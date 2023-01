Le président turc ne soutient pas la candidature suédoise à l’OTAN

ISTANBUL (AP) – Le président turc a jeté de sérieux doutes sur l’élargissement de l’OTAN lundi après avoir averti la Suède de ne pas s’attendre à un soutien pour sa candidature à l’adhésion à l’alliance militaire après les manifestations du week-end à Stockholm par un militant anti-islam et des groupes pro-kurdes.

Le président Recep Tayyip Erdogan a critiqué samedi la manifestation de Rasmus Paludan contre le Coran, affirmant que c’était une insulte pour tout le monde, en particulier pour les musulmans. Il était particulièrement furieux contre les autorités suédoises pour avoir autorisé la manifestation devant l’ambassade de Turquie à Stockholm sous « la protection » des forces de sécurité.

“Il est clair que ceux qui ont permis à une telle vilenie de se produire devant notre ambassade ne peuvent plus attendre de nous aucune charité concernant leur demande d’adhésion à l’OTAN”, a déclaré Erdogan dans ses premiers commentaires concernant les manifestations du week-end, affirmant que la Suède devait avoir calculé le conséquences d’avoir permis la démonstration de Paludan.

L’incendie du livre sacré de l’islam a provoqué la colère de tous les horizons politiques en Turquie, tout comme la Suède et la Finlande sont apparues sur le point d’adhérer à l’OTAN après avoir abandonné leurs politiques de longue date de non-alignement militaire à la suite de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine devrait maintenant en profiter, car l’élargissement potentiel de l’alliance militaire la plus puissante du monde semble bloqué.

Erdogan a également critiqué la Suède pour avoir autorisé des manifestations pro-kurdes où des manifestants ont agité les drapeaux de divers groupes kurdes, dont le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui a mené une insurrection de plusieurs décennies contre la Turquie. Le PKK est considéré comme un groupe terroriste en Turquie, dans l’Union européenne et aux États-Unis, mais ses symboles ne sont pas interdits en Suède.

“Donc, vous laisserez les organisations terroristes se déchaîner sur vos avenues et vos rues et vous attendrez ensuite notre soutien pour entrer dans l’OTAN. Cela ne se produit pas », a déclaré Erdogan, faisant référence aux offres d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’alliance militaire. Il a déclaré que si la Suède ne respectait pas la Turquie, membre de l’OTAN, ou les musulmans, alors “ils ne verraient aucun soutien de notre part sur la question de l’OTAN”.

Un mémorandum conjoint signé par la Turquie, la Suède et la Finlande en juin a évité un veto turc à leur candidature à l’adhésion lors du sommet de l’OTAN à Madrid où ils ont confirmé le PKK comme un groupe terroriste et se sont engagés à empêcher ses activités. La poursuite des manifestations exaspère Ankara qui a déclaré que la Suède devait répondre aux préoccupations de sécurité de la Turquie et demander au parlement turc de ratifier sa demande à l’OTAN.

“S’ils aiment tant les membres des organisations terroristes et les ennemis de l’islam, nous leur recommandons de leur confier la sécurité de leur pays”, a-t-il ajouté. Plusieurs centaines de manifestants pro-kurdes ont marché samedi sur une photo du président turc Recep Tayyip Erdogan et une effigie d’Erdogan a été accrochée à un lampadaire lors d’une précédente manifestation. Les responsables turcs ont annulé les réunions bilatérales en réponse.

Les responsables suédois ont souligné que la liberté d’expression est garantie par la Constitution suédoise et donne aux gens le droit d’exprimer publiquement leurs opinions, bien que l’incitation à la violence ou les discours de haine ne soient pas autorisés. Les manifestants doivent demander à la police un permis pour un rassemblement public. La police ne peut refuser de tels permis que pour des motifs exceptionnels, tels que des risques pour la sécurité publique. De hauts responsables suédois ont déclaré que la liberté d’expression est cruciale pour la démocratie tout en critiquant les actions de Paludan comme irrespectueuses et avec lesquelles ils ne sont pas d’accord.

L’activiste anti-islam Paludan, qui détient à la fois la nationalité danoise et suédoise, a créé des partis d’extrême droite dans les deux pays qui n’ont remporté aucun siège aux élections nationales, régionales ou municipales. Lors des élections législatives de l’année dernière en Suède, son parti n’a obtenu que 156 voix dans tout le pays. Son brûlage du Coran a déclenché des contre-manifestations en Turquie ce week-end, où des manifestants ont brûlé sa photo et un drapeau suédois.

—

Karl Ritter à Stockholm a contribué.

Zeynep Bilginsoy, Associated Press