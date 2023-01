Pathaan: Kamaal R Khan affirme qu’il a exhorté Shah Rukh Khan à changer le titre du film mais la superstar est restée fidèle à ses armes [Read Tweets]

Pathaan fait des affaires rugissantes partout. Le film de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham a ramené la joie à Bollywood. Le film est un succès dans les salles à écran unique, ce qui est la clé d’un film réussi. Pathaan s’est vu embourbé dans un certain nombre de controverses qui lui ont même valu une reconnaissance internationale. Le plus gros point de discorde était le maillot de bain orange (mandarine pour être précis) porté par Deepika Padukone qui, selon eux, était une insulte à la couleur Bhagwa. Ils ont également des problèmes avec le nom Pathaan. Le film révèle également pourquoi Shah Rukh Khan porte le nom de Pathaan.

Maintenant, le critique de cinéma Kamaal R Khan a déclaré qu’il avait dit à Shah Rukh Khan de changer le nom du film. Il lui a dit qu’un nom comme Pathaan apporterait de la négativité étant donné la situation quelque peu polarisée dans le pays. Il semble que Shah Rukh Khan ait dit qu’il s’en tiendrait au nom quoi qu’il arrive. Comme nous le savons, il a répondu aux ennemis dans son propre style comme un vrai roi.

Film #Pathaan tient bon aujourd’hui. Ainsi, les affaires de Day3 peuvent être de 25 à 30 Cr ! Et maintenant, les affaires à vie peuvent être de 500 à 600 Rs. Cela signifie que ce film peut devenir le plus gros blockbuster de tous les temps dans l’histoire de Bollywood. Félicitations Bhai Jaan @iamsrk!? KRK (@kamaalrkhan) 27 janvier 2023

J’insistais et demandais @iamsrk changer de nom #Pathaan. Mais il était sûr que ce nom était parfait. Et finalement il a prouvé qu’il est toujours Badshah de Bollywood et que je suis un “Jandu Baam” face à lui.?? KRK (@kamaalrkhan) 27 janvier 2023

Les fans lui ont dit qu’il avait au moins le courage d’accepter qu’il s’était trompé dans ses prédictions. Kamaal R Khan a durement trollé Arjun Kapoor après l’échec de Kuttey. Il a maintenant déclaré que Pathaan semblait prêt pour Rs 400 crores, ce qui devrait couvrir le budget de Rs 350 crores du film.