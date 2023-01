Les économistes s’attendent à une dernière hausse des taux de la BoC alors qu’une éventuelle récession se profile

La Banque du Canada devrait annoncer une nouvelle hausse des taux d’intérêt mercredi, et les économistes espèrent que ce sera la dernière avant un certain temps, avec certains avertissements, cela pourrait être un pas de plus vers la récession alors que le Canada tente d’équilibrer la nécessité de lutter l’inflation avec la pression croissante sur le marché du logement.

Les économistes et la plupart des banques commerciales anticipent une hausse d’un quart de point de pourcentage mercredi, ce qui porterait le taux directeur de la banque centrale à 4,5 %.

Si une hausse des taux est annoncée, ce sera la huitième fois que le taux d’intérêt sera augmenté au cours des 10 derniers mois.

“Maintenant, la question est de savoir si c’est le dernier”, a déclaré mardi Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef chez Desjardins, à CTV News Channel.

«Certes, le dossier se construit maintenant que nous avons suffisamment resserré. Nous avons vu un pic d’inflation, nous ne pouvons pas dire que les signes sont trop convaincants que la tendance s’accélère, mais au moins nous avons vu un pic. Et nous savons que l’économie, en particulier les secteurs sensibles aux taux d’intérêt, ralentit.

Après avoir culminé à 8,1 % au cours de l’été, le taux d’inflation annuel a chuté à 6,3 % en décembre, signe que les hausses des taux d’intérêt de la Banque du Canada pourraient porter leurs fruits dans la lutte contre l’inflation.

Mais c’est une affaire délicate, et certains économistes disent qu’une huitième hausse des taux est dangereuse et pourrait rapprocher le Canada d’une récession. Jim Stanford, économiste en chef au Center for Future Work, a écrit lundi dans un article de blog que l’économie canadienne ne s’est pas remise du coup porté par la pandémie, notant que les ventes au détail sont en baisse et que la croissance du PIB n’est pas assez élevée.

Une note de recherche publiée lundi par la Banque nationale du Canada rédigée par les économistes Matthieu Arseneau et Taylor Schleich a déclaré que “la hausse des taux directeurs la plus agressive depuis une génération a des répercussions sur l’économie”.

La nouvelle hausse des taux d’intérêt attendue ce mercredi est de 25 points de base, moins prononcée que la hausse de 50 points de base observée en décembre. Mais même une petite hausse peut avoir des impacts énormes, disent les économistes.

“Ceux qui soutiennent qu’une autre augmentation de 25 points de base ne tuera pas l’économie oublient qu’à ce stade du cycle économique, l’impact de nouvelles hausses n’est pas linéaire”, a déclaré la note de recherche de la Banque Nationale. “En d’autres termes, l’augmentation marginale pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase.”

Si la banque centrale ne veut pas perdre sa crédibilité, il serait sage d’en faire la dernière hausse de taux avant un certain temps, a suggéré Jean, car les hausses d’intérêts ont causé de l’instabilité chez certains Canadiens, en particulier sur le marché de l’habitation.

“Lorsque vous regardez des paramètres tels que le ratio dette-revenu ou dette-actif, c’est très élevé, et deuxièmement, nous avons également une fonctionnalité dans notre système hypothécaire que, par exemple, les États-Unis n’ont pas”, a déclaré Jean. “Nous renouvelons généralement une hypothèque tous les cinq ans, donc les gens qui renouvellent maintenant le font (cela) à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés, et compte tenu du fardeau de la dette qui exerce une pression importante sur leur budget.”

Ceux qui sont pris dans l’obligation de renouveler une hypothèque à un moment où les taux d’intérêt sont plus élevés peuvent voir leur budget limité. C’est une question qui pourrait domino selon la force d’autres aspects de l’économie sont.

Selon le Center for Future Work, les charges de la dette supplémentaires payées par les ménages ont augmenté de 0,6 % du PIB au troisième trimestre de 2022, la plus forte augmentation trimestrielle de l’histoire.

La note de recherche de la Banque Nationale a déclaré que le logement canadien “est en récession”, ajoutant que “les baisses de prix cumulées (sont) dépassent maintenant ce qui a été observé en 2008-2009”.

Jean a déclaré que le marché du travail est toujours “serré, résilient, mais cela ne signifie pas que cela durera pour toujours”.

“Si nous entrons dans un environnement en 2023 où les gens commencent à perdre leur emploi et que nous avons toujours ces augmentations importantes des versements hypothécaires, cela mettra beaucoup de gens en difficulté financière”, a-t-il déclaré. «Ils vont arrêter de dépenser, dans la mesure où nous devrions voir des contractions du PIB, et si la Banque du Canada pousse vraiment trop loin, cela pourrait créer une récession d’une ampleur qu’il ne serait pas nécessaire de vraiment gérer. inflation.”

Si la Banque du Canada ne parvient pas à faire de cette hausse des taux d’intérêt sa dernière pour l’instant, il pourrait être difficile pour quiconque de prétendre que les avantages l’emportent sur les inconvénients, a-t-il déclaré.

«Surtout en sachant qu’une partie de l’inflation qui était transitoire – les chaînes d’approvisionnement, ce genre de pressions, l’énergie – celles-ci baissent bien en ce moment, donc je pense qu’il y a de bons arguments pour le faire… après celui-ci, la Banque du Canada voudriez peut-être arrêter », a déclaré Jean.