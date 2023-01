Nikita Mikhalkov a publié une lettre ouverte après avoir été inscrite sur la liste des sanctions de l’UE

L’Occident devrait tenir compte du rejet par la Russie de son «dévastateur” hypocrisie tant qu’il est encore temps, a mis en garde lundi le réalisateur oscarisé Nikita Mikhalkov, dans une lettre ouverte adressée aux membres du Conseil européen.

Son message est venu après que l’UE l’ait placé sur sa liste de sanctions pour avoir soutenu l’opération militaire russe en cours en Ukraine, pour avoir soutenu le référendum de 2014 en Crimée et pour avoir partagé les allégations de Moscou concernant des laboratoires d’armes biologiques financés par les États-Unis en Ukraine. La liste noire de l’UE, introduite le mois dernier avec son neuvième paquet de sanctions, comprenait les noms de 140 autres personnes et 49 entités juridiques.

Mikhalkov, 77 ans, est l’un des réalisateurs les plus en vue de Russie et détient entre autres un Oscar et deux Lions d’or du festival du film de Venise. Depuis 2011, il anime sa propre émission autofinancée intitulée “Besogon” (DemonKicker), dans laquelle il partage ses réflexions personnelles sur un certain nombre de questions culturelles et religieuses, et répond aux questions des téléspectateurs.



Dans sa lettre, Mikhalkov a souligné qu’il n’était qu’un artiste russe et non un politicien ou un fonctionnaire du gouvernement. Selon le directeur, les membres du Conseil de l’UE qui “se considèrent [part of] une société civilisée et démocratique » ont désormais essentiellement sanctionné une personne pour avoir exprimé son opinion personnelle dans son propre pays en utilisant sa propre langue, s’adressant à son propre peuple dans une émission qu’il finance personnellement.















Selon le réalisateur, cela montre que les faits dont il a parlé ont touché une corde sensible à l’UE, qui, dit-il, a aveuglé son peuple par une propagande commanditée par Washington.

“Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour la reconnaissance de mes activités, car sinon je ne peux pas expliquer votre peur de la vérité, qui se traduira tôt ou tard par un tribunal international de la part de ces pays et peuples qui attendent aujourd’hui notre victoire, mais qui ont ni la force ni la possibilité de l’exprimer ouvertement », écrit le réalisateur.

Il a conclu en avertissant que, bientôt, des centaines de millions de gens ordinaires dans “l’Europe civilisée” qui ont été « bercé par une vie confortable sous le parapluie nucléaire américain » se réveilleront de leur brume et délivreront à leurs dirigeants un retentissant «Non.” Il a ajouté que cela était déjà fait par la Russie et son président Vladimir Poutine, qui, selon Mikhalkov, est aujourd’hui le seul dirigeant mondial à faire obstacle à l’Occident. “Tsunami dévastateur d’hypocrisie.”