour la santé liés au vapotage restent un mystère, mais certaines études suggèrent que l’abus d’e-cigarettes pourrait entraîner des dommages aux poumons ou même une pneumonie. Certains produits de vapotage au Canada et aux États-Unis ont également été conçus pour avoir des aérosols aromatisés aux fruits, ce qui inquiète certains défenseurs de la façon dont cela pourrait sembler souhaitable pour les jeunes adolescents.

Salmani dit qu’il espère que son étude pourra approfondir la recherche sur les effets à long terme du vapotage et le besoin d’éducation et d’intervention dans les communautés.

« Espérons que les gouvernements provinciaux et fédéral ou les agences de santé soient en mesure de mettre en œuvre ces types d’intervention dans les écoles, les cliniques ou les centres communautaires afin que les gens comprennent quels sont les effets de ces comportements », a-t-il déclaré.