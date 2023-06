Le partenariat entre Yale et l’Université de New Haven célèbre les premiers diplômes décernés aux détenus

SUFFIELD, Conn. (AP) – Marcus Harvin a deux cartes d’identité.

L’un montre qu’il est boursier au Yale College, ce qui l’aide à se diriger vers la faculté de droit.

L’autre montre qu’il est en liberté conditionnelle, tout juste libéré de l’établissement correctionnel à sécurité maximale MacDougall-Walker après avoir passé six ans en prison pour un accident de conduite en état d’ébriété très médiatisé qui a blessé ses deux jeunes enfants.

Harvin, qui espère devenir un jour avocat de la défense, était de retour à l’intérieur de la prison vendredi pour une cérémonie de remise des diplômes au cours de laquelle il a reçu son diplôme d’associé en études générales de l’Université de New Haven. Lui et six autres hommes constituent la première classe à s’inscrire grâce à un partenariat entre le Programme d’éducation en prison de l’UNH et l’Initiative d’éducation en prison de Yale.

« Ce nom, Yale, signifie tellement parce que je viens de New Haven et pouvoir étudier à Yale et commencer à étudier en prison est inouï », a déclaré Harvin. « Les gens pensent même que je mens parfois, alors je leur montrerai ma carte d’identité de prison et ma carte d’identité Yale »

Le programme Yale a été lancé en 2016 par l’alun Zelda Roland. Il était basé sur un programme similaire auquel elle faisait partie lorsqu’elle travaillait à l’Université Wesleyan.

Yale s’est associé à l’UNH en 2021, donnant aux étudiants-détenus une voie vers des diplômes universitaires de deux et quatre ans. Le programme, qui offre des cours à McDougall-Walker et à la prison fédérale pour femmes de Danbury, fait maintenant partie d’un consortium qui comprend 15 écoles et systèmes pénitentiaires à travers le pays.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un programme transformateur, qu’il a le potentiel d’avoir un impact générationnel », a déclaré Roland, qui est directeur du partenariat Yale-UNH. « Nous croyons que nous transformons non seulement la vie de chaque étudiant, mais aussi les établissements dans lesquels nous travaillons, à la fois les universités et le système correctionnel.

Le gouverneur Ned Lamont a été le conférencier de remise des diplômes vendredi, faisant écho à ce thème et exprimant l’espoir que les diplômés ouvriront la voie aux autres.

« Nous définissons notre propre avenir et aujourd’hui en est le début », a-t-il déclaré. « Vous apprenez du passé, mais vous définissez votre propre avenir. Et ce qui se passera dans votre avenir sera votre héritage. Et je veux que vous ayez une histoire vraiment importante à raconter.

Un peu plus de 20% des détenus reçoivent une forme quelconque d’enseignement supérieur en prison, ont déclaré des responsables de l’UNH. Et des études ont montré que ceux qui le font sont beaucoup moins susceptibles d’avoir des problèmes de comportement en prison et beaucoup moins susceptibles de commettre des crimes une fois libérés.

Harvin a déclaré que cela donne également aux détenus quelque chose qui peut être moins tangible, mais peut-être tout aussi important : l’espoir.

« C’est littéralement la lumière au bout du tunnel qui éclaire le jour », a déclaré Harvin. « Parce que quand tu arrives à ces cours, tu n’as pas l’impression d’être en prison. Vous passez en fait d’être dans une cellule à être en quelque sorte sur un campus. On a littéralement l’impression de ne plus être au même endroit.

Pat Eaton-Robb, Associated Press