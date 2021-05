Le patron de Manchester City Pep Guardiola

L’attaquant de Manchester City, Sergio Aguero, est sur le point de conclure un accord pour rejoindre Barcelone après l’expiration de son contrat chez les champions de Premier League, a déclaré le manager Pep Guardiola.

Le joueur de 32 ans a marqué deux fois lors de son dernier match de championnat pour City dimanche alors qu’il les a aidés à célébrer leur succès au titre avec style avec une raclée 5-0 contre Everton.

Le buteur record de City devrait partir en tant qu’agent libre après la finale de la Ligue des champions contre Chelsea le 29 mai à Porto.

Guardiola était convaincu qu’Aguero aimerait jouer à Barcelone, qui a remporté trois titres en Liga et deux titres en Ligue des champions sous le manager espagnol.

«Peut-être que je révèle un secret. Peut-être est-il sur le point de conclure un accord pour le club de mon cœur – pour Barcelone « , a déclaré Guardiola à la BBC après le match de dimanche.

« Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, (Lionel) Messi. »

Barcelone a terminé troisième de la Liga à sept points du champion de l’Atletico Madrid et à cinq points du Real Madrid. Ils ont été éliminés de la Ligue des champions en huitièmes de finale par le Paris St Germain.

« Je suis presque sûr qu’il va profiter », a ajouté Guardiola. « Et peut-être que Barcelone est de plus en plus forte avec lui sur le terrain. »

