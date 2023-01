Les tensions militaires entre l’Inde et la Chine dans l’Himalaya piègent le commerce de la laine de cachemire

Commentez cette histoire Commentaire

PHOBRANG, Inde – En tant que jeune berger indien grandissant dans l’Himalaya, Tsering Angchok laissait ses précieuses chèvres paître dans une prairie au nord des eaux cristallines du lac Pangong – jusqu’à ce que la Chine et l’Inde s’y livrent une bataille en 1962. Aujourd’hui, la rive du lac est à la maison à une base militaire chinoise et, selon les experts américains, à de nouvelles installations radar et à une base abritant des emplacements d’artillerie pour l’Armée populaire de libération.

Angchok, aujourd’hui âgé de 70 ans, vit à environ 80 km au nord du lac. Ici aussi, les pâturages où les villageois emmènent leurs chèvres en hiver ont récemment été interdits d’accès. Depuis cet été, la zone fait partie d’une zone tampon de deux milles de large entre les troupes indiennes et chinoises.

Deux ans après que l’Inde et la Chine se sont affrontées dans une série d’escarmouches frontalières, la récente création de zones tampons dans la région himalayenne du Ladakh a été saluée comme une étape importante vers la maîtrise des tensions entre les deux géants voisins. Mais le retrait constant de l’Inde de ses zones historiquement revendiquées a enlevé de précieux pâturages aux Changpas, un peuple tibétain semi-nomade célèbre pour la production de laine de cachemire Pashmina – “l’or doux” autrefois préféré par la royauté moghole et l’impératrice Joséphine, l’épouse de Napoléon.

Assis dans la dernière maison de Phobrang, le dernier village indien avant que la route de gravier ne se transforme en plaines désolées, Angchok bouillonnait. “Nous cédons de plus en plus de terres aux Chinois”, a-t-il déclaré.

Le 9 septembre, presque exactement deux ans après que des soldats opposés se sont tirés dessus dans un pic de tension alarmant, l’Inde et la Chine ont annoncé un retrait de Gogra-Hot Springs, un camping utilisé il y a des générations par des commerçants empruntant la route himalayenne entre le Cachemire et le Xinjiang, dans l’ouest de la Chine. Le développement a été salué à New Delhi et à Pékin – moins au Ladakh.

“Presque toutes nos zones de pâturage d’hiver relèvent désormais de zones tampons nouvellement convenues”, a déclaré Konchok Stanzin, un représentant du gouvernement local au Ladakh. « Les zones tampons ont été créées uniquement à partir de nos terres. La Chine n’a rien perdu du tout.

Pendant des siècles, les Changpas ont élevé leurs chèvres Pashmina dans ces montagnes, à des altitudes dépassant 17 000 pieds. Les chèvres robustes font pousser des sous-couches douces réputées pour leur chaleur extrême et leur légèreté, et les Changpas tondent la laine et la transportent jusqu’à la vallée voisine du Cachemire, où des familles d’artisans qualifiés tissent les fibres brutes sur des métiers à tisser en bois pour en faire des châles, des vêtements et des couvertures scintillants. .

Depuis les années 1800, ces exportations convoitées ont été expédiées du Cachemire à des acheteurs avides aussi loin que Paris et Londres. Aujourd’hui, le cachemire – le mot anglais dérivé du nom de la région – reste synonyme de laine la plus fine, même si la plupart du cachemire provient en fait de producteurs en Chine, en Mongolie et en Afghanistan.

Dans les régions indiennes du Ladakh et du Cachemire, les éleveurs et les tisserands aux deux extrémités du commerce de la laine disent que leurs difficultés augmentent.

Avant juin 2020, lorsqu’un affrontement meurtrier entre les troupes indiennes et chinoises a tué des dizaines de soldats et entraîné la fermeture de zones qui abritaient autrefois les troupeaux des Changpas, un kilogramme de cachemire brut coûtait 120 dollars. Aujourd’hui, c’est près de 220 dollars, selon Showkat Ahmad Mir, 41 ans, un Cachemirien de troisième génération qui fait partie d’une coopérative de tissage à Srinagar.

“L’approvisionnement en laine de cachemire brute a été perturbé”, a-t-il déclaré. « Si le conflit continue, il y aura un énorme déclin des chèvres Pashmina. »

Le manque de pâturages a obligé les autorités indiennes à intervenir. Ravinder Kumar, le secrétaire du gouvernement local pour l’élevage des animaux et des moutons au Ladakh, a déclaré que son bureau avait fourni cette année environ un demi-million de kilogrammes d’aliments pour le bétail à la région de Changthang, qui abrite le Changpas.

“Avant juin 2020, il n’y avait pratiquement rien de fourni de manière régulière”, a déclaré Kumar dans une interview. “De vastes pâturages étaient à la disposition des Changpas.”

Tsering Sonam, 61 ans, un habitant de Phobrang qui possédait plus de 500 chèvres et 50 yacks, était l’un des bergers qui se sentait pris au dépourvu.

En été, Sonam emmenait ses chèvres dans les plaines près de Phobrang, où elles mangeaient de l’herbe sur les rives de petits ruisseaux alimentés par les glaciers, se souvient-il. À la mi-novembre, lorsque les températures à Phobrang ont chuté à moins de moins 22 degrés Fahrenheit (moins 30 degrés Celsius), Sonam et d’autres bergers ont marché avec leurs chèvres et leurs yaks pendant trois jours vers l’est, haut dans les montagnes, vers la Chine.

Finalement, les éleveurs se rassemblaient à Hot Springs et dans la vallée de la rivière Kugrang, où l’on trouve de l’eau douce et de l’herbe même en hiver, la saison de reproduction clé des chèvres Pashmina. Ces jours-ci, ces deux zones sont interdites d’accès et font partie de nouvelles zones tampons.

Plus tôt cette année, Sonam a déclaré qu’il en avait assez. Il a vendu la plupart de ses chèvres Pashmina, n’en gardant que cinq.

Stanzin, le représentant du gouvernement, et d’autres dirigeants locaux affirment que les éleveurs se sont récemment vu refuser l’accès à une autre zone, leur faisant croire que l’armée indienne se prépare à se retirer d’une vaste étendue connue sous le nom de Patrolling Point 16, transformant une zone de 150 milles carrés. andain dans la vallée de la rivière Kugrang en une zone interdite aux habitants. Si la vallée était évacuée, les éleveurs seraient coupés d’une zone encore plus grande de près de 400 miles carrés, selon les dirigeants locaux, qui ont exprimé leurs craintes aux journaux indiens et sur les réseaux sociaux sans susciter de réponse des responsables à New Delhi. .

Le ministère indien de la Défense a refusé de commenter cet article.

Alors que les montagnes désolées contestées par l’Inde et la Chine détiennent peu de ressources naturelles souterraines, elles ont des affluents de fleuves importants, dont l’Indus, et des hauteurs stratégiques qui mènent au Cachemire et au Tibet – deux régions politiquement agitées et vulnérables aux yeux de New Delhi et Pékin , respectivement.

Des responsables militaires et des analystes en Chine, en Inde et aux États-Unis – qui ont soutenu l’Inde avec le partage de renseignements et des fournitures dans sa confrontation à haute altitude – ont averti que la frontière reste tendue, malgré les zones tampons. Le mois dernier, Manoj Pande, le chef de l’armée indienne, a déclaré lors d’une conférence à New Delhi qu’il n’avait pas constaté de “réduction significative” des effectifs des troupes chinoises près du Ladakh. Et le 9 décembre, des soldats indiens et chinois se sont battus avec des gourdins et des poings dans l’Arunachal Pradesh, un État indien plus au sud et à l’est le long de la frontière de 2 100 milles.

En août, l’Inde a annoncé qu’elle déployait des bateaux d’assaut amphibies sur le lac Pangong. Pendant ce temps, du côté nord du lac, où Angchok emmenait ses chèvres, la Chine a construit des installations radar et une base militaire, entourée de tranchées, qui pourraient servir de centre de commandement pour une division de 10 000 hommes, selon un rapport de novembre rapport par des experts en imagerie satellitaire du Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington.

Aujourd’hui à Phobrang, la vie a été bouleversée par le rugissement fréquent des camions de l’armée transportant des fournitures pour les troupes frontalières. Au domicile du chef du village, Konchak Stobgais s’est également plaint des changements.

Pendant qu’il parlait, un avion de chasse indien volant à basse altitude a brisé le silence, laissant une traînée de vapeur blanche qui s’est étendue à travers le ciel bleu sans nuages ​​avant de disparaître derrière un sommet de montagne aride.

L’armée indienne “voit ces zones comme de simples friches”, a déclaré Stobgais. “Mais pour nous, ces montagnes sont notre bouée de sauvetage.”