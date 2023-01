Les États-Unis accueilleront probablement la Copa America 2024 après des pourparlers

Les discussions entre la CONCACAF et la CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football, sont à un stade très avancé et il est de plus en plus probable que le prochain tournoi de la Copa America se tiendra aux États-Unis à l’été 2024, ont indiqué plusieurs sources à ESPN.

Les accords entre confédérations sont toujours délicats, il reste donc encore quelques petits obstacles à surmonter, ont indiqué des sources, mais les discussions se sont considérablement intensifiées depuis la Coupe du monde au Qatar il y a trois mois, et une annonce potentielle pourrait être annoncée sous peu.

Il y a déjà eu des discussions avec certains sites potentiels, selon des sources, et il est possible que plusieurs des villes qui devraient accueillir des matchs de la Coupe du monde en 2026 soient également utilisées pour la Copa America.

La Copa America présente les meilleures équipes internationales d’Amérique du Sud, dont le Brésil et l’Argentine, mais a également historiquement invité des pays invités à y participer.

Les États-Unis ont participé au tournoi quatre fois auparavant, le plus récemment en 2016, lorsqu’ils ont atteint la demi-finale. Ce tournoi a également eu lieu aux États-Unis.