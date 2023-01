L’école secondaire Mendota participera à une enquête sur le climat scolaire et les conditions d’apprentissage – Shaw Local

Mendota High School rejoindra le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois dans la 11e enquête à l’échelle de l’État sur le climat scolaire et les conditions d’apprentissage.

L’enquête offre une occasion unique aux élèves, aux enseignants et aux parents d’avoir leur mot à dire dans l’amélioration de leurs écoles.

Jusqu’au 11 mars, les élèves et les enseignants seront invités à répondre à un sondage de 25 minutes basé sur la recherche pour aider à identifier les forces et les faiblesses de l’environnement d’apprentissage de leur école. Le supplément de l’enquête auprès des parents sera également administré au cours de la même fenêtre d’enquête. Ces enquêtes seront l’occasion pour les écoles de réfléchir aux progrès accomplis depuis la dernière mise en œuvre à l’échelle de l’État.

“Nous encourageons tous nos enseignants, élèves et parents à faire entendre leur voix pour avoir un impact sur le changement dans notre district scolaire”, a déclaré la directrice de Mendota, Denise Aughenbaugh. “Nous demandons particulièrement aux parents de partager leurs commentaires car ils peuvent fournir des informations utiles qui pourraient autrement passer inaperçues.”

L’enquête Illinois 5Essentials Survey fournit une image complète de la culture organisationnelle d’une école dans un rapport individualisé mesurant cinq “essentiels” essentiels à la réussite scolaire : des leaders efficaces, des enseignants collaboratifs, des familles impliquées, un environnement favorable et un enseignement ambitieux.

Vingt ans de recherche à l’Université de Chicago dans plus de 400 écoles ont montré que les écoles qui étaient fortes sur au moins trois des 5 Essentiels étaient 10 fois plus susceptibles de faire des gains substantiels dans l’amélioration de la lecture et des mathématiques des élèves que les écoles qui étaient faibles sur trois ou plus d’essentiels. Ces différences sont restées vraies même après avoir contrôlé les caractéristiques des élèves et des écoles, y compris la pauvreté, la race, le sexe et les caractéristiques du quartier. La force des composantes des Essentiels était également corrélée à une augmentation de la rétention des enseignants, de l’assiduité des élèves, de l’inscription à l’université et de l’obtention du diplôme d’études secondaires.

Générés à partir d’une analyse des réponses des élèves et des enseignants aux enquêtes, les rapports 5Essentials démontrent que ce que les élèves et les enseignants disent de leurs écoles peut servir d’indicateurs importants de la réussite scolaire. Lors de la première enquête 2012-2013 sur les 5 éléments essentiels de l’Illinois à l’échelle de l’État, 87 % de toutes les écoles de l’État ont atteint le seuil de participation de 50 % pour recevoir un rapport 5Essentials, avec la participation de plus de 70 % de tous les enseignants et des élèves éligibles de la sixième à la 12e année dans l’ensemble de l’Illinois. . À partir de 2018-2019, les élèves de quatrième et de cinquième année ont également été inclus dans l’administration de l’enquête 5Essentials.

Toutes les écoles du district, y compris les écoles alternatives qui relèvent du domaine du district, sont tenues de participer chaque année à une enquête sur les conditions d’apprentissage dans les écoles. À compter de l’année scolaire 2018-2019, l’enquête sera obligatoire chaque année. L’enquête a été considérée comme un élément important d’une responsabilité équilibrée dans le cadre du plan de l’État de la loi Every Student Succeeds Act par les parties prenantes, ce qui a entraîné des modifications législatives de l’État exigeant l’enquête chaque année.

Une législation récente (105 ILCS 5/2-3.153) permet aux districts scolaires de choisir une alternative aux 5Essentials à partir d’un pool pré-approuvé pour l’administration 2020-21. La sélection d’une alternative nécessitait l’approbation du conseil scolaire et du syndicat local et était à la charge du district. Des détails sur les alternatives d’enquête peuvent être trouvés sur le site Web du Conseil d’État à https://www.isbe.net/Pages/5Essentials-Survey.aspx

Mendota High School a toujours participé à l’enquête 5Essentials à l’échelle de l’État et choisit d’administrer l’enquête aux enseignants et aux élèves à nouveau cette année pour continuer à suivre et à informer les progrès.

Les directeurs et les surintendants recevront leurs rapports 5Essentials en mai 2023. Les résultats de l’enquête seront également rendus publics sur le site de rapport 5Essentials au printemps 2023 et sur le site Web du State School Report Card à l’automne 2023. Un supplément facultatif à l’enquête auprès des parents est à nouveau disponible pour toutes les écoles. en tant que supplément à l’enquête 5Essentials pour les enseignants et les élèves – les résultats du supplément à l’enquête auprès des parents ne seront inclus que dans les rapports 5Essential de chaque école. Depuis 2013-2014, l’enquête Illinois 5Essentials Survey a été normalisée à l’aide des résultats de 2012-2013 à l’échelle de l’État afin que toutes les écoles puissent démontrer des progrès au fil du temps.

Pour plus d’informations, visitez www.5-essentials.org/illinois.