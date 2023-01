Mohe : la ville la plus septentrionale de Chine enregistre la journée la plus froide de son histoire

(CNN) — Les températures dans la ville la plus au nord de la Chine ont plongé à moins 53 ° C (moins 63,4 degrés Fahrenheit) – leur température la plus froide jamais enregistrée, ont déclaré les météorologues.

Situé dans la province nord-est du Heilongjiang et niché près de la Sibérie russe, Mohe est largement connu sous le nom de “Pôle Nord de la Chine” et est l’un des rares endroits du pays à avoir un climat subarctique.

La température à 7h du matin le 22 janvier, également le premier jour du Nouvel An lunaire, s’est inscrite à moins 53°C, selon le Bureau météorologique du Heilongjiang. Il a battu son précédent record de moins 52,3 ° C en 1969, ont indiqué des responsables.

L’autorité météorologique chinoise a prévu de fortes baisses de température dans certaines parties du pays et a émis lundi une vague de froid bleue.

Dans la Russie voisine, Iakoutsk, qui a la particularité d’être la ville la plus froide du monde, a vu les températures plonger à moins 62,7 ° C (moins 80,9 degrés Fahrenheit) – les plus froides depuis plus de deux décennies.

Les hivers à Mohe sont longs et commencent début octobre, et durent souvent jusqu’en mai. Les températures moyennes au cours de cette période sont connues pour plonger en dessous de zéro, ont déclaré des experts.

En 2018, rare “brouillard glacé” – un phénomène météorologique qui se produit uniquement dans les climats extrêmement froids lorsque les gouttelettes d’eau dans l’air restent sous forme liquide — a saisi les habitants, incitant les autorités locales à émettre le tout premier avertissement rouge de la ville en cas de temps froid.

Aucune alerte n’a encore été émise à Mohe, mais les météorologues locaux disent que la vague de froid se poursuivra cette semaine. Du brouillard glacé est également attendu, ont-ils déclaré.

Le froid constant de la ville attire les touristes toute l’année, qui affluent vers ses attractions sur le thème de la glace. En 2011, plus de 10 000 touristes ont afflué dans la ville pour observer les aurores boréales lors du festival annuel des aurores polaires.

Une autoroute reliant la ville éloignée à la capitale Pékin a été ouverte en décembre 2019 en grande pompe.

Le changement climatique a aggravé la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.

Il y a quelques mois à peine, la Chine a connu sa pire vague de chaleur depuis 1961, qui a provoqué des coupures de courant massives et même réduit les rivières à des niveaux de sécheresse. La chaleur extrême s’est étendue sur 70 jours et l’impact a été ressenti partout dans de vastes étendues du pays.

Dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, où vivent 80 millions d’habitants, des coupures d’électricité ont fermé des usines et plongé des maisons et des bureaux dans des pannes d’électricité, tuant également des milliers de volailles et de poissons dans les fermes.