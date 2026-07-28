Metz-Sittard : l’arbitre gravement chutée lors d’une bagarre générale

Mathilde Demoncay, 26 ans, a subi une commotion cérébrale après une échauffourée au stade de Forbach samedi

Deux cartons jaunes ont été distribués aux joueurs Jessy Deminguet et Lequincio Zeefuik, à l'origine de l'accrochage

L'arbitre a tenté de reprendre comme juge de touche avant de céder sa place définitivement à la mi-temps

Mathilde Demoncay, 26 ans, a subi une commotion cérébrale après une chute lors d'une bagarre entre joueurs à la 40e minute

Le match amical FC Metz - Fortuna Sittard du 25 juillet au stade du Schlossberg a viré au pugilat. Prise dans une altercation entre joueurs, l'arbitre Mathilde Demoncay a lourdement chuté et a dû céder sa place à la pause.

Le samedi 25 juillet, au stade du Schlossberg de Forbach, un match de préparation s’est transformé en incident marquant. À la 40e minute de la rencontre opposant le FC Metz au club néerlandais Fortuna Sittard, une échauffourée a éclaté suite à un tirage de maillot entre Jessy Deminguet et Lequincio Zeefuik, selon Adnkronos.

L’arbitre de la rencontre, Mathilde Demoncay, a tenté d’intervenir pour séparer les protagonistes. Prise dans le mouvement, elle a été renversée et a lourdement chuté au sol. La jeune arbitre de 26 ans, originaire de Bourgogne, a heurté le terrain de plein fouet.

Interruption et prise en charge médicale

Le match a été interrompu plusieurs minutes pour permettre aux secours d’intervenir, rapporte Tout le foot. Mathilde Demoncay, victime d’une commotion cérébrale selon Adnkronos, a reçu les premiers soins sur place. Deux cartons jaunes ont été distribués aux joueurs impliqués dans l’accrochage.

Après cette interruption, l’arbitre a tenté de reprendre son poste comme juge de touche. Mais son état ne lui a pas permis de poursuivre : elle a définitivement cédé sa place à la mi-temps, comme le précise Mercato.

Un match sous le signe de la tension

L’incident s’est déroulé devant une banderole appelant au respect du corps arbitral, ironie du sort soulignée par plusieurs observateurs. Le match s’est finalement conclu sur un score de 3-1 en faveur du FC Metz, mais c’est bien cette séquence qui a marqué la rencontre.

Le stade du Schlossberg, situé à Forbach, accueillait cette rencontre amicale dans le cadre de la préparation estivale des deux clubs. Le FC Metz, pensionnaire de Ligue 2, poursuit sa montée en puissance avant la reprise du championnat.

Contexte dans la Moselle

Forbach, commune de près de 20 500 habitants située à la frontière allemande, accueille régulièrement des rencontres amicales du FC Metz. Le club messin, basé à une trentaine de kilomètres au sud, entretient des liens étroits avec ce territoire transfrontalier où le football rassemble une communauté passionnée.

La Moselle compte plusieurs clubs évoluant dans les divisions nationales et régionales. Le FC Metz reste le représentant phare du département sur la scène nationale, après avoir connu plusieurs allers-retours entre Ligue 1 et Ligue 2 ces dernières années.

Une blessure qui interroge

La commotion cérébrale subie par Mathilde Demoncay soulève des questions sur la sécurité des arbitres lors des échauffourées. Si les matchs amicaux permettent généralement une préparation dans un climat détendu, cet incident rappelle que la tension peut monter à tout moment.

L’état de santé de l’arbitre et les suites données à cet incident restent à préciser dans les prochains jours. Le FC Metz n’a pas communiqué officiellement sur les circonstances exactes de la chute ni sur d’éventuelles sanctions disciplinaires internes.