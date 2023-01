Les créanciers de FTX incluent Goldman Sachs, le New York Times et Netflix

New York

CNN

—



Des documents de faillite récemment non scellés ont révélé des milliers de créanciers à qui FTX doit de l’argent après l’effondrement de l’échange cryptographique autrefois puissant en novembre.

Les poids lourds de Wall Street, dont Goldman Sachs et JPMorgan, ont été nommés dans la liste des créanciers, qui comprend des entreprises, des organisations caritatives, des particuliers et d’autres entités dans un document de 116 pages déposé mercredi soir. FTX est maintenant au centre d’une enquête de fraude massive.

Sont également inclus dans la liste des créanciers des sociétés de médias, telles que le New York Times et le Wall Street Journal, des avions de ligne commerciaux, dont American, United, Southwest et Spirit, ainsi que plusieurs acteurs Big Tech, dont Netflix, Apple et Meta.

Jeudi, les avocats de FTX ont déposé un document supplémentaire informant le tribunal que la liste – connue sous le nom de matrice des créanciers – est « destinée à être très large » et « comprend les parties qui peuvent apparaître dans les livres et registres des débiteurs pour un certain nombre de raisons. ” Être sur la liste n’indique pas “nécessairement que la partie est un créancier” de FTX ou de ses affiliés, ont-ils écrit.

Goldman Sachs, pour sa part, est nommé dans la matrice des créanciers mais ne semble pas être un créancier. Dans une déclaration à CNN mercredi, la banque a déclaré qu’elle n’avait pas déposé de plainte contre FTX.

“Ce type de matrice des créanciers est préparé par les débiteurs dans le but d’informer les parties intéressées dans une procédure de faillite et ne constitue pas nécessairement la preuve d’une relation avec les créanciers”, a déclaré un porte-parole.

Le document ne divulgue ni le montant ni la nature de la dette, et les noms des créanciers individuels – principalement des clients qui ont déposé des fonds sur FTX – restent expurgés à la demande de FTX. L’inscription sur la liste des créanciers ne signifie pas nécessairement que les parties avaient un compte FTX.

On pense que FTX compte plus d’un million de créanciers, dont les 50 principaux doivent collectivement plus de 3 milliards de dollars.

La plate-forme crypto était autrefois l’un des échanges cryptographiques les plus populaires de la planète, alimentée par des célébrités et des partenariats de haut niveau avec des équipes sportives. Il s’est présenté comme une plateforme de cryptographie adaptée aux débutants, permettant aux clients de déposer de la monnaie fiduciaire et de l’échanger contre des actifs numériques. Mais FTX s’est effondré en novembre alors que les spéculations sur son bilan ont semé la panique chez les investisseurs. Au milieu d’une crise de liquidité, l’entreprise a déposé son bilan, laissant les clients dans l’incertitude.

Les procureurs fédéraux enquêtant sur FTX affirment que son fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried, a orchestré une fraude massive en volant les fonds des clients pour couvrir les pertes de son fonds spéculatif, Alameda Research. Ils l’accusent également d’avoir utilisé de l’argent volé pour acheter des biens immobiliers de luxe et de contribuer aux campagnes politiques américaines.

Bankman-Fried, qui a été inculpé en décembre et toujours en résidence surveillée au domicile californien de ses parents, a plaidé non coupable de huit chefs d’accusation au début du mois. Il a nié à plusieurs reprises avoir commis une fraude et doit être jugé en octobre.

Deux de ses anciens partenaires commerciaux ont plaidé coupables à des accusations de fraude et de complot et coopèrent avec les procureurs du district sud de New York. Les deux associés ont impliqué Bankman-Fried dans les crimes présumés.