Les White Sox ont besoin d’une profondeur de lancer initiale, et Sean Burke espère la fournir

À la fin du mois de juillet dernier, l’espoir des lanceurs des White Sox, Sean Burke, ne ressemblait pas au prochain en lice pour la rotation des ligues majeures.

Le développement ne se traduit pas toujours par des résultats, et il y avait de nombreuses raisons qui étaient le cas pour Burke à Double-A Birmingham en 2022. Mais pour quelqu’un décrit par son manager comme “un concurrent féroce”, Burke a vu une ERA de 7,71 sur cinq commence ce mois-là, malmené deux fois par les Tennessee Smokies, et voulait que les choses changent.

“Mon mois de juillet a probablement été l’un des pires mois que j’aie jamais eu de ma vie à lancer, et j’ai été un peu frustré pendant cette période”, a déclaré Burke, qui s’est retrouvé à appeler son père; son entraîneur de lanceurs hors saison, John DeRouin; et d’autres pour comprendre pourquoi les éléments que les métriques internes qualifiaient de légitimes ne se traduisaient pas par des résultats sur le terrain. «Nous avons eu quelques conversations, j’ai eu quelques conversations avec (le coordinateur des pitchs des White Sox) Everett Teaford, et ils ont tous dit la même chose: ‘Les choses ne changent pas vraiment; tes affaires sont bonnes. Il s’agit simplement d’ajouter un peu de meilleurs spots et un peu mieux de compter.

En partant pour l’entraînement de printemps dimanche avec une invitation au camp des ligues majeures en main, Burke, 23 ans, ne se décrirait toujours pas comme “quelqu’un qui est, comme, fou obsédé par les chiffres”. Mais vérifier les progrès de son changement et de son curseur dans les profils de mouvement a été une grande partie de sa préparation cet hiver alors qu’il travaillait dans les locaux de son agence près de Nashville, dans le Tennessee, aux côtés d’autres clients de Bledsoe, Jake Burger et Colson Montgomery, son colocataire hors saison. Et plonger dans les rapports et gagner plus de confort en voyant ce que les données d’avant-match disent sur l’endroit où il peut attaquer les frappeurs faisait partie d’un revirement qui a conduit Burke à arracher sept départs depuis le début du mois d’août, éliminant 46 frappeurs en 28 1/3 manches avec une MPM de 2,54 et une promotion en fin de saison au Triple A, aux portes des majors.

Avec la signature de l’agent libre Mike Clevinger sous enquête de la MLB, la rotation des White Sox est potentiellement en pleine mutation. L’année dernière, Davis Martin était la perspective qui a émergé des mineurs pour servir d’option de profondeur fiable dans le mélange de départ. Maintenant, le rôle de Martin pourrait finir par être encore plus grand, et les Sox ont besoin d’une autre perspective dans les mineurs supérieurs pour émerger et servir d’option pour intervenir et contribuer au club de la grande ligue en cas de besoin. À plusieurs reprises, ils ont identifié Burke comme ce lanceur cette saison. Son ERA de 4,75 sur trois niveaux l’an dernier pourrait ne pas raconter l’histoire. Il aurait peut-être affiché des statistiques plus brillantes s’il s’était davantage appuyé sur la combinaison à quatre coutures / boule courbe qu’il a toujours été à l’aise de jeter hors de sa fente pour bras haut, plutôt que d’essayer de construire l’arsenal à quatre longueurs dont il aura besoin dans les majors. Mais l’espoir de l’équipe repose sur le lanceur que Burke était devenu à la fin de l’année.

Le directeur général adjoint Chris Getz a identifié Burke comme un membre potentiel de la rotation “dans un avenir prévisible”. Mais comme sans doute la perspective de lancer la plus raffinée des White Sox, et avec la rotation potentiellement mise en mouvement, il est certainement nécessaire que cela se produise le plus tôt possible.

“J’essayais de prendre trois ou quatre ans de cours de baseball dans les ligues mineures et de les réduire tous en un an et d’apprendre le plus possible”, a déclaré Burke. “Ainsi, au début de cette année, j’aurais une chance d’être à Chicago et d’avoir beaucoup d’informations et d’avoir beaucoup de confiance pour bien faire là-bas.”

Et cet hiver, Burke est encore en train de bachoter. Il a enregistré 108 manches en 2022 – facilement plus que toute charge de travail qu’il a accomplie à l’université entre la chirurgie de Tommy John et COVID-19 perturbant son séjour au Maryland – même avec les entraîneurs des Sox citant des blessures lancinantes comme affectant ses performances. Mais Burke estime qu’il a perdu 5 à 10 livres tout au long de la saison uniquement à cause de l’effort, et il a ajouté de la force et plongé dans son programme de soins des bras en prévision d’encore plus de travail en 2023.

Lancer de sa fente de bras haut hors d’un cadre imposant rend le mouvement vertical des lancers de Burke difficile à gérer lorsqu’il localise les lettres ou laisse tomber une balle cassante aux genoux. Mais cela signifie également qu’il sait qu’il n’aura jamais de changement avec les niveaux de fondu côté bras de Luis Castillo, et il s’efforce de créer davantage un curseur de rotation de balle de style Dylan Cease avec chute qu’un balai horizontal. Il cherche donc suffisamment de répétitions avec le changement pour qu’il soit à l’aise au moins de le localiser lorsqu’il a besoin de son quatrième lancer. Et sa mention du curseur de Cease n’est pas vaine. Burke a passé l’hiver à voir comment le finaliste de Cy Young bouge son poignet et ses doigts à sa sortie et à examiner son propre travail via la vidéo Edgertronic. Cela ne va pas éliminer le rôle de sa balle courbe, mais servira idéalement de couple plus difficile à son quatre-coutures.

“J’essayais de lancer mon slider un peu plus fort vers la fin de l’année, et j’avais du succès avec ça”, a déclaré Burke. “Il n’y aura pas une tonne de mouvement horizontal ou une tonne de mouvement, vraiment, du tout. J’essaie de créer un peu plus de profondeur.

Burke aura la chance d’étudier de près Cease et son slider dans les semaines à venir et d’en savoir plus, mais à un certain moment, la prochaine étape consiste à faire confiance et à utiliser au mieux ce qu’il a. L’éloge que Getz et d’autres accordent le plus facilement à Burke est sa capacité à répéter constamment sa prestation. De tels éloges ne sont pas facilement étendus aux lanceurs plus grands et plus longs, et ce n’est certainement pas un compliment que Burke se serait fait plus tôt dans sa carrière, mais c’est ce qui est au cœur de sa capacité à rester longtemps dans une rotation de ligue majeure. terme.

« Le jeu n’est jamais trop rapide pour lui ; il est capable de le ralentir », a déclaré Justin Jirschele, qui a dirigé Burke à Birmingham l’année dernière et qui devrait le refaire à Charlotte en 2023. « C’est ce genre de gars où c’est : « Je suis ici. Je suis meilleur que toi. J’arrive. Je vais vous donner mon meilleur, peu importe comment je me sens ce jour et cette manche, ce terrain.

Cette mentalité est ce que Burke cite pour expliquer son amélioration dans sa prestation. Une fois qu’il a cru qu’il était assez grand et fort pour que la vitesse et la puissance du milieu des années 90 soient toujours derrière ses lancers s’il exécutait, il pensait moins à revenir pour le lancer le plus dur qu’il pouvait lancer et plus à atteindre les points de contrôle dans sa livraison. à temps. Maintenant, alors qu’il se dirige vers l’Arizona, les White Sox pensent que les outils permettant à Burke de contribuer aux majors sont finalement présents; ils ont juste besoin d’être assemblés.

“Quand tout est synchronisé à l’heure, tout le reste prend vraiment soin de lui-même”, a déclaré Burke. « J’approche juste (l’entraînement de printemps) comme l’an dernier. Je vais juste sortir et faire ce que je peux faire, continuer à essayer de m’améliorer et travailler sur ce sur quoi j’essaie de travailler tous les jours. Et laissez tout le reste prendre soin de lui-même.

(Photo du haut : Laura Wolff / Charlotte Knights)