Les républicains sont confrontés à une division amère; pas de chemin clair vers l’avant

DANA POINT, Californie (AP) – Ronna McDaniel est devenue la plus ancienne dirigeante du Comité national républicain depuis la guerre civile. Mais maintenant, elle doit affronter une guerre civile moderne au sein du GOP.

Les républicains frustrés des capitales des États à Capitol Hill en passant par l’hôtel de luxe du sud de la Californie où les membres du RNC se sont réunis cette semaine sont en désaccord sur la manière d’inverser six années de déceptions électorales. Et bien qu’il existe de nombreux sentiments forts, il n’y a pas de consensus, même parmi les factions combattantes, sur les personnes, les politiques ou les tactiques politiques qu’elles devraient adopter.

D’un côté : un nombre croissant d’élus désireux d’aller au-delà de la politique de division et de la personnalité de l’ancien président Donald Trump malgré l’absence d’alternative claire. Et de l’autre : l’aile vocale « Make America Great Again » du GOP, qui n’a pas d’agenda cohérent mais qui est prompte à attaquer le statu quo dans les deux parties.

“Il sera extrêmement difficile, voire presque impossible, pour Ronna McDaniel de recoller les morceaux”, a déclaré la collectrice de fonds républicaine Caroline Wren, une voix de premier plan dans la coalition d’activistes d’extrême droite, de dirigeants de médias conservateurs et d’élus locaux à travers le pays qui s’est battu et n’a pas réussi à vaincre McDaniel. “Ces gens ne vont pas simplement oublier.”

En effet, alors que les membres du RNC quittaient la salle de bal Waldorf Astoria vendredi, il y avait un large accord sur le fait que la réélection de McDaniel à elle seule ne ferait pas grand-chose pour combler le fossé béant qui afflige leur parti, alors même qu’elle célébrait une victoire de réélection particulièrement décisive.

Trump a rapidement félicité McDaniel pour sa plateforme de médias sociaux après l’avoir aidée en privé dans sa campagne. Mais l’activiste conservateur Charlie Kirk, un loyaliste de Trump, a comparé la réélection réussie de McDaniel à un “doigt du milieu” pour la base du GOP qui a exigé des changements au sein de l’institution qui dirige les activités politiques du parti.

“Le country club a gagné aujourd’hui”, a déclaré Kirk depuis l’arrière de la salle de bal Waldorf Astoria où les membres du RNC de tout le pays ont voté pour donner à McDaniel un autre mandat de deux ans. “Ainsi, les gens qui n’ont pas les moyens d’acheter un steak et qui ont du mal à joindre les deux bouts viennent de se faire dire par leurs représentants dans un hôtel opulent à 900 $ la nuit que” nous vous détestons “.

Un sentiment similaire a agité le Parti républicain plus tôt dans le mois à Capitol Hill alors que Kevin McCarthy a traversé des jours de défaites embarrassantes dans sa quête pour devenir président de la Chambre avant d’acquiescer aux exigences de la frange anti-establishment MAGA.

L’incapacité de McCarthy à contrôler les partisans de la ligne dure de Trump lors de sa conférence menace maintenant de saper un vote à enjeux élevés sur la limite de la dette du pays qui pourrait envoyer des ondes de choc dans l’économie américaine s’il n’est pas résolu rapidement. Jusqu’à présent, les républicains de la Chambre n’ont pas formulé d’exigences spécifiques.

Certains voient la fracture républicaine comme un sous-produit de l’adhésion du GOP au Trumpisme depuis des années, une idéologie politique définie par sa concentration incessante sur un ennemi commun et sa volonté de combattre cet ennemi perçu, quel qu’en soit le prix.

McDaniel a souligné à plusieurs reprises les dangers des luttes intestines du GOP alors qu’elle faisait campagne pour un quatrième mandat sans précédent en tant que présidente du RNC. Vendredi, elle a plaidé pour l’unité républicaine tout en citant un verset biblique autrefois utilisé par l’ancien président Abraham Lincoln avant la guerre civile.

“Chaque royaume divisé contre lui-même est amené à la désolation, et chaque ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas”, a déclaré McDaniel depuis le podium de la salle de bal. « Rien de ce que nous faisons n’est plus important que de nous assurer que Joe Biden est un président pour un mandat. Mais pour ce faire, nous devons être unis.

Cela peut s’aggraver avant de s’améliorer.

La conclusion de la réunion d’hiver du RNC marque le début officieux de la saison primaire présidentielle 2024. Trump a déjà lancé sa candidature et promet de mener une campagne féroce contre tout concurrent républicain potentiel.

Le RNC est en train de programmer les premiers débats primaires présidentiels républicains, qui auront probablement lieu à Milwaukee, le site de la prochaine convention nationale du parti, fin juillet ou début août.

Bien qu’il ait mis du temps à se lancer dans la campagne électorale depuis l’annonce d’une candidature pour 2024 en novembre dernier, Trump organise des événements dans le New Hampshire et en Caroline du Sud ce week-end. Sentant la faiblesse politique de l’ancien président, pas moins d’une douzaine de républicains de haut niveau devraient s’aligner contre lui dans les mois à venir.

S’il ne parvenait pas à décrocher la prochaine nomination présidentielle du GOP, Trump a déjà suspendu la possibilité d’une candidature présidentielle tierce, ce qui garantirait pratiquement que les démocrates remporteraient à nouveau la Maison Blanche en 2024.

Juliana Bergeron, membre du RNC basée dans le New Hampshire, a réfléchi à l’état de son parti alors qu’elle se préparait à prendre un vol les yeux rouges pour rentrer chez elle pour assister à l’apparition de Trump samedi. Le New Hampshire GOP travaille à travers sa propre querelle amère de leadership.

« Le parti dans le New Hampshire est divisé. Le parti est divisé au niveau national. Je pense simplement qu’il y a beaucoup d’espace entre l’extrême droite et certains d’entre nous », a déclaré Bergeron.

“Je pense que c’est fini”, a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur Trump. “Je veux voir une nouvelle génération là-bas.”

Et il y a des signes que le mouvement MAGA de Trump pourrait également être prêt à passer à autre chose. Certains ont reconnu en privé que Trump avait perdu le contrôle de son propre mouvement, qui a travaillé pour vaincre McDaniel alors même que l’ancien président et ses lieutenants tentaient de l’aider.

Alors que Trump a refusé d’approuver publiquement McDaniel, Wren a déclaré que cela n’aurait pas changé la demande de la base pour un nouveau leadership du GOP, même s’il l’avait fait.

“Nous ne sommes pas seulement des moutons qui suivent une seule approbation n’importe où”, a déclaré Wren. “Nous voulons gagner les élections et nous ne gagnons pas les élections.”

En effet, les républicains pourraient avoir besoin d’une élection nationale réussie pour se réunir à nouveau. La prochaine élection nationale ? 5 novembre 2024.

“Le travail acharné commence maintenant pour rassembler notre parti”, a déclaré l’ancien chef de cabinet de Trump, Reince Priebus, un ancien président du RNC qui a soutenu la réélection de McDaniel. “Cela ne va pas être facile.”

Steve Peoples, l’Associated Press