L’incendie d’un bâtiment vacant à Ranchero marque le deuxième incendie de Shuswap en 12 heures

Le service d’incendie de Ranchero / Deep Creek a répondu à un incendie dans un bâtiment vacant à côté de l’autoroute 97B, le deuxième incendie des services Columbia-Shuswap traité dans les 12 heures.

Le bâtiment au 5827 Mellor Frontage Rd. a eu de nombreux occupants, y compris le restaurant, Thai on the Fly, mais était assis vide et inoccupé au moment de l’incendie, a déclaré le chef des pompiers de Ranchero / Deep Creek, Marvin Gros.

L’appel est arrivé vers 1 h 15, le mardi 7 février, et Gros a confirmé que le bâtiment était entièrement englouti par les flammes lorsque les équipes sont arrivées. Personne ne se trouvait sur la propriété et la cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête.

Les équipages ont terminé sur le site vers midi mardi, marquant une journée de près de 12 heures.

La façade du bâtiment brûlait, a déclaré Gros, et certains murs étaient encore debout, ce qui rendait une enquête plus approfondie et une enquête de lutte contre les incendies dangereuses, car les murs pouvaient être structurellement instables.

« C’était difficile d’atteindre les choses, le bâtiment s’est en quelque sorte replié sur lui-même, il est donc difficile d’éteindre un feu quand il est sur lui-même », a déclaré Gros.

De plus, il y a un sous-sol sous le bâtiment auquel les pompiers ne pouvaient pas accéder en toute sécurité, a déclaré Gros, notant que l’espace était probablement compromis.

La GRC, BC Hydro et les services de gaz étaient sur les lieux car certaines lignes électriques étaient toujours connectées.

Deux camions de pompiers avec six membres du service d’incendie d’Enderby sont venus aider, a déclaré Gros.

Une autre équipe de pompiers du CSRD, le service d’incendie de Scotch Creek / Lee Creek, a répondu lorsque deux unités de camping-car ont été en feu à Caravans West à Scotch Creek vers 20h50 le lundi 6 février.

