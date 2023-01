Le Holland Tunnel au départ de New York sera fermé du jour au lendemain jusqu’en 2025

Pendant que le tunnel est fermé à la circulation, les travailleurs effectueront des réparations importantes sur les composants qui ont été endommagés par les inondations causées par la tempête de 2012. L’autorité portuaire, propriétaire du tunnel de 1,6 mile de long, a déclaré que les travaux comprendraient la réparation ou le remplacement. systèmes mécaniques, électriques, de communication et de plomberie endommagés par le sel laissé par l’inondation.

De nombreux éléments architecturaux et structurels de l’infrastructure du tunnel seront également réparés. Ceux-ci comprennent les marches et les murs de sécurité, le drainage des bordures, l’acier de construction, les carreaux muraux, les murs de soutènement en blocs de granit, les salles des pompes, les conduits d’évacuation, les câbles et les systèmes de détection et d’extinction d’incendie, a indiqué l’agence.

L’autorité portuaire, qui a estimé que la réhabilitation du tunnel coûterait 364 millions de dollars, a augmenté les péages à la Hollande et à cinq autres passages entre le New Jersey et la ville le 1er janvier. Le péage non actualisé a augmenté de 1 à 17 dollars par voiture.

Sandy a infligé des dommages similaires à un tunnel ferroviaire vieux de 112 ans sous l’Hudson. Le propriétaire de ce tunnel, Amtrak, a averti pendant des années que la corrosion persistante due à l’inondation finirait par rendre le tunnel inutilisable. L’un des objectifs du projet actuel de construction d’un tunnel ferroviaire de 16,1 milliards de dollars sous la rivière, connu sous le nom de Gateway, est de fournir une voie alternative aux trains avant qu’Amtrak ne ferme l’un des tubes ferroviaires existants pour réhabilitation.