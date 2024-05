« Nous sommes venus en France pour être en famille »

Kevin Costner a parcouru le festival du film de Cannes tapis rouge pour son nouveau western « Horizon: An American Saga » le week-end dernier avec cinq dates spéciales : ses enfants âgés de 13 à 40 ans.

« Je voulais qu’ils me voient travailler. Je leur ai acheté des smokings, je leur ai acheté des robes », a déclaré Costner, 69 ans, à Jimmy Kimmel cette semaine en amenant Grace, 13 ans, Hayes, 15 ans, Cayden, 17 ans, Lily, 37 ans et Annie, 40 ans. , avec lui lors de son voyage de travail sur la Côte d’Azur.

Les deux autres enfants de la star de « Yellowstone », Joe, 36 ans, et Liam, 26 ans, ne l’ont pas accompagné.

Costner partage Lily, Annie et Joe avec sa première épouse Cindy Silva, Liam avec son ancienne petite amie Bridget Rooney et Grace, Hayes et Cayden avec sa seconde épouse Christine Baumgartner, avec qui il a finalisé son divorce en février.

Kevin Costner cinq de ses enfants : Grace, 13 ans, Hayes, 15 ans, Cayden, 17 ans, Lily, 37 ans et Annie, 40 ans, sur le tapis rouge à Cannes, en France, le week-end dernier.

L’homme de 69 ans a plaisanté en disant à Kimmel qu’il avait espéré que ses enfants « resteraient avec moi et me soutiendraient » pendant le voyage à l’étranger, mais « dès qu’ils sont arrivés là-bas, mes deux fils sont allés pêcher, ont pris un bateau pour pêcher. mes filles se sont retrouvées sur un bateau et m’ont dit qu’elles me verraient vers 15 ou 16 heures, que je travaillais, puis elles ont passé un appel et elles buvaient des boissons à ce moment-là. Elles sont arrivées vers 20 heures du soir.

Il a déclaré avoir dit à ses enfants : « ‘Nous sommes venus en France pour être une famille’, et ils ont répondu : ‘Ça marche très bien, papa. Que faisons-nous ensuite ?’ J’ai dit : « Je ne sais pas. Nous avons besoin d’un directeur de tournée pour comprendre cela. »

Kevin Conster avec le casting de « Horizon : An American Saga », dont son fils Hayes.

La star a pu se disputer avec ses progénitures pour la première, les six d’entre eux marchant ensemble sur le tapis rouge : les garçons en smoking noir et les filles en robes d’été dans les tons bleus.

Costner est devenu visiblement ému assis avec ses enfants après le film alors qu’il a reçu une ovation debout de près de 10 minutes.

L’acteur, qui joue un personnage nommé Hayes Ellison dans le film, a déclaré à Kimmel qu’il avait demandé à son fils Hayes de jouer un petit rôle dans le film.

Kevin Costner posant avec ses enfants à Cannes le week-end dernier.

« Je l’ai regardé et j’ai dit : ‘Tu sais, je veux que tu sois dans ce film.’ Si vous le voyez, c’est un moment dévastateur. C’est un moment que vous ne voudriez jamais vivre, mais le choix qu’il fait vous mettra la gorge nouée quand vous verrez ce qu’il fait », a-t-il déclaré à propos du rôle de son fils.

Il a déclaré à la presse à Cannes qu’il avait autofinancé une partie d' »Horizon », qui est censé être une saga en quatre parties qui « raconte une période de 15 ans aux multiples facettes d’expansion et de colonisation avant et après la guerre civile ». de l’Ouest américain », selon IMDB.

Kevin Costner avec son fils Hayes, 15 ans, qui a joué un rôle dans le film de son père « Horizon : An American Saga ».

« J’ai frappé sur tous les bateaux de Cannes pour m’aider », a déclaré Costner lundi, selon Variety. « ‘Oh viens, on va prendre une photo. Non, viens sortir ton chéquier. Parlons argent ! »

Il a ajouté : « Je ne sais pas pourquoi c’était si difficile de faire croire aux gens au film que je voulais faire. Vous savez, je ne pense pas que mon film soit meilleur que celui des autres, mais je ne le fais pas. » Je pense que le film de quelqu’un d’autre est meilleur que le mien. Je ne pars pas dans le monde avec quelque chose que je ne trouve pas bon.

Il a déclaré à Kimmel qu’il travaillait pour faire tourner « Horizon » depuis 1988, ajoutant récemment à GQ qu’il avait finalement investi 38 millions de dollars de son propre argent pour le faire produire.

« Horizon » est devenu l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de quittez « Yellowstone ».

Lorsqu’il a été proposé que la cinquième saison de la série soit divisée en deux parties, Costner s’est rappelé : « J’ai dit : ‘J’ai un contrat pour faire ‘Horizon’, et j’ai du personnel et de l’argent. » Je pense qu’on pensait que je n’arriverais pas à le monter, mais je me fichais de ce que les autres pensaient. »

