Saint-Brieuc : un arbitre blessé lors d’une bagarre en match de rugby amateur

L'homme du sifflet a été évacué vers le centre hospitalier après avoir reçu un coup au visage en tentant de séparer les joueurs

Un match de rugby amateur à Saint-Brieuc a dégénéré en bagarre générale. L'arbitre, touché au visage alors qu'il tentait de calmer les esprits, a dû être transporté à l'hôpital. L'incident soulève une nouvelle fois la question de la violence dans le sport amateur.

L’essentiel Incident : une bagarre générale a éclaté lors d’un match de rugby amateur à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)

une bagarre générale a éclaté lors d’un match de rugby amateur à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) Blessé : l’arbitre a été touché au visage en tentant de séparer les joueurs

l’arbitre a été touché au visage en tentant de séparer les joueurs Évacuation : l’homme du sifflet a été transporté au centre hospitalier de Saint-Brieuc pour y être soigné

Le terrain de rugby briochin a été le théâtre d’une scène de violence qui interroge. Un arbitre a été blessé au visage lors d’une bagarre générale impliquant plusieurs joueurs pendant un match de rugby amateur à Saint-Brieuc, selon Maville. L’incident s’est produit alors que l’homme en noir tentait d’intervenir pour ramener le calme.

L’arbitre évacué vers l’hôpital

Touché au visage dans la mêlée, l’arbitre n’a pas pu poursuivre la rencontre. Il a été transporté au centre hospitalier de Saint-Brieuc où il a reçu des soins, selon la même source. L’état exact de ses blessures n’a pas été précisé, pas plus que la durée de son indisponibilité. La rencontre a vraisemblablement été interrompue.

Les circonstances précises de la bagarre restent floues. Aucune indication n’a été communiquée sur l’origine de l’altercation, ni sur les clubs concernés. La date exacte du match n’a pas non plus été rendue publique.

Contexte dans les Côtes-d’Armor

Les Côtes-d’Armor comptent plusieurs clubs de rugby amateur répartis sur le territoire départemental. Saint-Brieuc, où siège la préfecture du département avec environ 45 000 habitants, abrite notamment le Rugby Club Briochin. Le rugby amateur y reste une pratique courante, encadrée par le comité départemental de rugby.

Cet incident s’inscrit dans un contexte national de préoccupation croissante autour de la violence dans le sport amateur. Les arbitres sont régulièrement exposés à des tensions sur les terrains, et les agressions physiques, bien que rares, surviennent parfois lors de matchs particulièrement tendus.

Sanctions et suites possibles

Le comité régional de rugby devrait être saisi de l’affaire pour déterminer les sanctions disciplinaires. En fonction de la gravité des faits et de l’identification des responsables, les joueurs impliqués risquent des suspensions allant de plusieurs semaines à plusieurs mois. Les clubs concernés pourraient également faire l’objet de sanctions.

Une plainte pénale pourrait être déposée si l’arbitre blessé décidait de porter l’affaire devant la justice. Les coups portés à un arbitre dans l’exercice de ses fonctions constituent une circonstance aggravante.

Un problème récurrent dans le sport amateur

Les débordements sur les terrains de sport amateur font régulièrement l’actualité en France. Les arbitres, garants du respect des règles, se retrouvent parfois pris pour cible lorsque les tensions montent. Plusieurs fédérations ont renforcé ces dernières années leurs dispositifs de prévention et leurs campagnes de sensibilisation au respect de l’arbitrage.

Le rugby, sport de contact par nature, n’échappe pas à ces épisodes de violence, même si sa culture du respect et du fair-play reste généralement une référence. Les instances du rugby français multiplient les actions pour préserver cet esprit, particulièrement dans les catégories amateurs où l’encadrement peut être moins structuré.

Les détails de l’incident briochin et les suites données à cette affaire restent à préciser.