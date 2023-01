Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard demande à Ottawa de réduire les péages pour le pont de la Confédération et les tarifs des traversiers

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard demande au gouvernement fédéral de réduire les péages du pont de la Confédération afin de rendre les trajets à destination et en provenance du continent plus abordables.

Dennis King a déclaré lundi qu’il souhaitait que le péage pour les voitures passe de 50,25 $ à 20 $ d’ici septembre afin d’éliminer ce qu’il appelle un «désavantage concurrentiel» pour les Insulaires. Les péages pour les voitures et les camions devraient être réduits pour le pont reliant l’Île-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick et pour le service de traversier qui relie l’île à la Nouvelle-Écosse, a déclaré King.

« Si vous regardez le coût de la vie à l’Île-du-Prince-Édouard, c’est le plus élevé du pays… et l’une des raisons pour lesquelles tous les biens qui arrivent à l’Île-du-Prince-Édouard arrivent ici sur roues », a déclaré King dans une entrevue de son bureau à Charlottetown.

“Et l’un des coûts supplémentaires … est le fait que tous ces camions doivent payer un péage sur le pont ou sur le ferry lorsqu’il est en service.”

Le 9 décembre, King a envoyé une lettre au ministre fédéral de l’Infrastructure, Dominic LeBlanc, suggérant que les responsables fédéraux et provinciaux se réunissent pour conclure un accord afin de réduire ces coûts. King a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de réponse écrite.

«Le gouvernement fédéral a traité l’Île-du-Prince-Édouard de manière très équitable pendant mon mandat de premier ministre», a déclaré King lundi. « Ce n’est pas une critique. C’est une demande de travailler ensemble… Ce n’est pas moi qui me tiens ici en train de dire : ‘Merde, vous les fédéraux, j’ai besoin de plus d’argent.’ »

Le pont de la Confédération, qui s’étend sur 12,9 kilomètres, est le plus long pont du Canada et appartient au gouvernement fédéral et est géré par Strait Crossing Bridge Ltd., une société privée qui a le droit exclusif de percevoir tous les péages jusqu’en 2032.

King a déclaré que lorsqu’il s’est rendu à Ottawa pour rencontrer LeBlanc en novembre, il savait que Strait Crossing était sur le point d’augmenter le péage pour les voitures de 4,25 $ en 2023, ce qui aurait été la plus forte augmentation depuis l’ouverture du pont en 1997.

Le 19 décembre, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a annoncé que les péages pour le pont seraient gelés jusqu’en 2023 afin d’aider les résidents et les entreprises de l’île aux prises avec une inflation élevée et les dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona en septembre dernier.

À l’époque, Alghabra avait déclaré que Strait Crossing recevrait une subvention supplémentaire pour faire face aux pressions inflationnistes. Le contrat fédéral de l’entreprise stipule qu’elle peut augmenter les péages lorsque le trafic diminue, comme elle l’a fait après que la pandémie de COVID-19 s’est installée en 2020.

L’attachée de presse d’Alghabra, Nadine Ramadan, a publié lundi une déclaration disant qu’Ottawa reconnaît le rôle important que joue le pont de la Confédération pour les insulaires et l’économie de l’Î.-P.-É., c’est pourquoi les péages ont été gelés le mois dernier.

“Nous continuerons à travailler avec le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard pour rendre la vie plus abordable pour les résidents et examinerons d’autres moyens que nous pouvons emprunter pour y parvenir”, a déclaré Ramadan dans le communiqué.

King a déclaré qu’il cherchait une solution à plus long terme.

“Je ne pourrais pas être plus reconnaissant du fait que nous ayons suspendu les 4,25 $ – je ne veux pas être ingrat”, a déclaré King lundi. “Mais parce qu’il y a eu des interventions (financières) précédentes du gouvernement fédéral pour faire face au COVID et au coût de la vie, je pense que cela signifie qu’il y a une voie à suivre … vers une réduction à plus long terme des péages.”

Il a déclaré qu’un comité fédéral-provincial pourrait également envisager de réduire les tarifs facturés par le service de traversier, qui est exploité en vertu d’un contrat fédéral par Northumberland Ferries Ltd.

En ce qui concerne le pont, King a déclaré que la réduction des péages est une question d’équité, étant donné qu’il n’y a pas de péages sur d’autres ponts sous réglementation fédérale, y compris le relativement nouveau pont Samuel-De Champlain à Montréal, qui transporte beaucoup plus de trafic que le pont de la Confédération. Le pont de Montréal, achevé en 2019, a remplacé un pont qui imposait des péages entre 1962 et 1990.

Le premier ministre a déclaré que la subvention fédérale annuelle pour le nouveau pont Champlain est de près de 200 millions de dollars par année, comparativement à plus de 80 millions de dollars pour le pont de la Confédération et le service de traversier.

“Nous pensons que si nous sommes traités de la même manière, et que la subvention est la même pour Montréal qu’elle le serait ici pour l’Île-du-Prince-Édouard, c’est ainsi que vous obtenez le calcul pour descendre à 20 $ (par voiture), ce qui est un péage plus raisonnable, ” il a dit. “Cela rendrait la vie plus abordable ici et plus compétitive pour les personnes qui ont choisi de faire des affaires ici.”

— Michael MacDonald, La Presse Canadienne

Politique fédéraleÎle-du-Prince-ÉdouardTransports