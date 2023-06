Les jeunes générations perdent confiance dans l’investissement, révèle un nouveau sondage en Colombie-Britannique

Atteindre leurs propres objectifs de revenu au moyen d’investissements devient de plus en plus difficile pour les jeunes Canadiens qui s’efforcent de réaliser leurs aspirations.

Les résultats d’un sondage publiés en mai par Co-operators, un fournisseur canadien de services financiers, ont souligné le manque de confiance des jeunes Canadiens dans leurs capacités d’investissement.

Le sondage en ligne a été mené auprès d’un échantillon national de 1 500 résidents adultes du Canada entre le 12 et le 16 janvier. Les résultats indiquent que seulement 26 % des Canadiens âgés de 18 à 44 ans ont confiance en leur capacité de choisir des opportunités d’investissement rentables. De plus, 38 % répondent qu’ils n’ont pas suffisamment de connaissances sur l’investissement, et 44 % estiment qu’ils n’ont pas assez de fonds pour investir.

« Les défis du climat économique actuel, y compris les taux d’intérêt et le coût de la vie élevés, sont intensifiés par le manque de connaissances qui existe chez les jeunes Canadiens », a déclaré Emmie Fukuchi, chef de l’expérience chez Co-operators.

Chad MacKenzie, conseiller financier chez Co-operators, a souligné que les médias sociaux contribuaient également à ces préoccupations.

La quantité écrasante d’informations disponibles en ligne et l’influence des médias sociaux font qu’il est difficile pour les jeunes Canadiens de discerner des informations exactes. De plus, l’utilisation de mots différents sur les plateformes de médias sociaux ajoute une couche supplémentaire de complexité à la situation, a déclaré MacKenzie.

Le manque de confiance dans l’investissement met les jeunes Canadiens à risque, en particulier ceux qui ont des objectifs, des rêves et des aspirations financiers spécifiques, a averti MacKenzie.

L’enquête montre également que les personnes plus jeunes sont moins susceptibles de travailler avec des conseillers financiers que les personnes plus âgées. Cependant, ceux qui recherchent des conseils professionnels se sentent plus confiants quant à leurs décisions financières, ce qui met en évidence le besoin de conseils et d’éducation financiers.

MacKenzie met l’accent sur le droit des jeunes à des conseils financiers, quels que soient leurs revenus ou leurs objectifs financiers. Il encourage les particuliers à consulter des professionnels de la finance certifiés, mettant en garde contre le fait de se fier uniquement aux médias sociaux pour obtenir des informations.

« Les médias sociaux doivent être utilisés comme point de départ, pas comme solution », a déclaré MacKenzie.

MacKenzie a en outre recommandé que les jeunes commencent à investir tôt et régulièrement, quel que soit le montant, comme la meilleure approche pour assurer leur avenir financier.

« Même une petite contribution mensuelle peut avoir un impact énorme sur 20 ou 30 ans », a déclaré MacKenzie.

« Il est de notre responsabilité en tant que prestataires de services financiers de fournir des informations crédibles et d’engager des conversations honnêtes et transparentes sur la façon dont même les plus petites actions d’aujourd’hui peuvent assurer l’avenir de demain », a ajouté Fukuchi.