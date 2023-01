Les flics traquent un suspect de torture dans l’Oregon emprisonné dans une affaire d’enlèvement à Vegas

SALEM, Oregon (AP) – La police du sud de l’Oregon recherchait jeudi un homme accusé d’avoir torturé une femme qu’il retenait en captivité, moins de deux ans après avoir été reconnu coupable au Nevada d’avoir gardé une autre femme en captivité pendant des semaines avant que la victime ne réussisse à s’échapper.

Le chef de la police de Grants Pass, Warren Hensman, a déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’il trouvait “extrêmement troublant” que le criminel soit recherché dans une tentative de meurtre au lieu d’être toujours derrière les barreaux pour les crimes du Nevada.

Benjamin Obadiah Foster, 36 ans, est maintenant accusé dans l’Oregon de tentative de meurtre, d’enlèvement et d’agression. Foster a tenté de tuer la victime à Grants Pass tout en la “torturant intentionnellement” et en la confinant secrètement “dans un endroit où il était peu probable qu’elle soit trouvée”, a écrit le procureur du district du comté de Josephine, Joshua Eastman, dans un document judiciaire.

“Nous nous concentrons sur la capture de cet homme et sa traduction en justice”, a déclaré Hensman lors d’une conférence de presse jeudi. “Il s’agit d’une opération de tous les mains sur le pont.”

En 2019, avant de déménager dans l’Oregon, Foster a retenu sa petite amie de l’époque captive dans son appartement de Las Vegas pendant deux semaines. Il a d’abord été accusé de cinq crimes, dont voies de fait et coups et blessures, et a fait face à des décennies de prison après sa condamnation. Mais en août 2021, Foster a conclu un accord avec les procureurs du comté de Clark qui lui a permis de plaider coupable à un chef d’accusation de coups et blessures et à un chef de délit de coups et blessures constituant de la violence domestique.

Un juge l’a condamné à jusqu’à 2 ans et demi dans une prison du Nevada, mais après que les 729 jours qu’il avait passés en prison en attendant son procès aient été pris en compte dans sa peine, Foster a dû purger moins de 200 jours supplémentaires en détention par l’État.

La petite amie de Foster à l’époque avait subi sept côtes cassées, deux yeux au beurre noir et des blessures liées aux poignets et aux chevilles avec des attaches zippées et du ruban adhésif pendant sa captivité de deux semaines, selon un rapport de police de Las Vegas obtenu par l’Associated Press.

La femme a également déclaré à la police qu’elle avait été forcée de manger de la lessive et qu’elle s’était étouffée au point de perdre connaissance.

Elle s’est échappée lors d’un voyage avec Foster dans une épicerie et une station-service, après que Foster eut laissé la femme hors de sa vue. Selon le rapport de police, la femme a couru vers un complexe d’appartements à proximité et a trouvé un résident qui l’a transportée d’urgence à l’hôpital. Foster a été arrêté par des officiers du SWAT plus tard dans la journée.

À l’époque, selon les archives judiciaires, Foster n’était pas en détention après avoir été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir porté une arme dissimulée sans permis.

Il attendait également son procès dans une autre affaire de 2018 impliquant des violences domestiques. Mais l’accord de plaidoyer de Foster avec les procureurs en 2021 a réglé l’affaire de violence domestique, une copie de l’accord le montre, et il a été “condamné à créditer le temps passé”.

La police de Grants Pass, une ville de quelque 40 000 habitants dans le sud-ouest de l’Oregon, a fourni des photos récentes dans un communiqué de presse de Foster et de la voiture Nissan Sentra qu’il conduisait. Ils ont dit qu’il serait armé et qu’il est “considéré comme extrêmement dangereux”.

“Nous utilisons toutes les technologies disponibles pour localiser cet homme”, a déclaré Hensman, le chef de la police. “Et je vais en rester là.”

Mardi, la police s’est rendue dans une maison d’un quartier résidentiel de Grants Pass pour enquêter sur une agression, bien que Hensman n’ait pas encore voulu discuter de la manière dont les policiers avaient été alertés.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé une femme qui avait été ligotée et battue jusqu’à perdre connaissance. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état critique, a indiqué la police.

“Il s’agit d’un événement très grave, une agression brutale d’un de nos résidents que nous prenons extrêmement au sérieux”, a ajouté le chef de la police. “Et nous n’aurons pas de repos tant que nous n’aurons pas capturé cet individu.”

Hensman a déclaré qu’il n’avait pas le temps maintenant d’explorer comment les autorités du Nevada avaient traité les crimes de Foster là-bas.

“Quoi qu’il se soit passé dans le passé”, a-t-il dit, “nous pourrons parler de ces situations plus tard.”

___

Rio Yamat a rapporté de Las Vegas.

Rio Yamat et Andrew Selsky, Associated Press