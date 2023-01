"Officiellement beau-père": Suniel Shetty après qu’Athiya ait épousé KL Rahul

La cérémonie de mariage d’Athiya Shetty et du joueur de cricket KL Rahul est terminée, a confirmé le père de la mariée Suniel Shetty aux médias lundi soir, ajoutant : “Je suis maintenant officiellement beau-père”. Suniel Shetty et son fils Ahan ont quitté le lieu du mariage – leur domicile à Khandala – après la cérémonie pour distribuer des bonbons aux médias qui y étaient restés toute la journée. “Bahut acha raha, aur abhi phere bhi ho gaye, shaadi officiellement ho chuki hai, aur officiellement beau-père bhi ban chuka hoon (Ça s’est bien passé et le phéras vient de se terminer. Le mariage est officiellement célébré et je suis maintenant officiellement beau-père”, a déclaré l’acteur aux médias.

La cérémonie de mariage, à laquelle assistaient uniquement les membres les plus proches de la famille et des amis des Shetty, était “magnifique”, a déclaré Suniel, vêtu d’une tenue traditionnelle festive. Il a plaisanté en disant que le “chakkar du beau-père” devrait être supprimé afin qu’il ne reste que le morceau “père”. “En loi ka chakkar agar chapeau jaye aur agar père salut rahu toh bhaut khoobsurat hai, kyunki woh partie main bhaut ache se nibhaata hoon (Ce serait formidable de se passer de ‘beau-frère’ et de garder ‘père’ parce que c’est une responsabilité dont je m’acquitte bien)”, a-t-il déclaré.

Suniel Shetty a également déclaré qu’une réception de mariage aura probablement lieu après la fin de la saison IPL.

Voici des photos de Suniel Shetty et Ahan saluant les médias et distribuant des bonbons après le mariage d’Athiya avec KL Rahul :

Suneil Shetty distribue des bonbons aux médias Suniel Shetty et son fils Ahan distribuent des bonbons aux médias

Ahan, le frère d’Athiya Shetty, distribue des bonbons aux médias

Suniel Shetty salue les médias après le mariage de sa fille Athiya avec le joueur de cricket KL Rahul

Les invités au mariage comprenaient Krishna Shroff, Diana Penty, Anushka Ranjana et son mari Aditya Seal et Anshula Kapoor. Ishant Sharma et Varun Aaron de la fraternité de cricket ont également été photographiés lors du mariage.

Avant le mariage, la maison des Shetty à Mumbai était éclairée et décorée, tout comme celle de KL Rahul. Le célèbre photographe Rohan Shrestha a été photographié au domicile d’Athiya Shetty ce week-end pour la cérémonie du sangeet.

Athiya et KL Rahul auraient commencé à se fréquenter en 2019 ; elle l’a accompagné lorsque Team India a joué au Royaume-Uni en 2021 et s’est révélée être sur des photos qui comprenaient Virat Kohli et Anushka Sharma.