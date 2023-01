Santé Canada confirme la pénurie de médicaments contre le rhume et la grippe pour adultes

Les médicaments contre le rhume et la grippe pour adultes sont rares dans tout le pays, car les fabricants de médicaments ont du mal à répondre à une demande anormalement élevée.

Dans un courriel à CTVNews.ca, la porte-parole de Santé Canada, Natalie Mohamed, a confirmé vendredi que même si les fabricants de médicaments ne sont pas tenus de signaler les pénuries ou les problèmes d’approvisionnement liés aux médicaments en vente libre, l’agence fédérale de la santé est consciente du problème.

« Santé Canada est conscient des contraintes élevées de la demande et de l’offre d’analgésiques pour adultes en vente libre – ibuprofène, acétaminophène et produits combinés – pour traiter la fièvre et la douleur associées au rhume et à la grippe, et travaille avec les provinces et les territoires, les fabricants, les distributeurs, professionnels de la santé pour y remédier », a déclaré Mohamed.

L’Association des pharmaciens du Canada a mené un sondage rapide auprès des pharmaciens en décembre et a partagé les résultats avec CTVNews.ca. Le sondage a révélé qu’environ 25 % des pharmacies n’avaient pas d’approvisionnement en médicaments pour adultes contre le rhume et la grippe et 62 % avaient un approvisionnement minimal.

“C’est donc certainement quelque chose que nous voyons à travers le pays”, a déclaré Joelle Walker, vice-présidente des affaires publiques et professionnelles de l’Association des pharmaciens du Canada, à CTVNews.ca jeudi. “Après avoir visité de nombreuses pharmacies, je sais que les antitussifs ne sont plus en vente depuis un certain temps également.”

QU’EST-CE QUI CAUSE LA PÉNURIE ?

Walker a expliqué que si certaines pénuries de médicaments sont dues à une diminution de l’offre – en raison de la fermeture d’une usine de fabrication, par exemple – celle-ci est due à une demande accrue.

“Ce que nous savons, c’est que l’offre continue d’affluer, tout comme pour les analgésiques pour enfants”, a-t-elle déclaré. “Il y avait toujours de l’offre qui arrivait; c’était juste qu’elle sortait très rapidement des étagères, car la demande continuait d’être très élevée.”

Partout au Canada, a déclaré Walker, cette demande a été largement stimulée par la résurgence d’infections non COVID-19 telles que le VRS, le rhume et la grippe.

Alors que ces maladies ont circulé à de faibles niveaux au cours des premières années de la pandémie – conséquence secondaire des mandats de masque et de l’éloignement physique – l’assouplissement des mesures de santé publique en 2022 a ouvert la porte à leur retour.

“La demande a certainement été plus élevée que l’année dernière, alors qu’il y avait relativement peu de circulation en raison de tous les mandats de masque”, a-t-elle déclaré.

Jen Belcher a remarqué la même tendance en Ontario, où elle a déclaré que la saison du rhume et de la grippe avait commencé au début de cette année. Belcher est pharmacien communautaire et hospitalier et vice-président des initiatives stratégiques à l’Association des pharmaciens de l’Ontario.

“Normalement, nous voyons la demande de produits contre le rhume et la grippe commencer à augmenter à l’automne, elle reprend vraiment en hiver, puis diminuera à nouveau”, a-t-elle déclaré. “Mais (cette année), nous avons eu une forte demande en dehors des périodes saisonnières, donc tout au long de l’été.”

Elle a déclaré que les fabricants et les grossistes avaient du mal à répondre au niveau élevé et soutenu de la demande de médicaments contre le rhume et la grippe sans interruption en été pour reconstituer leurs approvisionnements. De plus, Belcher a déclaré qu’une grande partie des médicaments contre la toux et le rhume qui n’étaient pas vendus au cours des premières années de la pandémie devaient être détruits, ils ne sont donc pas non plus sur le marché.

“Nous avons en fait dû détruire beaucoup de produits périmés car personne n’achetait de médicaments contre le rhume et la grippe car ils allaient bien”, a-t-elle déclaré. “Ainsi, non seulement nous avons fini par voir une augmentation de la demande tout au long de 2022 et en 2023 maintenant, mais notre stock existant est devenu vieillissant et daté et devait être renouvelé.”

Walker a ajouté que l’augmentation des infections par le VRS et la pénurie d’analgésiques pour enfants à travers le pays l’automne dernier pourraient également avoir contribué à la pénurie actuelle de médicaments contre le rhume et la grippe pour adultes alors que les parents désespérés de traiter leurs enfants malades se sont tournés vers des formulations pour adultes.

“Il y avait des moyens de diviser certaines des pilules pour adultes en une formulation pour enfants, nous avons donc vu un petit problème d’approvisionnement là-bas”, a-t-elle déclaré.

EXISTE-T-IL DES ALTERNATIVES ?

Contrairement à de nombreux médicaments sur ordonnance, les médicaments contre le rhume et la grippe en vente libre sont conçus pour traiter les symptômes, plutôt que la gravité ou la durée, des infections virales.

“Ils vous aident à vous sentir plus à l’aise”, a déclaré Belcher. “Mais ils ne vont pas raccourcir le temps nécessaire au virus pour s’améliorer.”

Étant donné que ces médicaments sont généralement fabriqués à partir de combinaisons d’analgésiques et d’antitussifs, Belcher a déclaré que toute personne ayant du mal à trouver une formule contre le rhume ou la grippe peut rechercher des ingrédients médicaux tels que l’acétaminophène, l’ibuprofène, les antihistaminiques ou les décongestionnants dans d’autres produits avec l’aide d’un pharmacien ou d’un centre de santé. fournisseur de soins.

Les options non pharmaceutiques telles que les humidificateurs peuvent également soulager des symptômes tels que le mal de gorge, la toux et l’irritation nasale, a-t-elle déclaré.

“Pour toute personne qui souffre en ce moment, réfléchissez aux symptômes les plus gênants pour vous”, a déclaré Belcher, “puis votre équipe de pharmacie, votre fournisseur de soins primaires ou une infirmière peut vous aider à vous proposer des alternatives qui pourraient encore gérer vos symptômes. “

Dans le cadre d’une solution à long terme aux écarts entre l’offre et la demande pharmaceutiques, Belcher a déclaré que le gouvernement fédéral devrait prendre des mesures pour renforcer la capacité de fabrication pharmaceutique du Canada afin qu’il puisse réagir plus rapidement dans des situations comme celle-ci.

“La fabrication nationale est très liée à la politique gouvernementale, tout comme l’importation de produits”, a-t-elle déclaré. “Ainsi, Santé Canada gérerait les importations potentielles de produits pharmaceutiques, puis la capacité de fabrication nationale est liée à la politique, et si elle s’accompagne d’incitations ou de restrictions”

Pour l’instant, Santé Canada a déclaré qu’il s’efforçait de remédier aux pénuries actuelles d’analgésiques pour enfants et pour adultes en élargissant l’importation de produits de fournisseurs internationaux.

« Depuis l’été 2022, Santé Canada, aux côtés de ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement et du système de santé, fait tout ce qu’il peut pour aider à atténuer cette pénurie, notamment en approuvant l’importation de produits autorisés à l’étranger pour compléter les augmentations record de la production. par des fabricants nationaux », a déclaré Mohamed dans un courriel à CTVNews.ca vendredi.

“Bien que l’accent ait été mis sur la pénurie d’analgésiques pour enfants, Santé Canada s’efforce également de remédier à l’approvisionnement en analgésiques pour adultes.”