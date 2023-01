Les Bengals reviennent au championnat de l’AFC après la déroute 27-10 des Bills

ORCHARD PARK, NY (AP) – Joe Burrow a lancé deux passes de touché, la défense de Cincinnati a envahi Josh Allen sur un terrain enneigé et les Bengals se sont qualifiés pour leur deuxième match consécutif de championnat de l’AFC avec une victoire de 27-10 sur les Bills de Buffalo dimanche.

La présence inspirante de Damar Hamlin tout en regardant le match depuis une suite de la zone d’extrémité n’a pas suffi à déclencher les Bills dans un match revanche d’un match de saison régulière qui a été annulé le 2 janvier lorsque la sécurité des Bills a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé sur le terrain à Cincinnati.

Au lieu de cela, c’était “Joe Cool” qui montrait de l’équilibre tout en jouant dans une chute de neige persistante.

Burrow a complété ses neuf premières passes pour 105 verges en menant Cincinnati à une avance de 14-0 après ses deux premières possessions. Ja’Marr Chase a ouvert le score avec un attrapé TD de 28 verges à 3:20 dans le match, suivi du lancer TD de 15 verges de Burrow à Hayden Hurst huit minutes plus tard. Joe Mixon a marqué sur une course de 1 mètre et Evan McPherson a marqué des buts sur le terrain de 20 et 28 mètres dans un match que les Bengals n’ont jamais traîné.

Cincinnati s’est qualifié pour des matchs de championnat AFC consécutifs pour la première fois de l’histoire de la franchise et voyagera à nouveau pour affronter Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City. Les Bengals ont battu les Chiefs 27-24 pour se qualifier pour le Super Bowl de l’an dernier, qu’ils ont perdu contre les Rams de Los Angeles.

“Ça va être amusant”, a déclaré Burrow, qui a réussi 23 sur 36 pour 242 verges. “Deux des meilleurs gars de la ligue, deux des meilleures équipes de la ligue, d’excellentes défenses, d’excellentes équipes dans l’ensemble, d’excellents entraîneurs.”

Cincinnati a remporté les trois dernières rencontres contre Kansas City, dont une victoire 27-24 le mois dernier. Les Chiefs font leur cinquième apparition consécutive dans le match de championnat de l’AFC après une victoire 27-20 contre Jacksonville samedi.

Les séries éliminatoires des Bills se sont terminées en ronde divisionnaire pour une deuxième saison consécutive, y compris une défaite de 42-36 en prolongation contre Kansas City l’an dernier.

Si Buffalo avait vaincu Cincinnati, le championnat de l’AFC aurait eu lieu à Atlanta le week-end prochain car les Bills (13-3) ont terminé la saison à un demi-match des Chiefs (14-3) après l’annulation de leur match contre Cincinnati.

“Mieux vaut envoyer ces remboursements”, a déclaré Burrow, faisant référence aux fans de Bills and Chiefs.

Les Bengals ont mélangé leur attaque en cours d’exécution pour maintenir les Bills hors d’équilibre dans une première mi-temps au cours de laquelle Cincinnati a devancé Buffalo au total des verges par une marge de 274-135 et 412-325 au total. Les 105 verges de Mixon au sol à lui seul étaient à 1 de moins que le nombre de Bengals combinés lors de leurs deux derniers matchs, tous deux contre Baltimore.

“Domination du début à la fin”, a ajouté Burrow. « C’est ce à quoi nous nous attendions. Le travail n’est pas terminé.

Les Bengals ont détenu l’une des meilleures infractions de la NFL avec 10 points, le plus bas de la saison. Et l’unité a eu l’occasion de célébrer en faisant des anges de neige dans la zone des buts après que Cam Taylor-Britt ait intercepté la tentative d’Allen sur la ligne de but pour essentiellement mettre fin au match avec 62 secondes à jouer.

Allen a terminé 25 sur 42 pour 265 verges.

“Ils sont sortis, ils ont joué dur”, a déclaré Allen. “Nous ne l’avions tout simplement pas aujourd’hui.”

C’était un raté d’une sortie pour une équipe des Bills qui a ouvert la saison avec les aspirations du Super Bowl, et a finalement manqué de gaz émotionnel et physique. Mis à part la vue époustouflante de l’effondrement de Hamlin, les Bills ont vu leur emploi du temps perturbé à deux reprises par de violentes tempêtes hivernales.

Les blessures ont également joué un rôle. La ruée vers les passes des Bills, manquant Von Miller depuis qu’il a subi une blessure au genou en novembre, a généré très peu de pression contre une ligne offensive des Bengals manquant trois partants en raison de blessures.

“Nous nous attendions à leur meilleur coup de poing et ils sont sortis et nous ont frappés”, a déclaré Allen.

Hamlin a été emmené dans le stade dans un véhicule de sécurité et conduit directement dans le vestiaire des Bills environ une heure avant le coup d’envoi. Il a ensuite été rejoint par sa mère, Nina, et son jeune frère, Damir. Il a regardé le match depuis une suite dans une zone des buts et a été photographié sur la carte vidéo à l’avertissement de 2 minutes en première mi-temps, avec Cincinnati face au deuxième et au but à Buffalo’s 5.

Hamlin a levé les bras dans sa suite sous un rugissement d’acclamations, avant de faire un signe de cœur avec ses mains. La défense des Bills a limité les Bengals à un placement et traînait 17-7 à la mi-temps.

Les Bengals ont prolongé leur meilleure séquence de franchise à 10 victoires consécutives. Ils n’ont pas perdu depuis une défaite 32-13 à Cleveland à Halloween.

Les Bills sont tombés à 13-2 lors de l’organisation d’un match éliminatoire de la NFL. Et ils étaient 4-0 sous l’entraîneur Sean McDermott.

Bengals: Rendez-vous à Kansas City pour affronter les Chiefs dimanche prochain lors d’un match revanche du match de championnat de l’AFC de l’an dernier.

Factures : Saison terminée.

