L’ex-dirigeant britannique Truss appelle à une position plus ferme de la Chine à Tokyo

L’ancienne Première ministre britannique Liz Truss rejoindra les anciens dirigeants australien et belge lors d’une conférence à Tokyo plus tard ce mois-ci pour appeler à une approche internationale plus stricte de la Chine.

L’Alliance interparlementaire sur la Chine, un groupe international de législateurs préoccupés par la façon dont les pays démocratiques abordent Pékin, a déclaré vendredi que Truss s’exprimerait aux côtés de l’ancien Premier ministre australien Scott Morrison lors de l’événement du 17 février à la Diète japonaise. L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, qui est également député au Parlement européen, sera également présent.

Les organisateurs de la conférence espèrent que l’événement contribuera à stimuler une diplomatie plus coordonnée sur les menaces soulevées par la Chine avant le prochain sommet du Groupe des sept pays démocratiques les plus riches, prévu en mai à Hiroshima.

Truss devrait répondre aux inquiétudes croissantes concernant les menaces de Pékin contre Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire. Morrison appellera à des sanctions plus ciblées contre les responsables chinois pour de graves violations des droits de l’homme, tandis que Verhofstadt parlera du rôle de l’Union européenne dans le maintien des règles internationales sous la pression de Pékin.

“L’ampleur du défi posé par la République populaire de Chine est telle que nous devons tous dépasser nos différences et nous unir pour défendre nos valeurs et nos intérêts fondamentaux”, a déclaré Verhofstadt dans un communiqué.

Les trois anciens dirigeants s’adresseront à environ 40 législateurs japonais ainsi qu’à des législateurs du Royaume-Uni, du Canada, de l’Union européenne et de Taïwan. De hauts ministres japonais sont également attendus.

Truss est restée à l’écart du public depuis qu’elle a quitté le poste de Premier ministre britannique conservateur en octobre après seulement 45 jours au pouvoir, à la suite d’un plan économique mal conçu qu’elle a dévoilé et qui a déclenché une crise politique et financière.

En tant que ministre des Affaires étrangères, elle a ouvertement critiqué la Chine, préconisant des liens plus forts entre les démocraties afin qu’elles puissent contrer plus efficacement la Chine et la Russie. Elle avait suggéré que le Royaume-Uni travaille avec ses alliés pour s’assurer que Taiwan puisse se défendre contre l’agression militaire chinoise.

Son successeur, l’actuel Premier ministre britannique Rishi Sunak, a rejeté la “grande rhétorique” contre la Chine et souhaite une relation plus “pragmatique” avec Pékin. Alors qu’il a qualifié l’autoritarisme croissant de la Chine de “défi systémique”, il s’est abstenu de décrire la Chine comme une menace pour la sécurité britannique et a déclaré que le Royaume-Uni et ses alliés devaient engager Pékin dans la diplomatie.

Les pays occidentaux repensent leurs relations avec Pékin après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais les États-Unis, la Grande-Bretagne et les 27 États membres de l’UE sont en désaccord sur la manière d’aborder une Chine de plus en plus affirmée.

En novembre, le chancelier allemand Olaf Scholz a été critiqué à la fois par ses partenaires européens et par son propre gouvernement de coalition lorsqu’il a conduit une délégation de hauts dirigeants d’entreprise à se rendre à Pékin.

Les critiques ont déclaré que la visite bilatérale avait sapé l’unité entre les dirigeants de l’UE, qui ont discuté de la réduction de leur forte dépendance économique vis-à-vis de la Chine lors d’un sommet à Bruxelles en octobre. Alors que Scholz a déclaré qu’il devrait être reconnu que la Chine était de plus en plus un concurrent et un rival systémique, il a également mis en garde contre le découplage des liens.