NYC utilisera le terminal des navires de croisière comme refuge pour les demandeurs d’asile

NEW YORK (AP) – La ville de New York transforme temporairement un terminal de croisière en un centre d’hébergement et de services pour les demandeurs d’asile, a déclaré samedi le maire Eric Adams, annonçant la dernière d’une série d’installations que la ville a mises en place – et parfois fermées vers le bas – car il s’efforce de gérer un afflux continu.

Le terminal de croisière de Brooklyn aura de la place, de la nourriture, des soins médicaux et d’autres services pour 1 000 hommes célibataires jusqu’à ce qu’il revienne aux activités de croisière au printemps, a déclaré le bureau du maire dans un communiqué. Ses premiers occupants déménageront d’un autre centre d’accueil dans un hôtel, qui passera à l’hébergement de familles demandeuses d’asile avec enfants.

“Notre ville est à son point de rupture”, a déclaré Adams, un démocrate qui a plaidé à plusieurs reprises pour l’aide de l’État et du gouvernement fédéral pour faire face au flux de demandeurs d’asile – certains d’entre eux transportés par bus par des gouverneurs de l’extérieur de l’État – vers les régions les plus peuplées du pays. ville. Adams s’est rendu cette semaine à El Paso, au Texas, pour visiter la frontière sud des États-Unis et faire valoir ce point. Il a déclaré l’état d’urgence sur la question cet automne.

Au total, 41 000 demandeurs d’asile sont arrivés dans la ville depuis le printemps dernier, selon le maire. Avec le terminal, la ville disposera de cinq centres de «réponse et de secours humanitaires d’urgence» pour les quelque 28 000 demandeurs d’asile qu’elle héberge actuellement et ceux qui pourraient encore arriver. Quelque 77 hôtels ont également été exploités comme abris d’urgence.

Les précédentes initiatives de la ville visant à créer des refuges pour les nouveaux arrivants ont reçu un accueil et une utilisation mitigés. Un projet d’ériger une tente de la taille d’un hangar dans un parking de plage a été abandonné en raison des inquiétudes concernant les inondations causées par les tempêtes. La ville a alors construit un complexe de tentes géantes sur une île qui abrite un parc et des installations sportives ; l’installation de tentes a fermé trois semaines plus tard après une utilisation légère, le nombre d’arrivées ayant ralenti pendant un certain temps.

Certains défenseurs des personnes ayant besoin d’un abri ont critiqué le plan du terminal des navires de croisière, affirmant que le bâtiment au bord de l’eau pourrait être inondé et qu’il n’est pas adapté au logement des personnes. Les hôtels sont une meilleure option à court terme, et le plan à plus long terme devrait être de libérer de l’espace dans les refuges pour sans-abri existants de la ville en faisant des efforts plus robustes pour offrir à leurs occupants un logement permanent, ont déclaré la Legal Aid Society et la Coalition for the Homeless. .

“Continuer à déplacer les demandeurs d’asile dans les arrondissements comme des pièces d’échecs est impitoyable et révélateur de l’incapacité de la mairie à gérer avec compétence cette crise”, ont déclaré les groupes dans un communiqué.

Adams a déclaré que les responsables de la ville “continuent de dépasser nos obligations morales et légales et de répondre aux besoins des personnes arrivant à New York”.

Jennifer Peltz, l’Associated Press