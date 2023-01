Les services publics britanniques paient les gens pour éteindre les lumières – RT World News

Plus de deux douzaines d’entreprises du secteur de l’énergie incitent financièrement à consommer moins d’électricité pendant les heures de pointe

Plus d’un million de foyers et d’entreprises britanniques devraient être payés pour utiliser moins d’énergie entre 17 h et 18 h, heure locale, lundi, dans le cadre du service de flexibilité de la demande du réseau national visant à prévenir les pannes pendant les périodes de forte utilisation.

Les clients de l’un des 26 fournisseurs d’énergie britanniques peuvent recevoir une petite somme pour réduire leur consommation en dessous des niveaux moyens pendant la période d’une heure, a annoncé dimanche National Grid, avertissant que le pays était confronté à “plus serré que la normale” marges d’approvisionnement. C’est la première fois que le programme est mis en œuvre depuis son annonce l’année dernière, en dehors des tests.

Le montant reçu varie en fonction de la capacité du client à réduire son utilisation habituelle, avec environ 3 £ distribués pour chaque kilowattheure économisé. Les paiements estimés vont de 6 £ à 20 £.















Au cas où de l’électricité supplémentaire serait nécessaire, trois centrales électriques au charbon qui devaient être mises hors service en septembre dans le cadre de la transformation de l’énergie verte au Royaume-Uni ont été mises en veille, a révélé dimanche National Grid.

Cependant, le service public a souligné que les clients ne devraient pas s’inquiéter, insistant sur le fait qu’il ne faisait que mettre en œuvre le DFS et exploiter les centrales au charbon comme “des mesures de précaution” pour “maintenir le tampon de capacité de réserve dont nous avons besoin.” National Grid a précédemment averti que des coupures de courant de trois heures pourraient être possibles en janvier et février en cas de pénurie d’énergie. Le Royaume-Uni importe environ la moitié de son énergie et les coûts ont grimpé en flèche alors que les sanctions occidentales contre la Russie ont sévèrement limité l’approvisionnement disponible pour les pays participants.

Les critiques ont rejeté DFS, arguant qu’il nécessite trop de travail pour des économies minimes. D’autres y voient une sanction injuste infligée à ceux qui n’ont pas installé de compteurs intelligents, car seuls les clients dont les maisons ou les entreprises sont équipées des appareils controversés peuvent participer.

Cependant, le chef de projet Craig Dyke a de grands projets, déclarant que DFS «avancer vers le net zéro» et l’appelant «le début de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand.”