Les affaires fiscales de Nadhim Zahawi : une chronologie du déroulement de la controverse

Des questions ont tourbillonné autour de Nadhim Zahawi et de ses affaires fiscales au cours des dernières semaines, mais la dispute a atteint son paroxysme ces derniers jours – faisant pression sur le président conservateur et forçant Rishi Sunak à répondre à ce qu’il savait et quand au sujet des allégations.

La dispute en cours porte sur une facture fiscale concernant la vente d’actions de YouGov, la société de sondage fondée par M. Zahawi. Les actions, d’une valeur estimée à 27 millions de livres sterling, étaient détenues par Balshore Investments, une société enregistrée au large de Gibraltar et liée à la famille de M. Zahawi.

Voici comment la controverse s’est déroulée :

– 8 juillet 2022

M. Zahawi, le chancelier de l’Échiquier, menace d’intenter une action en justice contre L’indépendant après lui avoir posé une série de questions et l’avoir informé que nous prévoyions de signaler que des responsables du HMRC enquêtaient sur ses affaires fiscales.

– 9 juillet 2022

L’indépendant révèle que HMRC enquêtait sur M. Zahawi et ses affaires fiscales à la suite d’enquêtes menées par la National Crime Agency et le Serious Fraud Office. Le chancelier nie être au courant de toute enquête concernant ses affaires fiscales.

L’observateur Le journal rapporte plus tard qu’un “drapeau” a été levé par des responsables du Cabinet Office sur les affaires financières du député conservateur avant qu’il ne soit promu au poste de chancelier de premier plan.

– 11 juillet 2022

Dans une interview avec Sky News, M. Zahawi a déclaré qu’il était “sali”.

“J’étais clairement sali. On m’a dit que le Serious Fraud Office, la National Crime Agency, HMRC, me regardait. Je ne suis pas au courant de cela. J’ai toujours déclaré mes impôts – j’ai payé mes impôts au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

– 14 janvier 2023

Le Sun on Sunday rapporte que M. Zahawi avait accepté de payer plusieurs millions de livres d’impôts pour régler un différend avec le HMRC.

Un porte-parole du président du Parti conservateur affirme que ses impôts sont “correctement déclarés” et qu’il “n’a jamais eu à charger d’avocats de traiter avec le HMRC en son nom”.

“Comme il l’a déjà déclaré, les impôts de M. Zahawi sont correctement déclarés et payés au Royaume-Uni.”

– 18 janvier 2023

M. Sunak et Downing Street défendent M. Zahawi au sujet des allégations. Aux PMQ, M. Sunak a déclaré que le président conservateur “a déjà abordé cette question dans son intégralité et je ne peux rien ajouter de plus”.

Le numéro 10 dit également que M. Sunak a pleine confiance dans le député, l’ayant pris “au mot” sur la question.

Le même jour, le Parti travailliste suggère qu’une enquête pourrait être nécessaire sur les affaires fiscales de M. Zahawi, arguant que des questions restent sans réponse.

– 19 janvier 2023

Le parti travailliste écrit au HMRC au sujet des affaires fiscales de M. Zahawi, affirmant que « le public a besoin de réponses ». HMRC dit qu’il ne peut pas commenter les contribuables identifiables.

– 20 janvier 2023

Le gardien Le journal rapporte que M. Zahawi a payé une amende de 30% dans le cadre du différend, avec des estimations selon lesquelles il aurait payé 4,8 millions de livres sterling au total. Les travaillistes et les libéraux démocrates demandent le limogeage de M. Zahawi.

– 21 janvier 2023

M. Zahawi admet avoir payé un règlement à HMRC après une erreur fiscale “imprudente et non délibérée” liée à la participation de son père dans YouGov. Il a dit que lorsqu’il a créé la société de sondage YouGov en 2000, son père a pris des parts de fondateur.

« Vingt et un ans plus tard, lorsque j’ai été nommé chancelier de l’Échiquier, des questions ont été soulevées au sujet de mes affaires fiscales. J’en ai discuté avec le Cabinet Office à l’époque.

“A la suite de discussions avec HMRC, ils ont convenu que mon père avait droit à des parts de fondateur dans YouGov, bien qu’ils ne soient pas d’accord sur l’attribution exacte. Ils ont conclu qu’il s’agissait d’une erreur “négligente et non délibérée”… J’ai choisi de régler l’affaire et de payer ce qu’ils disaient être dû, ce qui était la bonne chose à faire.”

M. Zahawi a déclaré que l’affaire était résolue et que “toutes mes affaires fiscales étaient à jour” au moment où il est devenu chancelier du duché de Lancaster en septembre dernier.

– 23 janvier 2023

M. Sunak ordonne une enquête déontologique sur M. Zahawi. Le numéro 10 a déclaré que l’enquête du nouveau conseiller en éthique Sir Laurie Magnus se concentrera sur les déclarations ministérielles de M. Zahawi, mais qu’elle pourrait s’étendre à son arrangement fiscal antérieur et s’il a menti aux médias.

Le Premier ministre a reconnu que « clairement dans ce cas, il y a des questions auxquelles il faut répondre ». M. Zahawi reste en poste, résistant aux appels à la démission.

– 24 janvier 2023

La députée conservatrice Caroline Nokes, présidente de la commission des femmes et des égalités de la Chambre des communes, suggère que M. Zahawi devrait “se tenir à l’écart jusqu’à ce que cette affaire soit réglée”, au milieu de la pression continue exercée sur le président du parti. D’autres députés conservateurs disent que M. Zahawi devrait démissionner pour mettre fin à la “distraction” du gouvernement.