Le milieu montpelliérain, recruté cet été, a été remplacé dès la 14e minute lors d'un match de préparation contre Clermont Foot

Le joueur a quitté le stade sur béquilles l'entraîneur Zoumana Camara évoque une entorse à la cheville

Florian Tardieu, 34 ans, recruté cet été en provenance de l'AS Saint-Étienne, a été remplacé dès la 14e minute

Le MHSC a battu Clermont Foot 1-0 le 25 juillet à Millau, sur penalty de Laciné Megnan-Pavé

Le Montpellier HSC a battu Clermont Foot 1-0 le 25 juillet à Millau, mais la soirée a tourné à l'inquiétude pour Florian Tardieu. Le milieu de 34 ans, arrivé cet été de l'AS Saint-Étienne, a quitté le terrain sur béquilles après une entorse à la cheville.

Le stade de Millau n’a retenu son attention que pendant un quart d’heure. Ce 25 juillet, le Montpellier HSC affrontait Clermont Foot dans le cadre de sa préparation estivale quand Florian Tardieu, 34 ans, s’est retrouvé au sol après un duel. Le milieu de terrain, recruté cet été en provenance de l’AS Saint-Étienne, a d’abord tenté de poursuivre en boitant avant de céder définitivement sa place à la 14e minute, selon Midi Libre.

Une sortie sur blessure dès le quart d’heure de jeu

Remplacé par Noah Vidal-Cartoux, comme le rapporte AllezPaillade.com, Tardieu a rejoint les vestiaires puis quitté l’enceinte sur béquilles. La rencontre s’est finalement soldée par une victoire 1-0 du MHSC, sur un penalty transformé par Laciné Megnan-Pavé, précise toutmontpellier.fr. Une performance collective éclipsée par l’image du renfort de l’entrejeu quittant le stade appuyé sur ses béquilles.

Camara évoque une entorse à la cheville

Interrogé après la rencontre, l’entraîneur montpelliérain Zoumana Camara a confirmé une entorse à la cheville, selon Midi Libre. Le club attend désormais les résultats d’examens médicaux complémentaires pour préciser la gravité exacte de la blessure et la durée d’indisponibilité de son joueur, indique toutmontpellier.fr. Aucun délai de retour n’a été communiqué à ce stade.

Contexte dans l’Hérault

Le Montpellier HSC reste l’un des clubs les plus suivis du département, où le football professionnel occupe une place centrale dans la vie sportive locale. L’arrivée libre de Florian Tardieu cet été, après son passage à l’AS Saint-Étienne, avait été présentée comme un renfort d’expérience pour l’entrejeu montpelliérain. Cette blessure, survenue en plein stage de préparation, intervient donc alors que le club affine son effectif à quelques semaines de la reprise de la compétition.

Prochaine étape : les examens médicaux complémentaires attendus par le club devraient permettre de connaître la durée précise d’absence de Florian Tardieu.