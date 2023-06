Le Congrès rejette les informations selon lesquelles le pilote de Sachin pourrait faire flotter son propre parti comme "Rumeurs"

Le Congrès a rejeté vendredi les rumeurs selon lesquelles son chef Sachin Pilot pourrait annoncer son propre parti à l’occasion de l’anniversaire de la mort de son père Rajesh Pilot et a affirmé qu’il contesterait les sondages de l’assemblée du Rajasthan de manière unie, même si des sources proches de lui ont déclaré qu’il n’y avait pas eu beaucoup d’avancées sur ses revendications.

Le secrétaire général (organisation) du Congrès, KC Venugopal, a déclaré qu’il était en contact avec l’ancien vice-ministre en chef du Rajasthan et a affirmé que le parti est uni et participera ensemble aux prochaines élections à l’assemblée du Rajasthan.

Cependant, des sources proches de Pilot ont déclaré qu’il souhaitait une résolution des problèmes qu’il avait soulevés, en particulier sa demande que le gouvernement Ashok Gehlot prenne des mesures contre la corruption présumée sous le régime précédent du BJP. Il n’y a pas eu beaucoup d’avancées sur ces questions, ont-ils ajouté.

Les dirigeants proches de Pilot ont déclaré qu’il avait adopté une « position de principe » et qu’il ne s’agissait pas de postes. Les problèmes de corruption et de fuites de papier sont sa priorité absolue, ont-ils ajouté.

Outre la corruption, les deux autres demandes de Pilot étaient la reconstitution de la Commission de la fonction publique du Rajasthan (RPSC) et la nomination de nouvelles personnes, ainsi que l’indemnisation des personnes touchées par l’annulation des examens de recrutement du gouvernement à la suite de fuites de papier.

S’adressant à PTI au siège de l’AICC, Venugopal a déclaré: « Je ne crois pas aux rumeurs. La réalité est que le président du Congrès et Rahul Gandhi ont discuté avec Ashok Gehlot et Sachin Pilot et après cela, nous avons dit que nous irons ensemble. C’est la position du parti du Congrès. » « À ma connaissance, il n’y a rien de tel », a-t-il déclaré, interrogé spécifiquement sur les informations selon lesquelles Pilot lancerait un nouveau parti.

Venugopal a déclaré qu’il avait rencontré Pilot et qu’il avait récemment été en contact avec Pilot.

Il a également dit aux médias d’être optimistes et de ne pas croire à de telles rumeurs.

« Qui vous a dit qu’il quittait le parti. Ce sont des rumeurs imaginaires. Ne croyez pas ces rumeurs. Soyez optimiste. Ne vous inquiétez pas, nous nous battrons unis. Le Congrès du Rajasthan se battra unis », a-t-il également ajouté. a dit.

Les remarques interviennent au milieu d’intenses spéculations selon lesquelles Pilot pourrait annoncer sa propre fête ou ses plans futurs au programme dimanche pour rendre hommage à son père à l’occasion de son anniversaire de mort à Dausa, un événement qui est un événement annuel depuis plus de deux décennies.

La semaine dernière, le Congrès avait déclaré que le parti était suprême et combattrait les sondages de l’Assemblée du Rajasthan de manière unie pour sortir victorieux, une affirmation qui est intervenue après que Pilot ait refusé de bouger de ses demandes.

Dans le but de désamorcer les tensions, le chef du Congrès Mallikarjun Kharge et Rahul Gandhi ont eu des discussions marathon avec Gehlot et Pilot séparément la semaine dernière, ont indiqué des sources. Ils avaient ensuite posé pour des photographies à la résidence 10 Rajaji Marg de Kharge ici.

Après les réunions, le parti avait déclaré que Gehlot et Pilot avaient convenu de lutter unis contre les prochaines élections à l’assemblée et avaient laissé tous les problèmes à résoudre par le haut commandement du parti.

S’adressant aux journalistes après la réunion plus tôt cette semaine, Venugopal avait déclaré: « Les deux dirigeants, Ashok ji et Sachin ji, ont accepté la proposition sur ces choses. » Interrogé sur la proposition dont il parlait, Venugopal avait répondu: « Les deux l’ont laissé au haut commandement (du parti). » Gehlot et Pilot sont engagés dans une lutte pour le pouvoir depuis que le Congrès a formé le gouvernement de l’État en 2018. En 2020, Pilot a mené une révolte contre le gouvernement Gehlot, après quoi il a été démis de ses fonctions de président de l’unité d’État du parti et de vice-ministre en chef. .

L’année dernière, une tentative du haut commandement d’effectuer un changement de direction au Rajasthan avait échoué après que les loyalistes de Gehlot se sont enfoncés et n’ont pas permis la tenue d’une réunion du parti législatif.

Le mois dernier, Pilot avait défié un avertissement du parti et avait lancé un jeûne d’une journée ciblant Gehlot pour son « inaction » sur des allégations de corruption sous le précédent gouvernement Raje.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)