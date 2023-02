Préadolescents réfugiés ukrainiens au Québec pour un tournoi de hockey

MONTRÉAL –

Une équipe de préadolescents réfugiés ukrainiens dispersés à travers l’Europe par la guerre est arrivée mercredi à Québec, où ils auront la chance de participer à un tournoi de hockey réputé.

L’équipe de 11 et 12 ans a atterri à Montréal avant d’être transportée par autobus vers la capitale provinciale avant le Tournoi international de hockey peewee de Québec la semaine prochaine, auquel ont participé dans le passé des grands noms tels que Wayne Gretzky et Guy Lafleur. .

L’équipe aux yeux troubles est arrivée au Centre Vidéotron de Québec, où elle a été accueillie par les familles locales qui les accueilleront durant leur séjour. L’équipe, qui portait des chapeaux et des vestes arborant le drapeau ukrainien, a eu la chance de regarder la glace, où des milliers de personnes sont attendues dans les gradins pour les regarder jouer.

L’entraîneur Evgheniy Pysarenko a décrit la présence de l’équipe à Québec comme «presque un miracle».

“Avant, c’était une mission impossible, maintenant c’est un miracle sur la glace”, a-t-il déclaré.

Pysarenko a déclaré aux journalistes à l’aréna de hockey qu’il sera difficile pour les joueurs d’oublier la guerre en Ukraine, où certains ont des pères qui sont en première ligne pour combattre l’invasion russe.

Mais il espère qu’ils quitteront le tournoi avec des souvenirs inoubliables et la conviction que “tout est possible”.

L’équipe, a-t-il ajouté, est “des messagers d’espoir” et des symboles “d’esprit, de force et de solidarité”.

Maksym Kukharenko, 12 ans, dont la ville natale est Kyiv, vit en République tchèque. Il a dit que le voyage au Canada a été « très long », mais qu’il est ravi de jouer.

“C’est très cool que j’aille dans ce pays et dans cette ville”, a-t-il déclaré.

Son coéquipier, également nommé Maksym, a déclaré que le tournoi est “une chance pour nous de nous montrer à d’autres équipes en Amérique, au Canada”.

L’improbable voyage de l’équipe survient après des mois d’efforts de Pysarenko et d’un homme d’affaires de Québec, qui ont dû régler les visas et organiser le voyage des joueurs déplacés par la guerre et vivant dans des pays d’Europe.

Au moins un garçon est originaire de Kherson, qui a passé des mois sous l’occupation russe, et d’autres sont originaires d’Odessa, qui a été bombardée.

L’équipe ukrainienne aura du temps pour s’installer avant de se rendre sur la glace du Centre Vidéotron le 11 février pour affronter les Junior Bruins du Massachusetts.

Patrick Dom, le directeur général du tournoi, a déclaré que les derniers mois avaient été une “montagne russe d’émotions”, remplie de doutes quant à la réussite de l’équipe.

Compte tenu de ce qu’ils ont vécu, Dom a dit qu’il avait peu d’attentes quant à leur performance sur la glace. Mais dans ce cas, le score final n’est pas le point.

“Quand ils rentreront dans leur pays ou d’où qu’ils viennent, ils diront : ‘il y avait 15 000 personnes qui applaudissaient, portant des chemises blanches pour la paix'”, a-t-il dit.

“Ils s’en souviendront toute leur vie. C’est ce que nous voulons.

Le tournoi se déroule du 8 au 19 février.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er février 2023