Le nombre de morts s’élève à 9 après que les tornades ont traversé l’Alabama et la Géorgie

Dans le comté d’Autauga, qui comprend Marbury, les sauveteurs ont fait du porte-à-porte à certains endroits, à la recherche de morts et de blessés. Dans le comté de Spalding, en Géorgie, les directeurs de collèges ont utilisé des scies à chaîne pour dégager les allées afin d’aider à réunir les étudiants piégés sur le campus avec leurs parents. Et dans le comté voisin de Butts, selon les autorités, un arbre est tombé sur un véhicule, tuant un garçon de 5 ans et blessant grièvement l’un de ses parents.