L’homme accusé de l’attaque de Kelowna Rail Trail a été arrêté de nouveau et restera désormais en détention

Un homme co-accusé d’une agression sur le Rail Trail en novembre 2021 a de nouveau été arrêté.

Kyle Radis a été retrouvé et arrêté le 19 janvier par la GRC de Kelowna et est détenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Son frère Justin, qui est l’autre homme accusé de l’agression, est également en garde à vue. Kyle et Justin étaient censés comparaître devant le tribunal le 15 décembre, mais ont sauté leur date d’audience. Ils ont été retrouvés et arrêtés à nouveau le 3 janvier, mais Kyle a été immédiatement libéré sous caution, avec un autre mandat d’arrêt contre lui.

Les deux frères ont été accusés d’avoir attaqué et volé un adolescent sur le Rail Trail. Lors de l’attaque, l’adolescent a subi de graves blessures, notamment des côtes cassées, un poumon effondré, une commotion cérébrale, des fractures dentaires et nasales et des ecchymoses. Les frères ont pu éviter l’arrestation pendant neuf mois.

Récemment, lorsque Kyle est resté en cavale, la mère de l’adolescent s’est entretenue avec Capital News, disant “le fait qu’il soit sorti et le fait qu’il soit violent, c’est plutôt effrayant”.

Officier des relations avec les médias de la GRC de Kelowna Gend. Mike Della-Paolera a déclaré “une fois de plus, nous sommes reconnaissants de l’aide des médias locaux et de la communauté pour aider à retrouver ces individus”.

