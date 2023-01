Philips et Masimo étendent leur partenariat de surveillance à distance des patients

Les sociétés de technologie médicale Philips et Masimo étendent leur partenariat de surveillance des patients pour inclure le nouveau portable W1 de ce dernier.

Cette collaboration permet d’envoyer les données des signes vitaux de la montre W1 à l’écosystème de surveillance des patients de Philips, afin que les cliniciens puissent garder un œil sur les patients après leur sortie de l’hôpital.

Masimo a lancé le W1 à l’usage des consommateurs en août. À l’époque, la société avait déclaré que la montre suivait la saturation en oxygène, le pouls, le rythme respiratoire et, dans une version limitée, le niveau d’hydratation. L’appareil a reçu le marquage CE en Europe, mais il attend toujours l’autorisation de la FDA.

“L’élargissement de notre partenariat avec Philips de cette manière est une situation gagnant-gagnant pour les patients et les cliniciens du monde entier, et constitue un élément important de notre plan pluriannuel visant à apporter le meilleur de la surveillance hospitalière à domicile tout en continuant à améliorer l’accès à des soins hospitaliers de qualité. “, a déclaré Bilal Muhsin, directeur de l’exploitation de Masimo Healthcare, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Philips et Masimo conclu pour la première fois un partenariat pluriannuel en 2016. Avant la signature de cet accord, les entreprises de technologie médicale étaient au milieu de poursuites en matière de brevets et d’antitrust.

Avec le partenariat stratégique, ils ont accepté de mettre fin à toutes les poursuites en cours, et Philips n’aurait pas besoin de payer les 467 millions de dollars qui ont été attribués à Masimo en 2014. Au lieu de cela, Philips a accepté de fournir un paiement en espèces de 300 millions de dollars et de s’engager dans le marketing et les intégrations de produits.

Utilisation de la surveillance à distance des patients a augmenté parmi les bénéficiaires de Medicare pendant la pandémie de COVID-19, selon les résultats d’une étude publiée l’année dernière dans JAMA médecine interne. Cependant, un analyse en Affaires de santé ont constaté que, bien que la facturation du RPM ait augmenté, elle est concentrée chez un petit nombre de fournisseurs de soins primaires.

Il existe un certain nombre d’entreprises vantant la technologie de surveillance à distance des patients et les appareils portables grand public ajoutent de plus en plus de fonctionnalités de suivi de la santé. L’année dernière, Google a dévoilé sa montre intelligente qui inclut des fonctionnalités de santé de l’activité Fitbit du géant de la technologie.

Apple, qui a également a sorti de nouvelles versions de ses appareils Watch, a également utilisé le portable pour la recherche. Au cours de l’été, l’Université Northwestern et l’Université Johns Hopkins ont annoncé qu’elles avaient reçu une subvention pour étudier si une Apple Watch pouvait être utilisée pour aider à surveiller et à gérer la fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier.