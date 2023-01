“Ne soyez pas insensible à cela”: lutter contre le désespoir face aux morts par arme à feu

BUFFALO, NY (AP) – De plus en plus, on a l’impression que l’Amérique est en guerre contre elle-même.

À la Nouvelle-Orléans, quelques jours seulement après le début de la nouvelle année, une jeune fille de 14 ans a été abattue, ainsi que son père et son oncle. Quelques jours après, dans une classe de Virginie, un garçon de six ans a sorti une arme à feu et a tiré sur son professeur de première année. Cette nouvelle a été éclipsée par une fusillade de masse dans un studio de danse californien le week-end dernier qui a fait 11 morts. Un jour plus tard et à quelques centaines de kilomètres de là, un ouvrier agricole a ouvert le feu dans une ville balnéaire, tuant sept collègues. Trois autres ont été tués et quatre blessés lors d’une fusillade dans une maison de location à court terme dans un quartier chic de Los Angeles tôt samedi.

Le simple fait de garder une trace de toutes les fusillades est devenu écrasant, les lieux, les circonstances et les noms des victimes se rejoignant dans une traînée apparemment sans fin d’effusion de sang et de chagrin.

Et de nombreux Américains sont profondément pessimistes quant au fait que tout va bientôt changer. Lorsque le président Joe Biden a signé l’année dernière un projet de loi pour lutter contre la violence armée – la première mesure de ce type à être adoptée par le Congrès depuis une génération – une majorité substantielle l’a soutenu. Mais 78% ont déclaré qu’ils pensaient que cela ne ferait que peu ou rien du tout, selon une enquête du Pew Research Center.

Le grand nombre de meurtres et le rythme glacial de la réponse politique “engendrent un sentiment d’impuissance et de désespoir”, a déclaré Pedro Noguera, doyen de l’école d’éducation de l’Université de Californie du Sud et sociologue qui a étudié la violence armée pendant plus. plus de deux décennies.

“Je ne pense pas que quiconque se sente bien là où nous en sommes – même les passionnés d’armes à feu”, a-t-il déclaré.

Mais si tout cela pouvait vous faire penser que l’Amérique est devenue insensible à la violence armée, Zeneta Everhart ne serait pas d’accord. Violemment.

Le fils d’Everhart, alors âgé de 19 ans, Zaïre, travaillait à temps partiel dans un supermarché de Buffalo en mai dernier lorsqu’un homme armé a fait irruption à la recherche de Noirs à tuer. Dix sont morts dans l’attaque. Zaïre a reçu une balle dans le cou mais a survécu.

“Je ne pense pas que le pays s’engourdisse, mais je pense que le pays est frustré”, a-t-elle déclaré. “Je pense que les gens sont fatigués.”

« Vous savez, nous ne voulons pas en entendre parler. Nous ne voulons pas entendre parler de nos enfants morts par la violence armée, et nous ne voulons pas entendre parler de nos aînés » qui ont été tués dans l’attaque d’un studio en Californie. “Quelle horreur. Comme c’est déchirant.

Mais cela rend Everhart et d’autres encore plus déterminés à trouver des moyens d’endiguer la violence.

Le mois après la fusillade dans un supermarché, elle et les proches d’autres victimes se sont rendus à Washington, DC, témoignant devant un comité de la Chambre sur la nécessité d’une législation sur la sécurité des armes à feu. Deux semaines plus tard, Biden a signé le projet de loi sur la violence armée.

Ce succès et le rétablissement continu de son fils lui permettent de garder son énergie.

Mais dans un pays où les attitudes à l’égard des armes à feu et de la violence sont souvent contradictoires, tracer un plan d’action rend le calcul difficile.

Dans l’ensemble, 71% des Américains disent que les lois sur les armes à feu devraient être plus strictes, selon un sondage réalisé en 2022 par la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago et l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Mais dans le même sondage, 52% ont déclaré qu’il était également très important de protéger le droit des Américains à posséder des armes à feu pour leur sécurité personnelle.

La loi de l’année dernière sur la violence armée a été conçue pour durcir progressivement les exigences imposées aux jeunes en matière d’achat d’armes à feu, refuser les armes à feu à davantage d’agresseurs domestiques et aider les autorités locales à retirer temporairement les armes des personnes jugées dangereuses. La majeure partie de son coût de 13 milliards de dollars irait au renforcement des programmes de santé mentale et des écoles.

Cette année, cependant, le nombre de morts par balle est déjà profondément décourageant.

La première fusillade de masse du pays s’est produite l’année dernière le 23 janvier. À la même date cette année, la nation avait déjà subi six fusillades de masse, faisant 39 morts, selon une base de données compilée par l’Associated Press, USA Today et la Northeastern University. Il suit chaque attaque aux États-Unis qui a fait au moins quatre morts, sans compter celle du tireur, depuis 2006.

“Malheureusement, je pense que nous en sommes devenus immunisés”, a déclaré Mark Gius, professeur au Quinnipiac College qui étudie la violence armée et les politiques publiques. “C’est devenu une partie de la vie.”

Fred Guttenberg, dont la fille de 14 ans, Jaime, a été tuée lorsqu’un homme armé a saccagé un lycée de Parkland, en Floride, en 2018, sait trop bien à quel point la violence peut être écrasante.

L’instinct immédiat de ces fusillades, a-t-il dit, est de penser “C’est reparti”. Mais cela ne s’arrête pas là.

« Ce n’est pas que les Américains s’en fichent. C’est que nous avons laissé aller trop loin », a-t-il déclaré. “L’Amérique fait attention. Les gens sont plus engagés sur cette question qu’ils ne l’ont jamais été.

Pendant des années, il a fait pression au Congrès et en Floride pour une législation connue sous le nom de “loi de Jaime”, qui obligerait les personnes qui achètent des munitions à subir les mêmes vérifications d’antécédents que celles requises pour acheter une arme à feu. Les factures ont stagné à plusieurs reprises, mais il n’abandonne pas.

Alors que les meurtres de masse comme Parkland attirent une grande partie de l’attention, plus de la moitié des quelque 45 000 décès annuels par arme à feu aux États-Unis sont dus au suicide.

Parmi les meurtres par arme à feu, la grande majorité ne laisse qu’une ou deux personnes mortes. Beaucoup de ces décès ne reçoivent aucune attention, au-delà des autorités et des personnes laissées pour compte.

“C’est la chose la plus triste”, a déclaré Noguera de l’USC. “Il faut presque être directement impacté pour comprendre à quel point la situation est dangereuse en ce moment.”

Cela a créé une situation où même les personnes qui détestent les armes à feu peuvent se demander si elles devraient en acheter une.

“C’est compréhensible”, a-t-il dit. “Les gens pensent : si l’État ne peut pas nous protéger, alors nous devons nous protéger nous-mêmes.”

Huit mois après l’attaque du supermarché Buffalo, les médecins n’ont pas pu jusqu’à présent retirer tous les fragments de balle logés à l’intérieur du corps du fils d’Everhart, dont certains dangereusement proches d’organes vitaux. Mais sa survie la motive à continuer à faire pression sur le gouvernement pour le changement, et elle exhorte les autres à ne pas abandonner le combat lorsqu’ils entendent parler d’une autre fusillade.

« Ne soyez pas insensible à cela », dit-elle. « Cela devrait te faire mal. Tu devrais ressentir quelque chose.

Le journaliste vidéo d’Associated Press, Robert Bumsted, a contribué à cette histoire. Sullivan a rapporté de Minneapolis.

Tim Sullivan et Carolyn Thompson, Associated Press