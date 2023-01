Pathaan : Katrina Kaif fait la promotion du film Shah Rukh Khan dans le style de Zoya, "Mon ami est en mission..."

L’attente de Pathaan touche à sa fin puisque le film tant attendu devrait sortir demain, le 25 janvier. Les fans ne peuvent pas s’accrocher pour voir Shah Rukh Khan à l’écran après quatre ans. Le film a augmenté l’excitation et fait une affaire impressionnante avec réservation à l’avance. Pendant ce temps, Katrina Kaif fait la promotion du film dans sa classe en demandant aux fans de se joindre à une mission sans spoiler.

Katrina Kaif alias Zoya envoie un message fort à ses fans à propos de son ami Pathaan. Elle entre dans son personnage de Zoya de la franchise Tiger pour demander aux gens une faveur de ne pas spoiler le prochain film. L’actrice a partagé une histoire sur son compte Instagram informant les gens que son ami Pathaan est en mission dangereuse. Elle raconte que dans l’intérêt de la sécurité nationale, il est important que personne ne révèle quoi que ce soit à ce sujet. S’adressant au public, elle a ajouté que tous faisaient partie de cette mission classifiée.

Pendant ce temps, Salman Khan de la série Tiger jouerait un rôle dans Pathaan de Shah Rukh Khan. Et la superstar peut être vue dans son personnage de la franchise Tiger. D’autre part, SRK jouera également une apparition dans le troisième volet de Tiger 3. Désormais, Katrina Kaif fait également partie de la campagne promotionnelle du film après son message.

Pathaan fait partie de l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra qu’il veut lancer. On espère que Yash Raj Films proposera également un univers d’espionnage. Le film d’action parle de patriotisme et sort un jour avant le jour de la République. Le film met en vedette Shah Rukh Khan qui a pour mission de sauver le pays d’un méchant joué par John Abraham et Deepika Padukone est le rôle principal féminin. Le film devrait sortir le 25 janvier en hindi, tamoul et télougou.