Plus de 6 000 morts en Turquie, tremblement de terre en Syrie : "Nous pensions que c’était l’apocalypse"

Les sauveteurs en Turquie et en Syrie ont lutté contre le froid glacial mardi dans une course contre la montre pour retrouver des survivants sous des bâtiments rasés par un tremblement de terre qui a tué plus de 6 200 personnes.

Les tremblements qui ont infligé plus de souffrances à une zone frontalière, déjà en proie à des conflits, ont laissé les gens dans les rues brûler des débris pour essayer de rester au chaud alors que l’aide internationale commençait à arriver.

Mais des récits de survie extraordinaires ont émergé, notamment un nouveau-né tiré vivant des décombres en Syrie, toujours attaché par son cordon ombilical à sa mère décédée lors du tremblement de terre de lundi.

“Nous avons entendu une voix pendant que nous creusions”, a déclaré à l’AFP Khalil al-Suwadi, un proche. “Nous avons enlevé la poussière et trouvé le bébé avec le cordon ombilical (intact) alors nous l’avons coupé et ma cousine l’a emmenée à l’hôpital.”

L’enfant est le seul survivant de sa famille immédiate, dont le reste a été tué dans la ville rebelle de Jindayris.

Le séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi alors que les gens dormaient, aplatissant des milliers de structures, piégeant un nombre inconnu de personnes et affectant potentiellement des millions de personnes.

Des rangées entières de bâtiments se sont effondrées, laissant une partie de la dévastation la plus lourde près de l’épicentre du séisme entre les villes turques de Gaziantep et Kahramanmaras.

La destruction a conduit le président turc Recep Tayyip Erdogan à déclarer mardi un état d’urgence de trois mois dans 10 provinces du sud-est.

– ‘Les enfants gèlent’ –

Des dizaines de pays comme les États-Unis, la Chine et les États du Golfe se sont engagés à aider, et des équipes de recherche ainsi que des fournitures de secours ont commencé à arriver par avion.

Pourtant, les habitants de certaines des régions les plus durement touchées ont déclaré qu’ils avaient l’impression d’avoir été laissés à eux-mêmes.

“Je ne peux pas récupérer mon frère des ruines. Je ne peux pas récupérer mon neveu. Regardez autour de vous. Il n’y a pas de fonctionnaire ici, pour l’amour de Dieu”, a déclaré Ali Sagiroglu dans la ville turque de Kahramanmaras.

“Depuis deux jours, nous n’avons pas vu l’état ici… Les enfants gèlent à cause du froid”, a-t-il ajouté.

Une tempête hivernale a aggravé la misère en rendant de nombreuses routes – dont certaines endommagées par le tremblement de terre – presque impraticables, entraînant des embouteillages qui s’étendent sur des kilomètres dans certaines régions.

La pluie froide et la neige représentent un risque à la fois pour les personnes chassées de chez elles – qui se sont réfugiées dans des mosquées, des écoles ou même des abribus – et pour les survivants enterrés sous les décombres.

“C’est maintenant une course contre la montre”, a déclaré le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Nous avons activé le réseau OMS d’équipes médicales d’urgence pour fournir des soins de santé essentiels aux blessés et aux plus vulnérables”, a-t-il ajouté.

– 23 millions pourraient être concernés –

Le dernier bilan fait état de 4 544 personnes tuées en Turquie et 1 712 en Syrie, pour un total combiné de 6 256 morts.

On craint que le bilan n’augmente inexorablement, les responsables de l’OMS estimant que jusqu’à 20 000 personnes pourraient être mortes.

L’OMS a averti que jusqu’à 23 millions de personnes pourraient être touchées par le tremblement de terre massif et a exhorté les nations à se précipiter pour aider la zone sinistrée.

Le Croissant-Rouge syrien a appelé les pays occidentaux à lever les sanctions et à fournir de l’aide alors que le gouvernement du président Bachar al-Assad reste un paria en Occident, ce qui complique les efforts de secours internationaux.

Washington et la Commission européenne ont déclaré lundi que les programmes humanitaires soutenus par eux répondaient à la destruction en Syrie.

L’agence culturelle de l’ONU, l’UNESCO, a également déclaré qu’elle était prête à fournir une assistance après que deux sites inscrits sur sa liste du patrimoine mondial en Syrie et en Turquie aient subi des dommages.

Outre les dommages causés à la vieille ville d’Alep et à la forteresse de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, l’UNESCO a déclaré qu’au moins trois autres sites du patrimoine mondial pourraient être touchés.

Une grande partie de la zone du nord de la Syrie touchée par le séisme a déjà été décimée par des années de guerre et de bombardements aériens par les forces syriennes et russes qui ont détruit des maisons, des hôpitaux et des cliniques.

Les habitants de la ville dévastée par le séisme de Jandairis, dans le nord de la Syrie, ont utilisé leurs mains nues et leurs pioches pour les survivants, car c’était tout ce qu’ils avaient pour faire le travail.

– ‘Écoutez leurs voix’ –

“Toute ma famille est là-dessous, mes fils, ma fille, mon gendre… Il n’y a personne d’autre pour les faire sortir”, a déclaré Ali Battal, le visage strié de sang et la tête enveloppée dans un châle de laine. contre le froid mordant.

“J’entends leurs voix. Je sais qu’ils sont vivants mais il n’y a personne pour les secourir”, ajoute le sexagénaire.

Le ministère syrien de la Santé a signalé des dégâts dans les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, où la Russie loue une installation navale.

Même avant la tragédie, les bâtiments d’Alep – le centre commercial d’avant-guerre de la Syrie – se sont souvent effondrés en raison de l’infrastructure délabrée.

Après le tremblement de terre, des prisonniers se sont mutinés dans une prison où se trouvaient principalement des membres du groupe État islamique dans le nord-ouest de la Syrie, et au moins 20 d’entre eux se sont évadés, a déclaré à l’AFP une source de l’établissement.

La Turquie se trouve dans l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

La dernière secousse de magnitude 7,8 du pays remonte à 1939, lorsque 33 000 personnes sont mortes dans la province orientale d’Erzincan.

La région turque de Duzce a subi un tremblement de terre de magnitude 7,4 en 1999, qui a fait plus de 17 000 morts.

Les experts préviennent depuis longtemps qu’un grand tremblement de terre pourrait dévaster Istanbul, une mégalopole de 16 millions d’habitants remplie de maisons branlantes.

