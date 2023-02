Le diplômé de Johnsburg, CJ Fiedorowicz, des Texans, pourrait prendre sa retraite en raison de commotions cérébrales, rapporte ESPN – Shaw Local

La carrière prometteuse de CJ Fiedorowicz, diplômé de Johnsburg, dans la NFL a pris un avenir des plus incertains après avoir subi sa quatrième commotion cérébrale en deux saisons et a de nouveau été placé dans la réserve des blessés par les Texans de Houston.

Adam Schefter d’ESPN a rapporté dimanche que des sources avec les Texans craignaient que l’ailier serré, à sa quatrième saison, ne soit contraint de prendre sa retraite à 26 ans.

Fiedorowicz, un 6 pieds 6 pouces et 265 livres, a reçu une prolongation de 21,5 millions de dollars sur trois ans avec 10 millions de dollars garantis pendant l’intersaison. Loué pour son blocage de course, Fiedorowicz est devenu davantage une partie du jeu de passes des Texans la saison dernière et cherchait à franchir la prochaine étape cette année.

Mais il a subi une commotion cérébrale lors de la pré-saison et une autre lors du premier match de la saison régulière et a été placé sur IR. Après avoir été activé, il a subi une autre commotion cérébrale.

Schefter a écrit que Fiedorowicz n’est pas assuré de réussir un examen physique d’équipe et, s’il ne le fait pas, sa carrière pourrait être terminée.

Fiedorowicz était l’un des plus grands athlètes du comté de McHenry, gagnant 11 lettres universitaires à Johnsburg (quatre en football, quatre en basket-ball, deux en baseball et une en piste). La seule saison universitaire qu’il a ratée a été le printemps de sa dernière année lorsqu’il a commencé ses entraînements pour le football dans l’Iowa.

Fiedorowicz a été nommé l’athlète masculin de l’année du Northwest Herald pour 2009-10. Après sa carrière dans l’Iowa, il a été sélectionné au troisième tour du repêchage de la NFL en 2014.