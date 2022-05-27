Le New York Times

周二 下午 ， 我 不断 接到 朋友 的 问候。 \ 得州 又 有 大规模 枪击 了 ， 离 你们 那儿 远 吗？？ “你 家娃 还 好 吧？？ 我 反复 ： ： ： 发生 发生 在 得州 南部 吧？？ 我 回答 ： ： ： 发生 在 得州 南部 与 墨西哥交界 的 小城 尤瓦尔迪 ， 与 我们 所 住 的 休斯敦 郊区 相隔 甚 远 ； 我 11 岁 女儿 所在 的 初 中 已经 加强 安保。 对于 对于 又 有 枪击 不 算 意外 ， 但 看到 这 场 自 又 有 桑迪 不 算 ， ， 但 这 场 自 10 年前 桑迪胡克 小学 大 屠杀 以来 美国 最 致命 的 枪园 枪击案 死亡 人数 不断 攀升 ， 而且 遇难 的 学生 多数 年龄 我 我 心爱 的 宝贝 ， ， 我们 感受 到 了 巨大 冲击 冲击。 孩子 放学 回家 我们 我 的 了 巨大 的 冲击。 孩子 放学 后 后 我 的 的 第一个动作就是紧紧搂住她，久久不愿把她放开。

最 让 人 痛心 的 是 ， 从 桑迪 胡克 到 尤瓦尔迪 已经 过去 了 10 年 ， 一些 新闻 的 细节 仍然 可以 互相 映照。 桑迪 胡克 事件 后 ， 时报 的 描述 说 ， 家长们 在 小学 转角 处 ， 时报 的 描述 说 ， 家长们 在 小学 转角 处消防站 的 后屋 里不安 地 等待 着 消息 ， “一 名 警官 走 进来 ， 说出 了 父母们 最 担心 的 事情 ： 他们 的 孩子 离开 了 人 世。 的 哀号声 ， 从 外面 都 可以 了 人 世。 的 哀号声 ， 从 外面 都 可以 听到。 ”而 在 尤瓦尔迪 枪击案 中 ， 时报 记者 写下 了 在 现场 观察 到 的 景象:« 当 我 到达 学校 学校 社区 中心 的 中心 中心 时 ， 天 黑 了。 那 是 一 个 闷热 时 ， 天 黑 了。 那 是 一 个 闷热 的 夜晚 还 还 有 有 有。 那 是 一 个 闷热 的 ， 还 还 有 有 有 有几 个 小时 将 有 雷雨滚滚 而 来 ， 家人 都 聚集 在 停车场 的 汽车 周围。 都 是 些 大 ， ， 叔叔 、 、 祖父母 、 堂兄弟 姐妹。 他们 的 许多 许多 人 听到 了 他们 的 孩子 的 的 的 许多 人 只是 听到 了 他们 的 失踪 的 的 的 消息 消息 消息。 人们 在 哭泣 ， 拥抱 在 一起 ， 那 种 痛苦 是 可以 听 得 到 的 ， 就 像 它 空气 空气 中 撕裂 一样 一些 家长 家长 消息 后 挣扎 着 自己 自己 的 车 里 ； 他们 倚 所 爱 的 走回 自己 的 车 里 ； 他们 靠着 所 爱 的 人 人”

对于 悲剧 ， 人们 的 第一 反应 往往 是 恐慌 和 逃避。 在 我 女儿 所在 学区 的 脸书 家长群 里 ， 有 家长 表示 ， 在 最近 最近 天 ， 周边 高中 也 也 出现 了 口头 威胁 威胁 的 ，。 初 也 也 出现 了 口头 威胁 枪击 的。。。 中学生 中学生可能 缺乏 自控力 ， 新冠 疫情 后 美国 又 出现 了 青少年 精神 疾病 日趋 严峻 的 问题 ， 加上 得州 枪支 过于 过于 宽松 ， 枪支 落入 危险 人群 手中 或 出现 犯罪 ， ， 将 再次 酿成 惨剧。 只 是 出现 犯罪 ， 将 会 再次 酿成 惨剧。 是 是 又能 逃到 哪里 去 呢？ 就 在 最近 10 天 里 ， 美国 就 发生 了 不止 一起 大 规模 枪击 事件 ， 其中 5月 14日 发生 在 纽约州 布法罗 的 种族主义 屠杀 导致 10 人 死亡 ， 5月 15日在 南加州 导致 一 死 五 伤 的 事件 则 是 华人 枪手 进入 台湾 教会 作案 ， 这些 甚至 都 可以 得 得 上 是 美国 管理 相对 相对 严格 的 州。

在 一些 北美 华人 论坛 里 ， 疫情 期间 已经 深感 周遭 犯罪率 上升 的 华人 受到 此 次 枪击案 的 冲击 ， 又 一 次 开始 搬到 别 别 的 可能性。 而 中国 中国 国内 的 社交 媒体 上 有些 因。 而 在 中国 国内 的 社交 上 上 有些 因 因 疫情封控 和 随之 而来 的 经济 政治 压力 动起 了 移民 或 留学 心思 的 人 也 开始 考虑 ， 是 不 应该 应该 把 美国 目的地 国家 清单 清单 上 撤 下来。