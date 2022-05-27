Le New York Times

欢迎 阅读 本 期 “海外 华人 札记” ， 每 周四 我们 邀请 常 驻 美国 的 资深 中文 媒体 人 撰稿 ， 一起 从 华人 视角 、 、 探讨 新闻 、 品析 时报 精华 文章。 本 期 的 探讨 新闻 、 品析 时报 精华 文章。 本 期 的 作者 是 现居 休斯敦 休斯敦 休斯敦 精华 文章。 本 期 的 作者 是 现居 休斯敦的撰稿人詹涓。欢迎点击这里订阅，或推荐给朋友。
周二 下午 ， 我 不断 接到 朋友 的 问候。 \ 得州 又 有 大规模 枪击 了 ， 离 你们 那儿 远 吗？？ “你 家娃 还 好 吧？？ 我 反复 ： ： ： 发生 发生 在 得州 南部 吧？？ 我 回答 ： ： ： 发生 在 得州 南部 与 墨西哥交界 的 小城 尤瓦尔迪 ， 与 我们 所 住 的 休斯敦 郊区 相隔 甚 远 ； 我 11 岁 女儿 所在 的 初 中 已经 加强 安保。 对于 对于 又 有 枪击 不 算 意外 ， 但 看到 这 场 自 又 有 桑迪 不 算 ， ， 但 这 场 自 10 年前 桑迪胡克 小学 大 屠杀 以来 美国 最 致命 的 枪园 枪击案 死亡 人数 不断 攀升 ， 而且 遇难 的 学生 多数 年龄 我 我 心爱 的 宝贝 ， ， 我们 感受 到 了 巨大 冲击 冲击。 孩子 放学 回家 我们 我 的 了 巨大 的 冲击。 孩子 放学 后 后 我 的 的 第一个动作就是紧紧搂住她，久久不愿把她放开。
最 让 人 痛心 的 是 ， 从 桑迪 胡克 到 尤瓦尔迪 已经 过去 了 10 年 ， 一些 新闻 的 细节 仍然 可以 互相 映照。 桑迪 胡克 事件 后 ， 时报 的 描述 说 ， 家长们 在 小学 转角 处 ， 时报 的 描述 说 ， 家长们 在 小学 转角 处消防站 的 后屋 里不安 地 等待 着 消息 ， “一 名 警官 走 进来 ， 说出 了 父母们 最 担心 的 事情 ： 他们 的 孩子 离开 了 人 世。 的 哀号声 ， 从 外面 都 可以 了 人 世。 的 哀号声 ， 从 外面 都 可以 听到。 ”而 在 尤瓦尔迪 枪击案 中 ， 时报 记者 写下 了 在 现场 观察 到 的 景象:« 当 我 到达 学校 学校 社区 中心 的 中心 中心 时 ， 天 黑 了。 那 是 一 个 闷热 时 ， 天 黑 了。 那 是 一 个 闷热 的 夜晚 还 还 有 有 有。 那 是 一 个 闷热 的 ， 还 还 有 有 有 有几 个 小时 将 有 雷雨滚滚 而 来 ， 家人 都 聚集 在 停车场 的 汽车 周围。 都 是 些 大 ， ， 叔叔 、 、 祖父母 、 堂兄弟 姐妹。 他们 的 许多 许多 人 听到 了 他们 的 孩子 的 的 的 许多 人 只是 听到 了 他们 的 失踪 的 的 的 消息 消息 消息。 人们 在 哭泣 ， 拥抱 在 一起 ， 那 种 痛苦 是 可以 听 得 到 的 ， 就 像 它 空气 空气 中 撕裂 一样 一些 家长 家长 消息 后 挣扎 着 自己 自己 的 车 里 ； 他们 倚 所 爱 的 走回 自己 的 车 里 ； 他们 靠着 所 爱 的 人 人”
对于 悲剧 ， 人们 的 第一 反应 往往 是 恐慌 和 逃避。 在 我 女儿 所在 学区 的 脸书 家长群 里 ， 有 家长 表示 ， 在 最近 最近 天 ， 周边 高中 也 也 出现 了 口头 威胁 威胁 的 ，。 初 也 也 出现 了 口头 威胁 枪击 的。。。 中学生 中学生可能 缺乏 自控力 ， 新冠 疫情 后 美国 又 出现 了 青少年 精神 疾病 日趋 严峻 的 问题 ， 加上 得州 枪支 过于 过于 宽松 ， 枪支 落入 危险 人群 手中 或 出现 犯罪 ， ， 将 再次 酿成 惨剧。 只 是 出现 犯罪 ， 将 会 再次 酿成 惨剧。 是 是 又能 逃到 哪里 去 呢？ 就 在 最近 10 天 里 ， 美国 就 发生 了 不止 一起 大 规模 枪击 事件 ， 其中 5月 14日 发生 在 纽约州 布法罗 的 种族主义 屠杀 导致 10 人 死亡 ， 5月 15日在 南加州 导致 一 死 五 伤 的 事件 则 是 华人 枪手 进入 台湾 教会 作案 ， 这些 甚至 都 可以 得 得 上 是 美国 管理 相对 相对 严格 的 州。
在 一些 北美 华人 论坛 里 ， 疫情 期间 已经 深感 周遭 犯罪率 上升 的 华人 受到 此 次 枪击案 的 冲击 ， 又 一 次 开始 搬到 别 别 的 可能性。 而 中国 中国 国内 的 社交 媒体 上 有些 因。 而 在 中国 国内 的 社交 上 上 有些 因 因 疫情封控 和 随之 而来 的 经济 政治 压力 动起 了 移民 或 留学 心思 的 人 也 开始 考虑 ， 是 不 应该 应该 把 美国 目的地 国家 清单 清单 上 撤 下来。
然而 ， 即使 是 在 相对 安全 的 加拿大 和 北 欧 ， 也 并 不 完全 能 杜绝大 规模 杀戮。 哪怕 是 在 严格 禁枪 中国 ， ， 近年 针对 学龄 儿童 进行 的 无差别 袭击 也 时 有 发生。 不 禁 让 的 无差别 无差别 袭击 时 有 发生。 不 禁 让 让 人 人想问一个终极问题：究竟“润”到哪里才能获得平安与幸福？
从 数据 上 ， 我 也许 能 找到 一些 聊 以 宽慰 的 统计。 在 美国 ， 大 规模 枪击 事件 不 是 造成 人员 丧生 主要 原因 原因 ； 校园 大 规模 虽然 虽然 引起 了 广泛 的 报道 ， 但 对于 孩子们 来说 虽然 引起 引起 广泛 的 报道 ， 但 对于 孩子们 来说 来说 仍然 仍然是“最安全的地方”，在校园被害的可能性远低于交通事故、中毒或溺水。
但是 ， 恰恰 因为 孩子们 在 本 该 感到 最 安全 的 地方 被 残害 ， 这 一切 才 尤为 让 人 ； ； 而 在 很多 已经 在 在 枪击 过 高 、 枪支 管理 过松 与 大 规模 枪击 之间 了 高 、 枪支 管理 过松 与 大 规模 枪击 之间 建立 了联系 的 情况 下 ， 美国 的 议员们 在 每 次 类似 事件 发生 后 ， 除了 同情 和 祈祷 毫 无 ， ， 没有 像 、 澳大利亚 、 挪威 等 国 那样 不同 程度 的 限枪 法案 ， 这 更 国 那样 出台 不同 程度 的 限枪 法案 ， 这 让 人 失望 失望 失望。。。
尤瓦尔迪 事件 中 遇难 的 孩子们 都 在 七 到 10 岁间 ， 家长们 回忆 这些 孩子 是 是 喜欢 上学 的 宝贝 宝贝 、 、 是 是 一 爱 她 朋友 的 小 女孩 女孩 、 是 喜欢 穿 粉色 的 她 朋友 的 小 女孩 ”、 是 喜欢 穿 粉色 的 男子 汉 汉 、 、 女孩 、 是 喜欢 穿 粉色 的 男子 汉 、 、 、 «是 精力 充沛 的 棒球 和 足球 运动员”。 未 经历 这样 的 痛楚 ， 谁 也 不 可能 感 同身 ， ， 但 作为 ， 我 曾经 无数 次 想象 这 种 ，。 作为 母亲 ， 我 曾经 无数 想象 这 种 痛苦。。
这样 的 痛苦 ， 会 在 孩子们 学校 的 主动 射击 演习 中 一 次 次 被 提醒。 记得 女儿 上 小学 一 年级 时 第一 参加 这 这 演习 ， 我 还 是 是 消防 或者 龙卷风 演习 ， 直 她 向 介绍 介绍 步骤 消防 或者 龙卷风 演习 ， 直 她 向 我 介绍 步骤 步骤 步骤«逃跑 、 躲藏 和 抗争”。 她 还 告诉 我 ， 在 演习 中 ， 老师 反 锁 住 教室 的 ， ， 拉上 窗帘 灯 ， 让 孩子们 静悄 悄 地 在 黑暗 的 教室 角落 ， 这时 她 悄 地 躲 黑暗 黑暗 的 教室 ， ， 她 的 个 个 个 同学 同学 同学 同学轻轻啜泣 了 起来 ， 因为 她 穿 的 是 一 双 只要 走路 就 能 发光 的 鞋子 鞋子 —— 那 是 一 双 孩子们 都 喜欢 和 的 鞋子 鞋子 ， 但 这个 6 岁 孩子 孩子 突然 意识 ， ， 在 ， 人 袭来 时 的 孩子 突然 意识 到 ， 在 有 人 袭来 时 时 时 ， ， 孩子 突然 突然 ， ， 在 有 人 袭来 时 时 时 ， ， ，闪闪 发光 、 好似 有 魔力 的 鞋子 可能 会 让 自己 和 身边 的 同学 老师 成为 目标。 对 潜在 枪击 的 警惕 甚至 可能 内化 ， ， 的 一 个 在 的 的 说 ， 她 孩子 所在 的 小学 过 一 一 次 扩建 ， 她 孩子 所在 小学 进行 过 一 次 次 扩建新教室是几个活动板房，学生们在参观教室时，最主要的不满是，“这间教室没法反锁，很墮攘炫。
而 现在 ， 学生们 似乎 已经 把 在 校园 可能 遇到 的 威胁 当作 了 寻常 事。 就 在 去年 将 要 放 寒 假 前 ， ， 威胁 的 和 一些 社交 媒体 开始 开始 流传 有关 枪击 威胁 的 警告 尽管 措辞 模糊 ， 出处 出处 出处 有关 枪击 的 警告 ， 措辞 模糊 ， ， 出处 出处。
临近期 末 ， 我 孩子 的 学校 最近 又 开始 要求 学生 只 拎 着 透明 文件 袋 入校 ， 以 确保 平稳 结束 这 一 学年 只 不过 不过 一 次 ， 我 不 这 学校 是 小题 大 做 我 也 担心 ， ， 灾难其他想象不到的角落。
你 对 安全 和 美国 的 枪击 问题 有 什么样 的 思考 和 见解？ 欢迎 致信 [email protected] 与 我们 分享 ， 我们 可能 会 在 今后 的 海外 海外 华人 札记 札记 中选登 你 的 洞 会。 今后 的 海外 华人 札记 札记 中选登 你 的 洞 见。。。 海外 海外 华人 札记 札记 中选登 的 洞 见。。。 的 海外 华人 札记 札记 中选登 的 洞 见。
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感谢阅读本期”海外华人札记” ;@nytchinese).