Les améliorations du chemin Boucherie sont «trop risquées pour être retardées», selon le maire de West Kelowna

Il y a eu un débat au conseil de West Kelowna sur l’opportunité d’achever les améliorations du chemin Boucherie ou du chemin Shannon Lake en 2023.

La discussion a été soulevée lors des délibérations budgétaires du 31 janvier.

Le personnel recommande qu’un sentier polyvalent, la construction d’améliorations de la sécurité du transport actif et des améliorations le long de Boucherie entre les routes Ogden et Green Bay soient effectués cette année.

Com. Rick de Jong a déclaré qu’il n’était pas content que Shannon Lake à Asquith Road soit retardé.

“Nous avons de nombreuses routes comme celle-ci qui nécessitent une attention particulière”, a-t-il déclaré. “Je voudrais mettre Boucherie à 2024 et terminer Shannon Lake.”

Le maire Gordon Milsom a fait valoir que Boucherie est un incontournable cette année.

“C’est une route très dangereuse comme l’a expliqué le personnel”, a-t-il déclaré. “C’est trop risqué de retarder une autre année.”

Com. Garrett Millsap a déclaré que le projet de Shannon Lake était important, mais a noté qu’il y avait beaucoup de trafic touristique sur Boucherie en été et qu’il avait vu de nombreux cyclistes en quasi-accident.

Com. Carol Zanon souhaitait également examiner de plus près les améliorations apportées à Shannon Lake.

« Des centaines de maisons sont en construction dans la région », a-t-elle déclaré. “Je préfère accueillir les gens qui vivent ici que les touristes.”

Le personnel a déclaré au conseil que les travaux à Shannon Lake et à Asquith ne pourraient pas être achevés en 2023.

Avec de Jong et Zanon opposés, le conseil a approuvé 2,4 millions de dollars dans le budget 2023 pour la modernisation de Boucherie, avec 1,3 million de dollars provenant du budget 2022 pour couvrir le coût total du projet de 3,7 millions de dollars. De ce montant, 1,8 million de dollars seront financés à partir des frais de développement.

Le personnel a également demandé deux subventions pour le projet totalisant 1 million de dollars.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

budgetConseil municipalVille de West KelownaConstructioninfrastructure