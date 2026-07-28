Attaque au couteau porte de Clichy : trois femmes blessées, une enceinte

Un homme de 31 ans a poignardé trois passantes samedi matin dans le 17e arrondissement. Un policier hors service l'a maîtrisé avec l'aide de témoins.

Une enquête pour tentative d'homicide aggravé a été ouverte et confiée au premier district de police judiciaire de Paris.

L'assaillant a tenu des propos incohérents évoquant une injonction religieuse, mais le Parquet antiterroriste n'a pas été saisi.

Le suspect, un homme de 31 ans armé de deux couteaux de cuisine, a été interpellé par un policier hors service aidé de passants.

Deux victimes ont été transportées en urgence absolue avec des blessures à l'abdomen et aux lombaires, l'une serait enceinte selon plusieurs sources.

Trois femmes de 19, 24 et 36 ans ont été poignardées le 27 juillet 2026 vers 11h30 porte de Clichy, dans le 17e arrondissement de Paris.

Le 27 juillet, vers 11h30, un homme armé de deux couteaux de cuisine a attaqué trois femmes porte de Clichy, dans le nord de Paris. Deux victimes ont été transportées en urgence absolue. Le suspect, interpellé immédiatement, tenait des propos incohérents à motivation religieuse.

Samedi 27 juillet en milieu de matinée, la porte de Clichy, à la limite du 17e arrondissement de Paris et de Clichy (Hauts-de-Seine), a été le théâtre d’une agression violente. Trois femmes âgées de 19, 24 et 36 ans ont été poignardées par un homme de 31 ans armé de deux couteaux de cuisine. L’attaque s’est déroulée en pleine rue, sous les yeux de passants, vers 11h30.

Ce qui s’est passé porte de Clichy

Selon le ministère de l’Intérieur, l’assaillant a frappé ses victimes à l’abdomen et aux lombaires. Deux des trois femmes ont été placées en urgence absolue et transportées à l’hôpital. L’une d’elles serait enceinte, selon plusieurs sources concordantes. Si leurs blessures sont graves, leur pronostic vital n’était pas engagé en fin de journée samedi.

L’intervention rapide d’un policier de la préfecture de police, hors service au moment des faits, a permis de maîtriser le suspect. Aidé par des passants, l’agent a procédé à l’interpellation de l’homme avant l’arrivée des renforts.

Le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, a salué le courage du policier et des témoins sur le réseau social X : « Merci à eux pour leur courage », a-t-elle écrit, invitant les Parisiens à éviter la zone sécurisée pour les besoins de l’enquête.

Un suspect aux propos incohérents

Lors de son interpellation, l’homme de 31 ans a tenu des propos qualifiés d’incohérents par les autorités. Selon Le Figaro, il aurait évoqué une injonction d’Allah de tuer des femmes. Ces déclarations, bien que troublantes, n’ont pas conduit à la saisie du Parquet national antiterroriste à ce stade.

Plusieurs témoins ont fait état de troubles psychiatriques apparents chez le suspect. Une information judiciaire pour tentative d’homicide aggravé a été ouverte et confiée au premier district de police judiciaire de Paris.

Les enquêteurs travaillent à établir le profil psychiatrique du mis en cause et à déterminer les circonstances exactes de l’agression. Aucun élément sur ses antécédents éventuels n’a été communiqué dans l’immédiat.

Une intervention saluée par les autorités

Le ministère de l’Intérieur a salué la réactivité du policier hors service, dont l’action a permis d’éviter une possible aggravation du bilan. L’agent était présent sur place au moment de l’attaque et est intervenu sans délai, malgré l’absence de son équipement réglementaire.

L’aide apportée par des passants a également été soulignée. Dans un contexte où les agressions en pleine rue suscitent régulièrement des questions sur la solidarité citoyenne, cette intervention collective a été mise en avant comme un exemple de courage civil.

Contexte dans Paris et le département

Le 17e arrondissement de Paris, avec ses 160 000 habitants, est l’un des plus peuplés de la capitale. La porte de Clichy, située à sa limite nord, constitue un nœud de circulation majeur entre Paris et les Hauts-de-Seine. Ce secteur dense voit transiter chaque jour des milliers de passants et usagers des transports en commun.

Paris a enregistré ces dernières années une vigilance accrue sur les questions de sécurité publique. Selon les statistiques de la préfecture de police, les violences avec arme blanche en pleine voie publique font l’objet d’un suivi rapproché. Le département de Paris, avec ses 2,1 millions d’habitants concentrés sur 105 km², présente des défis spécifiques en matière de maintien de l’ordre et de prévention.

Cette agression intervient en plein été, période traditionnellement marquée par une affluence touristique importante dans la capitale. Le quartier de la porte de Clichy, bien que résidentiel, reste un axe de passage fréquenté.

Une enquête en cours, pas de piste terroriste privilégiée

Le premier district de police judiciaire de Paris a pris en charge l’enquête. Les investigations portent notamment sur les motivations du suspect et sur la chronologie précise des faits. Les témoignages des passants présents sur place sont recueillis pour reconstituer le déroulement de l’attaque.

Malgré les propos à connotation religieuse tenus par le mis en cause, le Parquet national antiterroriste n’a pas été saisi. Cette décision suggère que les enquêteurs privilégient à ce stade la piste d’un passage à l’acte lié à des troubles psychologiques plutôt qu’une action préméditée à caractère terroriste.

Les expertises psychiatriques et l’analyse du parcours du suspect permettront d’éclairer les raisons de son geste. Le parquet de Paris n’a pas précisé le calendrier des auditions ni la date d’une éventuelle présentation du suspect devant un juge.

État des victimes et prise en charge

Les trois femmes blessées ont été prises en charge par les services d’urgence parisiens. Deux d’entre elles, les plus gravement atteintes, ont été transportées en urgence absolue dans des hôpitaux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Selon Le Parisien, leurs jours ne sont pas en danger malgré la gravité des coups portés à l’abdomen et aux lombaires.

La victime enceinte, dont l’état de grossesse n’a pas été confirmé officiellement par les autorités mais rapporté par plusieurs médias, fait l’objet d’une surveillance médicale renforcée. Aucun détail sur l’état de sa grossesse ni sur les conséquences éventuelles de l’agression n’a été communiqué.

La troisième victime, moins grièvement blessée, a également été hospitalisée. Les autorités n’ont pas précisé la nature exacte de ses blessures.

Réactions et sécurisation du secteur

La zone de l’agression a été rapidement sécurisée par les forces de l’ordre. Un périmètre de sécurité a été établi pour permettre les investigations de la police scientifique et technique. La circulation et l’accès aux commerces du secteur ont été perturbés durant plusieurs heures samedi.

Sur les réseaux sociaux, l’attaque a suscité de nombreuses réactions d’indignation et de soutien aux victimes. Des élus locaux et nationaux ont exprimé leur solidarité avec les femmes blessées et salué l’intervention du policier hors service.

Le déroulement de l’enquête et les suites judiciaires apporteront dans les prochains jours des éléments sur les motivations du suspect et sur les circonstances exactes de cette agression qui a marqué le week-end parisien. L’audition du mis en cause et les témoignages recueillis devraient permettre d’établir un scénario précis des faits.