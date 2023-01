Le DJ Sandz de Vicky Kaushal de Manmarziyaan devient DJ Mohabbat dans le film d’Anurag Kashyap

Vicky Kaushal jouera un camée crucial en tant que personnage principal du prochain film d’Anurag Kashyap intitulé Presque Pyaar avec DJ Mohabbat, qui met en vedette Alaya F et Karan Mehta dans les rôles principaux. Étonnamment, l’acteur reprendra son rôle du précédent film de Kashyap, Manmarziyaan, dans lequel il incarnait Vicky Sandhu alias DJ Sandz.

Partageant son premier look du film à venir, Kaushal est allé sur son Instagram le dimanche 29 janvier et a écrit : “Mon mohabbat pour l’homme qui m’a ouvert la première porte au cinéma… DJ Sandz de Manmarziyaan grandit pour devenir DJ Mohabbat ! # IAmDJMohabbat”. Sa vidéo teaser a également montré que la prochaine chanson du film Mohabbat Se Kranti, avec lui, sera publiée demain par les réalisateurs.





Parlant de la raison pour laquelle il a choisi Vicky pour jouer le rôle principal, Kashyap a déclaré à Variety : “Pour que l’acteur joue DJ Mohabbat, je voulais un acteur qui soit comme une définition de l’amour. L’idée était Shah Rukh Khan – si ce n’est pas possible, qui d’autre fait les gens regarder comme ça? Peut-être Ranbir Kapoor. Mais Shah Rukh et Ranbir rendraient les attentes différentes. À Manmarziyaan et Sanju, Vicky joue le gars qui n’obtient pas la fille. L’idée était d’imaginer que DJ Sandz a vu la vie et est devenu DJ Mohabbat.”

L’acteur a également parlé de son apparition dans le film en déclarant au magazine international : “Anurag monsieur a été un mentor, un ami et d’une certaine manière, il a été ma fenêtre sur le monde du cinéma. Quand il m’a parlé de ce rôle, j’étais immédiatement à bord et cette apparition spéciale est pour un film spécial, réalisé par mon ami spécial.”

Après avoir été présenté en première mondiale au Festival du film de Marrakech au Maroc le 17 novembre dernier, le drame romantique musical Presque Pyaar avec DJ Mohabbat devrait sortir dans les cinémas du monde entier le 3 février. La comédie musicale Amit Trivedi est présentée par Zee Studios et produite par Bons mauvais films.

